“โบกี้ไลอ้อน - อิ้งค์ วรันธร” เปิดใจดรามา “แสตมป์” นักร้องก็แค่คนธรรมดา มีทั้งด้านที่อยากให้เห็น และไม่อยากโชว์

เป็นสองนักร้องสาวเสียงคุณภาพที่แฟนๆ ชื่นชอบเอามากๆ สำหรับสาวและที่ล่าสุดทั้งคู่ออกงานเดียวกันในณ Amphitheatre, ONE BANGKOK สาวโบกี้ที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะปรับลุคให้ดูเป็นสาวเซ็กซี่ขึ้น ซึ่งเจ้าตัวยันต้องดูตามความเหมาะสมโบกี้ไลอ้อน : “จริงๆ ที่ผ่านมาเวลาเห็นโบแต่งตัว อาจจะเห็นว่าเป็นลุคเซ็กซี่ โบไม่ได้แพลนว่าจะต้องเซ็กซี่อะไรแบบนั้นเราก็สามารถใส่ได้หลังๆ มานี้มีน้องๆ ติดตามเยอะด้วย จริงๆ ไม่ได้บอกว่าเลิกโป๊นะ แต่อยากให้คนเห็นว่ามันอยู่ที่บทเพลงที่ผลงาน ไม่ใช่แค่การแต่งตัว การแต่งตัวมันอาจจะเป็นแค่หน้าปกที่ทำให้คนอยากเข้ามาดูหรือเปล่า สุดท้ายไม่ว่าจะแต่งตัวแบบไหนก็ยังตั้งใจทำผลงานเหมือนเดิมค่ะ แต่แซบน้อยลงไหม หนูก็ไม่กล้าพูด”อิ้งค์ : “ไม่มีทาง จริงๆ หนูชอบนะ เวลาเพื่อนๆ มั่นใจ เห็นเพื่อนๆ ใส่แล้วสวย เราก็แฮปปี้”โบกี้ไลอ้อน : “ที่บอกว่าให้อิ้งค์ลองบ้าง อย่าเลย เขาอาจจะมั่นใจในแบบนั้น แต่ว่าเวลาโบแต่งเซ็กซี่ไม่ใช่ว่าจะแต่งไปทุกที่ ชีวิตประจำวันเรายังใส่เสื้อยืดกางเกงยีนส์ทั่วไปบอกที่ค่าย What The Duck ออกมาชี้แจงเรื่องก่อนหน้านี้ ไม่ได้มีผลกระทบกับนักร้องคนอื่นโบกี้ไลอ้อน : “แล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวของทางศิลปิน ไม่ได้คุยกับพี่แสตมป์เลยด้วยค่ะ คือทางค่ายเขาก็บอกว่าก็ทำตัวตามปกติ มันเป็นเรื่องราวที่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในนั้น ปล่อยให้มันดำเนินไป สุดท้ายถ้าเจ้าตัวเขาออกมาชี้แจงเอง เราก็อยู่เฉยๆ แต่ถามว่ามีคนเข้าใจผิดมาถึงเราไหม ก็มีนะคะ จริงๆ ไม่เป็นไร เพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไร เราโอเค ก็เป็นห่วงในทุกๆ ฝ่ายค่ะ”อิ้งค์ : “ก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้อง ถามว่าพอคนมองภาพนักร้องเปลี่ยนไป มันมีผลกระทบกับชีวิตเราไหม ก็ไม่มีนะคะมุมที่เนกาทีฟในตัวเอง อารมณ์เสียก็มีเหมือนกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราทำงานผ่านเสียงเพลง เราก็อยากให้ทุกคนโฟกัสผ่านเสียงเพลงค่ะ อิ้งค์ว่าพี่ๆ น้องๆ ในวงการทุกคนเป็นคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อแฟนคลับ ก็ขอบคุณทุกคนที่ซัปพอร์ตตลอด สำหรับเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้อง”โบกี้ไลอ้อน : “ก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่าย ทุกคนเลยค่ะ ไม่กลัวว่าคนจะสนใจข่าวมากกว่าเรื่องผลงานเพลงรู้สึกว่ามันคนละส่วนกับเรื่องของผลงาน ก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน”อิ้งค์ : “ถ้าคนบอกไม่กล้าฟังเพลงของศิลปิน เพราะอินกับข่าวเรื่องส่วนตัวไปแล้ว อันนี้ก็เข้าใจนะคะ หนูคิดว่าเวลาที่เราเสพผลงานศิลปะ มันแล้วแต่อยู่แล้วว่าเราจะชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไร ไม่มีถูกไม่มีผิดที่คนจะชอบหรือไม่ชอบเพราะเหตุผลอะไรก็ตาม เรามีหน้าที่ทำเพลงให้ดีที่สุด แต่ว่าคนฟังจะฟังหรือว่าจะตัดสินยังไงมันขึ้นอยู่กับผู้ฟัง เราเคารพซึ่งกันและกัน”โบกี้ไลอ้อน : “แต่ว่าแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนว่าเขาจะดูที่จุดไหน สำหรับโบเราก็ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด”อิ้งค์ : “อิ้งค์คิดว่าจริงๆ แล้วเรามีหน้าที่ทำเพลง อิ้งค์เชื่อว่าคนที่ดูเราแล้วเป็นอินสไปเรชั่นหลายๆ อย่างในชีวิต สิ่งที่อิ้งค์ทำวันนี้เราก็ทำให้ดีที่สุดในทุกๆ พาร์ต ไม่ใช่แค่พาร์ตเพลง การทำงาน เป็นพาร์ตที่น้องๆ เห็นเราเป็นสไปเรชั่นหลายๆ อย่างโบกี้ไลอ้อน : “ลึกๆ มันรู้ว่าบางคนติดตามเรามากกว่านั้น มันเลยทำให้เขาเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกวัน”