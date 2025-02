วันเสาร์เหงาได้ไง? เปิด “ช่อง 9 กด 30” พบกับ 2 รายการน้ำดี ยืนหนึ่งพร้อมสร้างฝัน ก๊อกสองพาลุยแดนมังกร

วันเสาร์ไม่มีเหงา “ช่อง 9 กด 30” รับผังครึ่งปีแรกเดือนกุมภาพันธ์นี้ จัด 2 รายการน้ำดี จาก 2 ผู้ผลิตคุณภาพลงจอ หนึ่งรายการสร้างฝันและอีกหนึ่งรายการเปิดประสบการณ์ในแดนมังกร ทุกวันเสาร์เวลา 9.30 น. พบกับรายการ “Journey of Dreams” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท น้ำมันอพอลโล ไทยฯ และผลิตโดย บริษัท ต้นคิด มีเดียฯ พบกับ 2 พิธีกร ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล และ ธีรพัฒน์ อัครเศรณี ที่จะพาไปปันพลังใจ สู่อนาคต พร้อมสร้างแรงบันดาลใจและพลังใจให้กับเยาวชนทั่วประเทศ ในรูปแบบ Docuseries ซึ่งก็คือ Documentary ผสมผสานกับความเป็น Series ทั้งพลังแห่งการให้ อีกทั้งเสียงจากชุมชน และมุมมมองจากผู้นำ และเวลา 11.00 น. ทุกวันเสาร์ สายท่องเที่ยวห้ามพลาดกับรายการ “เพื่อนจากแดนไกล” ซีซั่น 3 (Be My Guest Focus Guizhou) ซึ่งผลิตโดย ศูนย์การสื่อสารระหว่างประเทศเอเชียใต้ – เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งยูนนาน เราจะพาไปออกเดินทางลัดฟ้าตะลุยแดนมังกร ไปกับพิธีกรเจ้าบ้านและช่างภาพอินเตอร์ พวกเขาจะจับมือร่วมทริปวัฒนธรรม สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ดินแดนแห่งวัฒนธรรม ออกซิเจนธรรมชาติของจีนอย่างมณฑลกุ้ยโจว ร่วมผจญภัยและค้นหาเสน่ห์ของกุ้ยโจวไปพร้อมกัน