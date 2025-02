ทำความรู้จักกับ THANIYA1988 สมการจากสมดุลแห่งภูมิปัญญาไทย, ความคิดสร้างสรรค์ และฟังก์ชั่นที่มาพร้อมสุนทรียะ

แบรนด์เครื่องปั้นเซรามิกเพ้นท์มือ งานคราฟต์สัญชาติไทย ที่เป็น “สากล” ทั้งยังนำพาชื่อและผลงานจากภูมิปัญญาไทย ที่ผ่านการคิดและสร้างสรรค์อย่าง “ทันสมัย” ครบครันด้วยดีไซน์ ฟังก์ชั่น คุณภาพ และที่สุด คือ ดีกรีงานฝีมือสุดพิถีพิถัน จนเข้าตาหลายแบรนด์หรูระดับโลกอย่างชาเนล และหลุยส์ วิตตองที่มาคัดสรรไปเป็นของขวัญในแฟชั่นอีเว้นต์ เรียกว่าเป็นปรากฎการณ์ความสำเร็จที่ยกระดับทั้งคุณค่าและมูลค่าให้กับงานคราฟต์ไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิ จากเครื่องใช้ ของแต่งบ้าน สู่การเป็นของสะสม สำหรับทั้งลูกค้าชาวไทยและนานาชาติ ล่าสุด THANIYA1988 กำลังจะมี Pop-Up Exhibition เปิดตัวผลงานคอลเล็กชั่นใหม่ The Stellar Zodiac Collection ที่ไอคอนคราฟต์ ระหว่างช่วง Bangkok Design Week 2025 เทศกาลออกแบบกรุงเทพ ภายใต้ธีม “Design Up+Rising : ดีไซน์พร้อมบวก+”จับภูมิปัญญางานเซรามิกและเครื่องหอมไทย มาแต่งองค์ให้ทรงเสน่ห์ด้วยความชื่นชอบในงานศิลปะ กลิ่นอายความเป็นไทย อีกทั้งบริบทแวดล้อมที่เชื่อมโยงเข้มข้นกับงานคราฟต์ไทยมายาวนาน ในบทบาทความเป็นผู้ผลิต ทั้งงานเซรามิกจากรุ่นคุณยาย และงานเครื่องหอมในยุคคุณแม่ เมื่อคุณแม็ทช์ – ฐาณิญา เจนธุระกิจ ผู้สร้างแบรนด์ THANIYA1988 จบการศึกษาต่อด้าน Engineering Business Development จาก Warwick University ประเทศอังกฤษ กลับมาบริหารธุรกิจครอบครัว จึงริเริ่มคิดสร้างผลิตภัณฑ์ของตนเอง โดยต่อยอดจากทรัพยากรคุณภาพสำหรับการสร้างสรรค์งานฝีมือสุดละเมียด ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ด้านงานเครื่องหอม ทีมช่างฝีมือหลายสาขา มากประสบการณ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ทั้งในเชิงพาณิชย์และสุนทรียะ เกิดเป็นสมการที่ลงตัว ขับเคลื่อนให้แบรนด์เซรามิกคราฟต์ในนาม THANIYA1988 ซึ่งเปิดตัวขึ้นในพ.ศ. 2555 เป็นที่รู้จักด้วยผลงานเครื่องเซรามิกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เติบโตต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน และยังคงมุงมั่นพัฒนาไม่หยุดยั้ง เพื่อนำเสนอประสบการณ์แห่งไลฟ์สไตล์สุดรื่นรมย์ให้แก่ลูกค้าและผู้ที่ชื่นชอบในงานเซรามิกคราฟต์ได้ติดตามไม่ขาดสายฐาณิญา 1988 คราฟต์ไทย หัวใจโมเดิร์น ส่งเซรามิกกรุ่นกลิ่นหอม พร้อมฟังก์ชั่นและดีไซน์ทันยุค ถูกใจผู้บริโภคเสน่ห์ของผลงานเซรามิกในนาม THANIYA1988 สอดประสานภูมิปัญญางานฝีมือเข้ากับอัตลักษณ์ไทยในมุมมองใหม่ ถ่ายทอดโดยสรรพกำลังจากชุมชนช่างฝีมือ ช่างปั้น ซึ่งแม่นยำในความเหมาะเจาะพอดีของอุณหภูมิ ช่างเพ้นท์ ที่มีฝีไม้ลายมือพลิ้วไหว งานเครื่องหอมหลากประเภท เลือกสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติ ทั้งดอกไม้และสมุนไพร มาผสมผสาน ปรุงกลิ่นอย่างประณีตจนได้มวลความหอมกลมกล่อม ละมุนละไมลายเส้นเพ้นท์มือพลิ้วสารพัดลวดลาย สีสัน จับจุดความต่างอย่างตอบโจทย์ศิลปะงานเพ้นท์มือในลวดลายต่างสไตล์ คืออีกจุดเด่นและเป็นรายละเอียดสำคัญที่ทำให้ผลงานของ THANIYA1988 โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะ ทั้งเส้นสายลายเพ้นท์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ทำให้เครื่องใช้เซรามิกเป็นของตกแต่งชิ้นสวยเรียบง่าย ชวนมอง และงามเหนือกาลเวลา หรือลวดลายกราฟิกทันสมัย ที่ทวิสต์แนวทางการออกแบบหลากหลาย ในต่างสีสัน ทั้งเรียบหรู สดใส และสวยเท่ ต่างอารมณ์ ตอบรับทุกความต้องการใช้งานได้อย่างลงตัวThe Stellar Zodiac Collection by THANIYA1988ไอเดียการเชื่อมโยงโลกแห่งจักรราศี ในชื่อ The Stellar Zodiac Collection เซรามิกคราฟต์คอลเล็กชั่นล่าสุดที่ THANIYA1988 นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ด้วยผลงานเซรามิกและเครื่องหอมกลิ่นพิเศษ ซึ่งมีคอนเซ็ปท์มาจากความเชื่อที่มีมายาวนาน “ชีวิต ดวงดาว ชะตา ฟ้าลิขิต” ชีวิต ผูกพัน เชื่อมโยงกับดวงดาว จักรวาล และวัตถุในท้องฟ้า ดังคำกล่าว “As Above So Below” ทุกชิ้นงานเด่นจับตาด้วยลายเพ้นท์โทนสีฟ้า ตกแต่งขอบโลหะสีทอง บอกเล่าจินตนาการบนท้องฟ้าและจักรวาล พร้อมด้วยสัญลักษณ์ของ 12 จักรราศี ในหลายรูปผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องใช้หลากดีไซน์ ซึ่งไม่เพียงน่าชื่นชม น่าใช้ แต่ยังเป็นอีกขั้นแห่งศิลปะจากภูมิปัญญาไทย ที่ควรค่าแก่การสนับสนุน และเก็บสะสมยิ่งนักพบกับ The Stellar Zodiac Collection Pop-Up Exhibition โดย Thaniya 19888-25 กุมภาพันธ์นี้ ที่ Event Space ชั้น 4 ICONCRAFT, ICONSIAMสัมผัสงานคราฟต์ไทยในมุมมองใหม่ ปลุกพลังภูมิปัญญาสุดสร้างสรรค์ และร่วมขับเคลื่อนทุกเส้นสายแห่งแรงบันดาลใจ โดยคราฟต์ฮีโร่ ทั้งช่างฝีมือระดับตำนาน นักออกแบบ และผู้ประกอบการ จากจิตวิญญาณและความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ไทย สู่สายตาแห่งสากล ที่ไอคอนคราฟต์