“JAPAN EXPO THAILAND 2025” ฉลองครบรอบ 10 ปี Celebrate 10th Anniversaryรวมพลังไทย-ญี่ปุ่นสร้าง SOFT POWER

ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้น!!! สำหรับงานมหกรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย JAPAN EXPO THAILAND 2025 Celebrate 10th Anniversary ฉลองยิ่งใหญ่ครบรอบ 10 ปี จัดโดย บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด บริษัทฯ จัดงานอีเว้นท์ญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระดับเอเชีย พร้อมด้วยเหล่าพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ อาทิ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จํากัด, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), Japan Airline, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท ไทยแลนด์ พรีวิเลจ คาร์ด จำกัด, สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, เจแปนฟาวด์เดชั่น, องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO), องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO), สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย Japanese Association in Thailand, CEA (Creative Economy Agency) หรือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจส้างสรรค์ (องค์การมหาชน), DEPA (Digital Economy Promotion Agency) หรือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ Sivatel Bangkok Hotel ผนึกกำลังจัดงานอีเว้นท์ญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เรียกได้ว่าเป็น JAPAN EXPO THAILAND 2025Celebrate 10th Anniversary ฉลองครบรอบ 10 ปีที่ยิ่งใหญ่สุดๆ โดยทั้ง 19 โซน 7 เวทีใหญ่ทั้งด้านในและด้านนอก ที่เต็มไปด้วยความเป็นญี่ปุ่นในหลากหลายมิติ ด้วยคอนเทนต์ของญี่ปุ่นแบบจัดเต็มในทุกๆ โซน พร้อมผลักดัน SOFT POWER แห่งปี ที่จะรวบรวมและกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ให้เดินหน้าไปพร้อมๆ กัน ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจ การลงทุน การร่วมมือทางด้านธุรกิจ ด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านอาหาร แฟชั่น ท่องเที่ยว การศึกษา วัฒนธรรม รวมไปถึงความบันเทิงทุกรูปแบบ ดนตรี ซีรีส์ รวมไว้ถึง 19 โซน ซึ่งในแต่ละโซนก็ขนความพิเศษมาร่วมฉลองครบรอบ 10 ปี เพื่อให้คนไทยและชาวต่างชาติได้ชิม ช้อป และสัมผัสความเป็นวัฒนธรรมจากประเทศญี่ปุ่นอย่างยิ่งใหญ่กว่า 7 แสนคนที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาร่วมงานนี้อย่างอบอุ่นที่สุด!!!โดยในวันเสาร์มีพิธีเปิดอย่างอลังการงานสร้าง โดยได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ใจดีทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ มีการแสดงโชว์จากน้องๆ อาทิ ม่านมุก ชดาธาร ด่านกุล, มุกกิ ณิชชา จักรชัยกุล, น้ำเพชร ไอลีน คอลลินส์, แอ๊นท์ วรินดา เนินเพิ่มพิสุทธิ์, รินะ อิชึตะ, มิวสิค แพรวา สุธรรมพงษ์ และ รตา ชินกระจ่างกิจ มาร่วมกันขับร้องบทพลงฉลองในโอกาสครบรอบ 10 ปี Celebration Song บทเพลงแห่งมิตรภาพของความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ LOVE Machine "รักนิรันดร์“ พร้อมศิลปินรับเชิญสุดว้าวว....AI TAKAHASHI และ KARIN MIYAMOTO มาร่วมขับร้องในโชว์นี้ด้วย!!จากนั้นเป็นการแสดงโชว์ “ตีกลอง” โดยได้รับเกียรติจาก ยุพเรศ เอกธุระประคัลภ์ ประธานบริหารบริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด ร่วมตีกลอง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของงาน JAPAN EXPO THAILAND 2025 Celebrate 10th Anniversaryช่วงพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทน สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน หลังจากพิธีเปิด JAPAN EXPO THAILAND 2025Celebrate 10th Anniversary อย่างยิ่งใหญ่แล้ว ต่อด้วยโชว์ดีๆ ที่เรียกเสียงกรี๊ดกันสนั่น!!! เพราะศิลปินหนุ่มหล่อมากความสามารถ KAZUYA KAMENASHI (คาซึยะ คาเมนาชิ) มาร่วมฉลอง 10 ปี แบบจัดเต็ม!!! พร้อมมอบบทเพลงอันไพเราะให้เหล่าแฟนคลับได้ฟังกันไปพร้อมๆ วงออเครสต้า ยิ่งไปกว่านั้นยังได้รับเกียรติจาก คุณโทโม โคบายาชิ รองประธานบริหารบริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด ร่วมโชว์เล่นเปียโนไปพร้อมๆ กับโชว์นี้ด้วย ว้าววว...