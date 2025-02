แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นจีน) ฉลองปีแห่งการเติบโตทำลายสถิติ ด้วยการลงนามข้อตกลงกว่า 100 ฉบับในปี 2567

ด้วยจำนวนข้อตกลงและการลงนามเพื่อพัฒนาและบริหารห้องพักรวมทั้งปีที่สูงเป็นประวัติการณ์ ปี 2567บริษัทมีจำนวนห้องพักเพิ่มขึ้นในแผนพัฒนามากกว่า 21,000 ห้องในภูมิภาค APEC ซึ่งทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย 2 กลยุทธ์หลัก คือ การปรับเปลี่ยนสู่แบรนด์ในเครือ และ การทำข้อตกลงแบบหลายยูนิตการเปิดตัวโรงแรมครั้งสำคัญของ9ตามเข็มนาฬิกาจากมุมซ้ายบน: Adelaide Marriott Hotel โรงแรมแห่งที่ 600 ใน APEC; Katra Marriott Resort & Spa โรงแรมแห่งที่ 150 ในอินเดีย; Penang Marriott Complex โรงแรมแห่งที่ 50 ในมาเลเซีย; Four Points Flex by Sheraton Osaka Umeda โรงแรมแห่งที่ 100 ในญี่ปุ่นสิงคโปร์, 7 กุมภาพันธ์ 2568 –ประกาศความสำเร็จในการเติบโตอย่างแข็งแกร่งอีกปีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นจีน) หรือ APEC โดยลงนามข้อตกลงใหม่จำนวน 109 ฉบับใน 11 ตลาด นับเป็นห้องพักรวม 21,439 ห้องที่เพิ่มเข้าไปในโครงการพัฒนา และส่งท้ายปี 2567 ด้วยจำนวนห้องพักรวม 77,532 ห้องในแผนพัฒนาของภูมิภาคที่นับถึงสิ้นปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงขยายพอร์ตโฟลิโอไปในหลากหลายส่วนแบ่งตลาด ซึ่งรวมถึงการเปิดตัวในตลาดระดับกลาง (midscale) และการขยายพอร์ตโฟลิโอกลุ่มลักชัวรี (luxury) ตอกย้ำความเป็นผู้นำของแมริออทในภาคธุรกิจบริการที่กำลังเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคนี้"ปี 2567 เป็นปีแห่งความสำเร็จที่ทำลายสถิติสำหรับแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ในภูมิภาค APEC ด้วยการเติบโตอย่างโดดเด่นที่ได้รับแรงหนุนจากจุดเปลี่ยนสำคัญในการพัฒนา การขยายตลาด และการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ในจุดหมายปลายทางยอดนิยม" ราจีฟ เมนอน ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นจีน) แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว "ในขณะที่เรายังคงตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเดินทางยุคใหม่ ภูมิภาค APEC ยังคงเป็นศูนย์กลางสำคัญในกลยุทธ์การเติบโตของเรา และเสริมสร้างตำแหน่งของเราในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมการบริการระดับโลก"การเติบโตอย่างรวดเร็วในหลายส่วนแบ่งตลาดในปี 2567 แมริออทได้ลงนามข้อตกลงใหม่ 109 ฉบับ คิดเป็นจำนวนห้องพัก 21,439 ห้องในภูมิภาค APEC ทำให้แผนพัฒนาในภูมิภาคนี้มีทั้งหมด 363 โครงการ รวม 77,532 ห้อง เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดย อินเดีย ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย เป็นตลาดที่เติบโตสูงสุด คิดเป็น 72% ของข้อตกลงทั้งหมดในภูมิภาคการขยายพอร์ตโฟลิโอกลุ่มลักชัวรียังคงเป็นเป้าหมายสำคัญ โดยคิดเป็น 19% ของข้อตกลงที่ลงนามทั้งหมด มีการลงนามข้อตกลงกว่า 20 ฉบับ รวมกว่า 4,600 ห้อง ภายใต้ 6 แบรนด์ในกลุ่ม แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ลักชัวรี กรุ๊ป (Marriott International Luxury Group) เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักเดินทางที่มีฐานะดีซึ่งแสวงหาประสบการณ์การเข้าพักที่หรูหราในจุดหมายปลายทางที่มีชื่อเสียงและกำลังเติบโต ซึ่งรวมถึง: การเปิดตัวโรงแรมแบรนด์ EDITION ในจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และมุมไบ ประเทศอินเดีย; The Ritz-Carlton ในชัยปุระและอุไดปูร์ ประเทศอินเดีย; W Hotels แห่งที่สองในสิงคโปร์ และอื่น ๆการทำข้อตกลงแบบหลายยูนิต และโอกาสในการเปลี่ยนแบรนด์มีบทบาทสำคัญในการเติบโตของแผนการพัฒนาในภูมิภาค