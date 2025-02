CEA ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดช่วงที่ 2 “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2568” ชูย่านพระนคร, บางลำพู - ข้าวสาร ผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อ ‘กรุงเทพฯ’ ที่ดีกว่า

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดงานช่วงที่ 2 “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2568” หรือ “Bangkok Design Week 2025” (BKKDW2025) ภายใต้แนวคิด “Design Up+Rising: ออกแบบพร้อมบวก+” ระหว่างวันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเป็นกิจกรรมงานเปิดย่านพระนครและบางลำพู - ข้าวสาร ผ่านการนำเสนอเสน่ห์ของย่านเมืองเก่าที่ผสมผสานความเป็นเอกลักษณ์และความทันสมัย เพื่อสร้างพลังของการออกแบบที่สะท้อนโอกาสใหม่ ๆ ให้กับกรุงเทพฯ พร้อมโปรแกรมส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ระดับโลกนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2568 ถือเป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่เชื่อมโยงนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ชุมชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อสร้าง “ระบบนิเวศสร้างสรรค์” ที่แข็งแกร่งสำหรับเมือง พร้อมสนับสนุนและขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ในฐานะเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ด้านการออกแบบ โดยปีนี้ ย่านพระนครและข้าวสารยังคงร่วมเป็นพื้นที่หลักของเทศกาลฯ เช่นเคย พร้อมกับย่านข้าวสาร ที่เข้าร่วมเป็นย่านน้องใหม่ ทั้งย่านพระนครและบางลำพู - ข้าวสาร เปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความหลากหลาย และอัตลักษณ์ที่โดดเด่น รวมถึงมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นย่านสร้างสรรค์ที่เติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต”“ทั้ง 2 ย่านนี้นำเสนอโปรแกรมน่าสนใจมากมาย เช่น MEGA MAT โดย CEA, สถานทูตเนเธอร์แลนด์, PTT Global Chemicals และ MVRDV Architects ซึ่งเป็นเสื่อพลาสติกรีไซเคิลขนาดใหญ่จากพลาสติกรีไซเคิล ให้ทุกคนสามารถแวะเข้ามานั่งพักผ่อน เป็นเสมือน ‘ห้องนั่งเล่นของเมือง’, Boundless Pleasure งานออกแบบ Projection Mapping ฉายบนศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร หนึ่งในอาคารและพื้นที่สาธารณะสำคัญของย่านพระนคร ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญของนักสร้างสรรค์ที่ทุกคนจะได้เห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ ด้านการออกแบบ และ บางลำพู’s Art & Craft Market สะท้อนถึงการเชื่อมโยงระหว่างนักสร้างสรรค์ ชุมชน และภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเมือง นอกจากนี้ ยังมีการทดลองแนวคิดใหม่ ๆ อย่างการปรับพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในย่าน ซึ่งช่วยสร้างต้นแบบสำคัญสำหรับการพัฒนาเมืองในอนาคต กรุงเทพมหานครพร้อมนำแนวคิดเหล่านี้ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้จริง เพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้กลายเป็นเมืองสร้างสรรค์ที่น่าอยู่ เต็มไปด้วยโอกาส และแรงบันดาลใจสำหรับผู้คนทุกกลุ่ม เพราะเราเชื่อว่าออกแบบดี กรุงเทพฯ ดี”ด้านศาสตราจารย์ ดร. ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า “ปีนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมจัดงานเทศกาลฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในย่านพระนคร โดยกลุ่มมิตรเมือง (Urban Ally) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเพิ่มย่านบางลำพู - ข้าวสารในปีนี้ที่ได้พาร์ทเนอร์ใหม่ขับเคลื่อนพื้นที่ให้ผสมผสานประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตัวอย่างโปรแกรม ได้แก่ Little Local Beyond Ordinary ที่เปิดโอกาสให้ศิลปินศึกษาถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชน ผ่านมุมมองสร้างสรรค์ที่ผสานอดีตเข้ากับปัจจุบันอย่างลงตัว และ MinutePocket_UrbanBed ที่ทดลองเปลี่ยนพื้นที่ว่างให้เป็นพื้นที่พักผ่อน ส่วนย่านบางลำพู-ข้าวสาร มีโปรแกรมเช่น บางลำพู’s RUNWAY กับงานออกแบบที่สะท้อนรากเหง้าของบางลำพูและ Banglamphu’s Story ที่ใช้ Projection Mapping ถ่ายทอดวิวัฒนาการของย่าน มหาวิทยาลัยศิลปากรเชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาเมืองให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสิ่งแวดล้อม ที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเมืองที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน”ดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมสนับสนุนบทบาทของกรุงเทพฯ ในฐานะเครือข่ายสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ด้านการออกแบบ (UCCN - Bangkok City of Design) ซึ่งได้รับการประกาศมาตั้งแต่ปี 2562 โดยเทศกาลฯ มุ่งประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและสากล ตลอดจนสร้างระบบนิเวศสร้างสรรค์ที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน”“สำหรับช่วงที่ 2 ของเทศกาลฯ จัดขึ้นที่ย่านพระนคร และย่านบางลำพู - ข้าวสาร โดยปีนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากกว่า 46 โปรแกรมในย่านพระนคร และอีก 42 โปรแกรมในย่านบางลำพู - ข้าวสาร ทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและแสดงให้เห็นศักยภาพของงานออกแบบในการขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้ก้าวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ระดับโลก ที่เต็มไปด้วยโอกาสและพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริง”เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2568 จัดงานในกว่า 7 ย่านทั่วกรุงเทพฯ รวมถึงจุดจัดกิจกรรมมากกว่า 180 แห่ง โดยย่านสำคัญในช่วงที่ 2 ได้แก่ ย่านพระนคร, บางลำพู - ข้าวสาร และพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2568 เชิญทุกคนมาสำรวจการผสมผสานระหว่างงานดีไซน์กับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของย่านเมืองเก่า ที่สะท้อนพลังบวกของงานออกแบบในฐานะเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหา สร้างโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง นอกจากนี้ ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 15 - 16 และ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2568 ยังมีย่านหัวลำโพง และบางโพ มาร่วมจัดโปรแกรมสร้างสรรค์ เติมพลังบวกและสร้างแรงบันดาลใจผ่านงานออกแบบในเทศกาลฯ อีกด้วยตามเก็บโปรแกรมต่าง ๆ ของเทศกาลฯ ให้ครบทุกพื้นที่จัดงานทั่วกรุงเทพฯ แล้วมาดูกันว่าพลังของงานดีไซน์ จะบวกความเปลี่ยนแปลงได้มากแค่ไหน? มาร่วมขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่ทุกคนอยากอยู่ไปพร้อมกัน!