กันเลยทีเดียว!!!ส่วนทัพศิลปินญี่ปุ่นก็ขึ้นเวทีมอบความสุข และความสนุกแบบไร้ขีดจำกัดให้แฟนๆ ได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ อาทิHITSUJIBUNGAKU , AI TAKAHASHI , KARIN MIYAMOTO , BE: FIRST (Message & Video) , ONE OR EIGHT , ONE LOVE ONE HEART และ AI HAYASE(EXPRESS JAPAN LIVE) , MEME TOKYO และmomograci (TIF Asia Tour) , Ryoma Quartet , NAOMICHI HANAZONO , SAKI YAGI , MOTOR HOTEL , THE SIXTH LIE , O.1g no Gosan , MeseMoa , ReLIT , W , Idol College , FES * TIVE , SAY-LA , FutereCider , polalight , Kyushu Girls Wing , READY TO KISS , YUMEOI SHOJO , SITUASION , SuzukaShiranui , Heroine no Kokoroe , HoneySpice Re. , ShomaNagumo & Asahi SuZuki , TEMPURA GIRLS , KOTOMEN และนักมวยหนุ่มรูปหล่อ KOTA MIURA แค่ปรากฏตัวบนเวทีก็เรียกเสียงกรี๊ดดด...สนั่นไปเลย!!!ด้านนางเอกสาว Yuko Araki (ยูโกะ อารากิ) ก็ทำเอาหนุ่มๆ ในงานเคลิ้มไปตามๆ กัน เพราะความน่ารัก สดใส และเป็นกันเองทำให้ Yuko Araki (ยูโกะ อารากิ) หรือ ยุนเปียว ตกแฟนคลับชาวไทยเข้าด้อมไปมากโขเลยล่ะ!!!ฝั่งศิลปินไทยก็ไม่น้อยหน้า เพราะยกขบวนกันมามอบความสุขแบบล้นๆ ขนกองทัพศิลปินไทยที่มาร่วมฉลอง 10 ปีกันอย่างล้นหลาม อาทิ BNK48 , CGM48 , Pit Babe The Series , D-NA , WIZZLE , NEVONE , BOY SOMPOB , G-ERA , Friend-Plam , ละอองฟอง , Saint After Six , SIN กับ MOTOR HOTEL ที่มีผลงานเพลงพิเศษร่วมกัน Timelied , MINDY , Doctor ‘s mine , Judo & Fluke , LAD , AIR MOMENT , V3RSE , MONICA , 9NAA ARTIST ด้านไอดอลก็จัดมาอย่างแน่น ไม่ว่าจะเป็น Hatobito , PEACH YOU , Fuyubi , Mirai mirai , YAMI YAMI , lkinari Tell me , Kaggekishi , KNIGHT RES , SORA! SORA! , ANGeVIL , Terashi , Stellagrima , The Glass Girls , sumomo , Chocolatiere , Myujikku Majo , Castella , NIKKO NIKKO , Kylinz , Neko Pon! , KIRAKIRA–ROMANCE, STARRY-NITE, COSMOS CYGNUS , COSMOS SUN , Euphonie , aLIGNL//NK , ripacute และ PROCESSAนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษลุ้นถ่ายภาพกับจิมมี่-ซี โดยร่วมสนุกกับ โออิชิ กรีนที ชาเขียวกลิ่นข้าวโพดฮอกไกโด งานนี้แฟนๆผู้โชคดีได้ถ่ายภาพสุดชิคกับ 2 หนุ่มในโดมใส รูปแบบ 4Dx กับบรรยากาศทุ่งชาเขียวข้าวโพดกลางงาน ด้าน ISUZU ก็ไม่น้อยหน้าพาสองหนุ่ม วิน เมธวิน และมิค เมธัส มาจัดกิจกรรมพิเศษร่วมกับแฟนๆผู้โชคดีบนเวทีเรียกได้ว่างานนี้มีกิจกรรมสนุกๆสุดพิเศษกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวส่วนกิจกรรมอื่นๆ ก็ยิ่งใหญ่อลังการ ทั้งขบวนคอสเพลย์พาเหรด นำทีมโดยเจ้าพ่อเจ้าแม่คอสเพลย์ Thames , Onnies , Chaeeun , Katto และ Ryou ที่จัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผม และการคอสชุดที่สุดล้ำ พร้อมเหล่าสาวกคอสเพลย์ที่เรียกได้ว่าเป็นขบวน คอสเพลย์พาเหรด ที่ยิ่งใหญ่สุดๆ แห่งปีทีเดียว10 ปีทั้งทีต้องยิ่งใหญ่!!! กับการมอบรางวัลเกียรติยศ JAPAN EXPO THAILAND AWARD 2025 ในสาขา THAI JAPAN LEGENDARY ARTIST AWARD ให้กับ KAZUYA KAMENASHI (คาซึยะ คาเมนาชิ) ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้!!โดยคอนเสิร์ตปิดท้ายการฉลองครบรอบ 10 ปี JAPAN EXPO THAILAND 2025 Celebrate 10th Anniversary ด้วยสาวๆ จากวง BNK48 ที่จัดโชว์มาเต็มพิกัด จากนั้นเป็น “พิธีปิด” งานอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารของ จี-ยู ครีเอทีฟ ศิลปินญี่ปุ่น และศิลปินไทยมาร่วมสร้างความสุข ความสนุกส่งท้ายให้กับผู้เข้าร่วมงานแบบเต็มอิ่มและอบอุ่นอย่างที่สุด แล้วพบกันใหม่กับ JAPAN EXPO THAILAND 2026 ติดตามข่าวคราวและภาพประทับใจในงานมหกรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย!!