โดยการปรับเปลี่ยนสู่แบรนด์ในเครือคิดเป็น 36% ของข้อตกลงในปี 2567 นอกจากนี้ เพื่อเปิดตัวในกลุ่มโรงแรมระดับกลางที่มีระดับราคาเข้าถึงได้ง่าย แมริออทได้เปิดตัวแบรนด์ Four Points Flex by Sheraton ในญี่ปุ่น พร้อมลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์กับ KKR เพื่อเปลี่ยนแบรนด์โรงแรม 14 แห่งใน 10 เมืองทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยในเดือนพฤศจิกายน 2567 ได้ฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในภูมิภาค ด้วยการเปิด Four Points Flex by Sheraton Osaka Umeda ซึ่งนับเป็นโรงแรมแห่งที่ 100 ของแมริออทในญี่ปุ่นอีกด้วย“ขณะที่แมริออทยังคงขยายขอบข่ายการดำเนินงานในภูมิภาค APEC เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์ชั้นนำและประสบการณ์ที่น่าจดจำ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเดินทางที่เพิ่มขึ้น” ชอว์น ฮิลล์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมจีน) แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว “ด้วยการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นและการขยายสู่ตลาดใหม่ ๆ เราไม่เพียงแต่ตั้งเป้าที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นให้กับเจ้าของธุรกิจ ผู้ถือแฟรนไชส์ และผู้พัฒนาโครงการเท่านั้น แต่ยังปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเดินทางยุคใหม่ในจุดประสงค์การเข้าพักและประสบการณ์ทุกรูปแบบ”การขยายตลาดและการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ในปี 2567 แมริออทได้ขยายไปยังจุดหมายปลายทางใหม่ ๆ และฉลองการเปิดตัวแบรนด์ใหม่เพื่อตอบสนองกับฐานนักเดินทางที่เติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาค โดยบริษัทได้เปิดตัวในปาปัวนิวกินีเป็นครั้งแรก ด้วยการเปิด Marriott Executive Apartments Port Moresby ส่งผลให้ปัจจุบัน บริษัทมีขอบข่ายการดำเนินงานใน 22 ประเทศและอาณาเขตต่าง ๆ ในภูมิภาค APECหลังจากประสบความสำเร็จในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย แบรนด์โรงแรมแนวไลฟ์สไตล์อย่าง Moxy Hotels ก็ได้เปิดตัวในเมืองสำคัญต่างๆ รวมถึง Moxy Bengaluru Prestige Cloud ในอินเดีย Moxy Putrajaya ในมาเลเซีย และ Moxy Bangkok Ratchaprasong ในประเทศไทย ซึ่งมุ่งตอบโจทย์นักเดินทางรุ่นใหม่ที่แสวงหาประสบการณ์การเข้าพักในบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาและการออกแบบที่ทันสมัยการเปิดตัวโรงแรมครั้งสำคัญต่อยอดจากปีแห่งความสำเร็จที่สร้างสถิติใหม่ในการพัฒนาและการเติบโตของโครงการในแผนงาน บริษัทได้เฉลิมฉลองการเปิดตัวโรงแรมครั้งสำคัญในภูมิภาค APEC ซึ่งรวมถึง:●โรงแรมแห่งที่ 600 ใน APEC: Adelaide Marriott Hotel ในออสเตรเลีย●โรงแรมแห่งที่ 150 ในอินเดีย: Katra Marriott Resort & Spa●โรงแรมแห่งที่ 50 ในมาเลเซีย: Penang Marriott Complex●โรงแรมแห่งที่ 100 ในญี่ปุ่น: Four Points Flex by Sheraton Osaka Umedaด้วยพอร์ตโฟลิโอที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ในภูมิภาค APEC ส่งท้ายปี 2567 ด้วยโรงแรมที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน 635 แห่ง ครอบคลุม 25 แบรนด์ ใน 22 ประเทศและอาณาเขตต่าง ๆ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจการบริการของภูมิภาคนี้ ในขณะที่แมริออทยังคงขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์และบริการ ความหลากหลายและความแข็งแกร่งของพอร์ตโฟลิโอจะยังคงเป็นจุดแข็งในการสร้างคุณค่าให้กับผู้พัฒนาโครงการและนักลงทุนในแวดวงอสังหาริมทรัพย์หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแมริออท กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.hotel-development.marriott.com