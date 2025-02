”อี๊ฟ-พุทธธิดา“ อิ่มใจฟีดแบคล้น กับ 3 คอลเลคชั่น “CHATEAU DES GEMS” งานแต่ง ”หมิง-จิรกิติยา“

ถามไถ่กันเข้ามาอย่างล้นหลาม สำหรับชุดเครื่องประดับงานแต่งงานของ “หมิง จิรกิติยา ( ชาลิสา )“ เจ้าสาวสุดที่รักของ ”อรรถ วิสุทธิ์“ ที่โดดเด่น มีความพิเศษ พร้อมเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร 3 คอลเลคชั่น มูลค่ากว่า 2.5 ล้านงานนี้ “อี๊ฟ-พุทธธิดา ศิระฉายา” หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ CHATEAU DES GEMS (ชาโตว์ เดส เจมส์) ได้เผยว่า”คอลเลคชั่นแรก The Timeless Vintage กับชุดไทยร่วมสมัยที่อ่อนหวานและงดงาม พร้อมต่างหูที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก ต้นกล้าแห่งรัก ที่กำลังเติบโต สะท้อนถึงความรักที่เต็มไปด้วยการเริ่มต้นใหม่ สำหรับงานหมั้น คุณหมิงเลือกสวมชุดปักคริสตัล และต่างหูที่เปล่งประกายเหมือนดวงดาวในท้องฟ้ายามค่ำคืน เส้นสายของเพชรที่ระยิบระยับสื่อถึง การเดินทางของความรัก เพชรทรงหยดน้ำที่ปลายสาย สะท้อนถึงน้ำตาแห่งความสุขในทุกช่วงเวลา กับคอลเลคชั่น "The Symphony of Radiance" ปิดท้ายด้วยคอลเลคชั่น "The Cascading Grace" ต่างหูที่สะท้อนถึง ดอกไม้แห่งความรัก ที่กำลังผลิบาน เส้นโค้งและเพชรทรงหยดน้ำที่เรียงร้อยกันเปรียบเสมือนกลีบดอกไม้ที่ค่อย ๆ เบ่งบาน สื่อถึงความอ่อนโยน และความมั่นคงของรักนิรันดร์“ทางด้าน ”หมิง จิรกิติยา ( ชาลิสา )“ ประทับใจที่เลือก CHATEAU DES GEMS (ชาโตว์ เดส เจมส์) เป็นส่วนหนึ่งในวันพิเศษ“สำหรับหมิง การเลือกเครื่องประดับในวันสำคัญไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงาม แต่ต้องมีเรื่องราวและความหมายที่สะท้อนความเป็นตัวเรา มีแบบที่โดดเด่น วางใจได้ในคุณภาพและความประณีต ซึ่งCHATEAU DES GEMS (ชาโตว์ เดส เจมส์) เติมเต็มสิ่งนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ทีมผู้เชี่ยวชาญที่นี่ไม่ได้เพียงแค่ช่วยหมิงเลือกเครื่องประดับ แต่ยังวิเคราะห์รูปหน้าและรูปร่างของหมิงอย่างละเอียด เพื่อแนะนำสิ่งที่เหมาะสมกับสรีระและชุดของหมิง ทำให้ลุคส์ในวันสำคัญสมบูรณ์แบบที่สุด ทุกคำแนะนำที่ได้รับช่วยเพิ่มความมั่นใจให้หมิง ทำให้งานวิวาห์ในฝันครั้งนี้เต็มไปด้วยความประทับใจทุกช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิต ควรมีสิ่งที่ช่วยเก็บรักษาความทรงจำเหล่านั้น“สำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องประดับที่ไม่เพียงแค่สะท้อนความงดงาม แต่ยังบอกเล่าเรื่องราวที่เก็บรักษาความทรงจำในวันสำคัญของชีวิต CHATEAU DES GEMS (ชาโตว์ เดส เจมส์) พร้อมรังสรรค์ความพิเศษให้กับคุณ "ให้วันพิเศษของคุณเป็นมากกว่าวันพิเศษเพียงวันเดียว แต่จะเป็นวันพิเศษที่ติดตราตรึงในหัวใจคุณตลอดไป" อัพเดทพร้อมติดตามผลงานได้ที่ Instagram และ Facebook: CHATEAU DES GEMS สอบถามเพิ่มเติม LINE Official: @chateaudesgems