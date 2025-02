สิ้นสุดการรอคอย! ทริปล่องเรือสำราญระดับโลก Disney Adventure

เพื่อเป็นการสร้างสีสัน Klook ยังได้เปิดตัวแคมเปญโฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS เปลี่ยนโฉมรถไฟฟ้าให้เป็นประตูสู่โลกแห่งเวทมนตร์ของ Disney บนท้องทะเล ตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 พฤษภาคม 2568 รถไฟฟ้า BTS จะถูกเนรมิตด้วยดีไซน์ธีม Disney Cruise เชิญชวนให้ชาวไทยออกเดินทางสู่ทริปในฝันกับเรือ Disney Adventure พร้อมกับประกาศให้จองรอบวันเดินเรือใหม่แล้ววันนี้ แฟน ๆ Disney สามารถเตรียมตัวสัมผัสประสบการณ์พักผ่อนสุดพิเศษบนเรือสำราญแห่งเวทมนตร์ได้อย่างเต็มที่นับตั้งแต่ Klook เปิดให้จอง เรือ Disney Adventure ซีซั่น 1 ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2567 ที่ผ่านมา พบว่ามีนักเดินทางจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจและรอคอยที่จะออกเดินทางบนเรือสำราญสุดพิเศษนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของนักเดินทางที่พร้อมออกไปค้นหาและให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์อันแสนพิเศษที่สามารถสร้างจินตนาการ และมอบแรงบันดาลใจ ดังนั้น Klook จึงได้สร้างสีสัน ด้วยการทำดีไซน์บนรถไฟฟ้า BTS เพื่อขยายกระแสความตื่นเต้นและนำความมหัศจรรย์ของ Disney มาใกล้ชิดนักเดินทางชาวไทยมากยิ่งขึ้นสำหรับ Disney Adventure Cruise เป็นเรือสำราญสุดหรู ที่ยกโลกของดิสนีย์มาไว้กลางทะเลสีคราม สามารถรองรับผู้โดยสารและลูกเรือได้รวมทั้งสิ้นประมาณ 9,200 คน เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว จุดเด่นคือการออกแบบพื้นที่และกิจกรรมภายใต้ธีม 7 โซนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ดิสนีย์,พิกซาร์และมาร์เวล เสิร์ฟอาหารเลิศรส เอกลักษณ์เฉพาะของ Disney Cruise Line ใน 3 รูปแบบที่แตกต่างกัน บนเรืออัดแน่นไปด้วยความบันเทิงจากการแสดงสด 5 รายการ : Avengers Assemble!, Remember, Moana: Call of the Sea, Disney Seas the Adventure, Baymax Super Exercise Expo และยังมี 3 กิจกรรมใหม่ล่าสุดที่เต็มไปด้วยพลังอย่าง Ironcycle Test Run, Groot Galaxy Spin และ Pym Quantum Racersดูรายละเอียดเพิ่มเติมและจอง เรือ Disney Adventure ผ่าน Klook ได้ที่: ⁦ https://www.klook.com/th/tetris/promo/disneycruiseline/⁩ Klook คือแพลตฟอร์มผู้ให้บริการเรื่องการจองกิจกรรมท่องเที่ยวชั้นนำของเอเชีย ผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมตั้งแต่ แหล่งท่องเที่ยว, ทัวร์, การเดินทาง และที่พักทั่วโลก เราก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2557 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายช่วงเวลาแห่งความสุขให้กับนักเดินทางทั่วโลก ทุกที่ ทุกเวลา