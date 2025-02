“ยูคยอม” ตื่นเต้น! รอเจออากาเซ่ไทย เสาร์ที่ 8 ก.พ. นี้ ถ้า Trust Me อย่าลืมจองบัตร #2025TRUSTY_ENCORE_IN_BANGKOK

“2025 ยูคยอม ทัวร์ [ทรัสตี้] อังกอร์ อิน แบงคอก” (2025 YUGYEOM TOUR [TRUSTY] ENCORE IN BANGKOK) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำดีๆ ระหว่าง อากาเซ่ กับ ยูคยอม ที่ประเทศไทยอีกครั้งแล้ว! ** วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568 นี้ ผู้จัด โฟร์วันวันฯ จะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ผ่านช่องทางออนไลน์ของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ได้เวลาจองบัตรคอนเสิร์ตเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำดีๆ ระหว่าง อากาเซ่ กับ ยูคยอม ที่ประเทศไทยอีกครั้งแล้ว! ** วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568 นี้ ผู้จัด โฟร์วันวันฯ จะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ผ่านช่องทางออนไลน์ของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ www.thaiticketmajor.com/concert/2025-yugyeom-tour-trusty-encore-in-bangkok.html (เริ่มรันระบบคิวจองบัตรตั้งแต่เวลา 9:00 น.) บัตรราคา 2,900 / 3,900 / 4,900 / 5,900 (นั่งและยืน) / 6,900 และ 7,900 บาท (นั่งและยืน) จากนั้นวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป สามารถจองบัตรได้ทางเคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา และทางออนไลน์ (ไม่มีระบบคิว) ** ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดียของผู้จัดงาน @411ent

หากมีการจัดอันดับหรือมอบรางวัลศิลปินคนโปรดที่แสนดีและเห็นคุณค่าการมีอยู่ของแฟนคลับ เชื่อเลยว่าหนุ่มหล่อมากความสามารถ ALL-ROUNDER แห่งวงการ K-POP และ K-HIPHOP อย่างหรือต้องมีชื่อติดอันดับเข้าชิงแน่นอน เพราะทุกคำพูดและการกระทำที่ผ่านมาล้วนพิสูจน์หัวใจของหนุ่มคนนี้ได้อย่างชัดเจนสุดๆ คู่ควรกับความรักที่เหล่าไอก็อตเซเว่น (IGOT7 ชื่อแฟนคลับของวง GOT7 หรือที่แฟนๆ นิยมเรียกว่าอากาเซ่) มอบให้แบบไม่ค้านสายตาเลยจริงๆล่าสุด ยูคยอม ยังทำเอาแม่ๆ และนูน่าชาวไทย ต้องฮ็อบกลั้นความฟินไปกับคลิปที่เจ้าตัวส่งมาอ้อนอุ่นเครื่องก่อนเปิดจองบัตรคอนเสิร์ตซึ่งผู้จัดของจับมือต้นสังกัดและประเทศเกาหลีใต้ ปักคิวอังกอร์พบกันอะเกนในวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2568 เวลา 18:00 น. ณ ไบเทค ไลฟ์ (BITEC Live) นั่นเอง“สวัสดีครับ ยูคยอมครับ อากาเซ่ชาวไทยของผม สบายดีกันใช่ไหมครับ ทุกคนยังจำที่ผมไปแสดงคอนเสิร์ตในปี 2024 ได้อยู่ไหมครับ มันเป็นความทรงจำที่ดีมากๆ สำหรับผม ทั้งสมองและหัวใจของผมก็เลยยังจำได้อย่างดีเลยครับ และด้วยความรักอันร้อนแรงและการสนับสนุนของอากาเซ่ ทำให้ผมได้จัด Encore Tour ในวันที่ 15 มีนาคมนี้ ที่ BITEC Live ครับ 2025 YUGYEOM TOUR [TRUSTY] ENCORE IN BANGKOK แค่คิดว่าจะได้เจอกับอากาเซ่ชาวไทยอีกครั้งผมก็ตื่นเต้นมากๆ แล้วก็จะซ้อมเยอะๆ เลยก่อนไปหา ทุกคนตั้งตารอด้วยนะครับ Ready to Trust Me? เจอกันที่กรุงเทพฯ นะครับ บ๊ายบาย” ชมคลิปได้ทาง https://youtu.be/JfQ_f-ylm5M