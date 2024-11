เกทเวย์ แอท บางซื่อ ส่งมอบความสุขส่งท้ายปี จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 6 ปี และ The Season of Happiness 2025 กับแคมเปญ “HAPPINESS TO BETTER FUTURE”

ศูนย์การค้า เกทเวย์ แอท บางซื่อ ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC นำโดย คุณเอกกฤตา แก้วพูลศรี ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าฯ จัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี พร้อมกับฉลองครบรอบ 6 ปี ของศูนย์การค้าฯ งาน "The Season of Happiness 2025 & 6th Anniversary" โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 - 5 มกราคม 2568 บริเวณ ลาน Event Hall ชั้น M และบริเวณเพลินพาร์ค ชั้น Gงานนี้ทางศูนย์การค้าฯ ได้จัดความสนุกพร้อมเติมมาความสุขให้ผู้มีอุปการคุณมาตลอด 6 ปี ภายใต้แนวคิด “ HAPPINESS TO BETTER FUTURE ” สร้างความสุขแบบยั่งยืน เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า กับรูปแบบแนวคิดที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เนรมิตพื้นที่เพื่อส่งมอบความสุขแบบยั่งยืน เริ่มด้วยโปรโมชั่นลดสูงสุด 70% เท่านั้นไม่พอ! ความสุขแบบนี้ต้องมีศิลปินสุดฮอตมาร่วมฉลอง ในปีนี้ได้พบกับ หนุ่มๆ ATLAS ที่เตรียมโชว์สุดปังให้ทุกท่านที่มาในงานได้มีความสุขไปด้วยกัน ท่ามกลางบรรยากาศฉลอง ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พร้อมได้สัมผัสบรรยากาศเทศกาลแห่งความสุขกับการตกแต่งภายในศูนย์การค้าฯ ที่เต็มไปด้วยจุดเช็คอินถ่ายภาพมากมาย และแลนด์มาร์คสำคัญ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงาน คือ ต้นคริสต์มาสขนาดยักษ์ที่มีดีไซน์สุดสร้างสรรค์ในรูปแบบ Sustainability ที่สามารถนำวัสดุที่ตกแต่งไป Re-use ใช้ประโยชน์ต่อได้ นอกจากนี้ในงานยังมีกิจกรรมการคืนเพื่อสังคม ที่ชวนมาร่วมบริจาคสิ่งของสภาพดี เพื่อนำ ไปส่งต่อให้กับน้องๆ ผู้ขาดแคลนด้วยในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 พบกับหนุ่มๆ ATLAS ที่มาร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 6 ปี ของศูนย์การค้าฯ ที่บริเวณลาน Event Hall ชั้น M บริเวณงานจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายให้ร่วมสนุกกันก่อน โดยเริ่มตั้งแต่ 11.00 น. เป็นต้นไป นอกจากนี้ในโอกาสครบรอบ 6 ปี ทางศูนย์การค้าฯ ร่วมกับพันธมิตรร้านค้า ชั้นนำ จัดโปรโมชั่นเอาใจนักช้อปกันแบบจัดเต็มลดกระหน่ำทั้งศูนย์การค้าฯ สูงสุดถึง 70% พร้อมร่วมรับสิทธิ์ แลกรับของรางวัลพิเศษอกมากมาย ไปจนถึงวันที่ 5 มกราคม 2568ช้อปสนุกกับโปรโมชั่นส่งท้ายปี รับของสมนาคุณมูลค่ารวมกว่า 900,000 บาท*สนุกที่ 1 ใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าฯ ครบ 4,500 บาทขึ้นไป รับฟรีกระเป๋า Season Bag มูลค่า 666 บาท 1 ใบ (สามารถสะสมใบเสร็จได้ 3 ใบเสร็จ/ต่อสิทธิ์/ต่อวัน, จำกัด 1,000 สิทธิ์ตลอดรายการ)สนุกที่ 2 ใช้จ่ายครบ 1,666 บาทขึ้นไป รับของรางวัล 1 ชิ้น มูลค่า สูงสุด 1,500 บาท (ของรางวัลมีจำนวนจำกัด หรือจนกว่าของจะหมด,ลูกค้าไม่สามารถเลือกของรางวัลได้, สามารถสะสมใบเสร็จได้ 2 ใบเสร็จ/ต่อสิทธิ์/ต่อวัน, กิจกรรมส่งเสริมการขาย สนุกที่ 1 และสนุกที่ 2 ลูกค้าจะต้องเลือกร่วมกิจกรรมรายการใดรายการหนึ่งเท่านั้น)สนุกที่ 3 Top Spenders สำหรับลูกค้าที่มียอดสะสมสูงสุดตลอดรายการ 16 อันดับแรก รับของรางวัลพิเศษจากศูนย์การค้าฯ :• อันดับที่ 1 รางวัล ห้องพักสุดหรู Deluxe Room พร้อมอาหารเช้า จำนวน 3 วัน 2 คืน และรับบริการ Quan Time Escape Treatment (120 นาที) สำหรับ 2 ท่าน ที่ โรงแรม เชียงใหม่ แมริออท โฮเทล มูลค่า 30,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)• อันดับที่ 2 รางวัล Gift Voucher Wacoal มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล• อันดับที่ 3 รางวัล Gift Voucher Wacoal มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล• อันดับที่ 4-10 รางวัล Gift Voucher Jones Salad มูลค่า 2,000 จำนวน 6 รางวัล มูลค่ารวม 12,000 บาท• อันดับที่ 11-16 รางวัล Gift Voucher Major มูลค่า 1,000 จำนวน 6 รางวัล มูลค่ารวม 6,000 บาทสนุกที่ 4 สำหรับผู้ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KBank และ KTC รับสิทธิพิเศษ เครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนแลกเท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และ ธนาคารกำหนดเท่านั้น, บัตรเครดิตฯ ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีในปีนี้ AWC ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งต่ออนาคตที่ดีกว่าแก่เยาวชนไทยไปด้วยกัน โดยกลุ่มศูนย์การค้าในเครือ AWC ร่วมกับมูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล (AWFC) เชิญชวนท่านร่วมบริจาคเงิน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาเข้าโครงการ “ปันฝัน” เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่น้อง ๆ ที่ขาดแคลน ซึ่งเงินบริจาคจะถูกมอบเป็นทุนการศึกษา และสิ่งของจะถูกนำไปเป็นของขวัญในกิจกรรมงานวันเด็ก ปี 2568 ต่อไป (เงินบริจาคไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้)สนุกและสุขกับกิจกรรม รวมถึงโปรโมชั่น ตลอดทั้งเดือนแล้ว ทางศูนย์การค้าฯ ยังเพิ่มเติมส่งความสุขจัดเต็มอาทิตย์สุดท้ายของปี 2567 ในระหว่างวันที่ 25 - 31 ธันวาคมบริเวณเพลินพาร์ค มีกิจกรรมที่จะสร้าง ความสุขแบบต่อเนื่อง กับเวิร์คช้อปที่ให้ทุกท่านได้มาร่วมสนุกตลอดทั้งวัน อาทิ กิจกรรมเพ้นท์แก้ว, DIY สายคล้องโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ พร้อมสนุกสนานไปกับขบวน Troop ซานต้าที่มาสร้างสีสัน และเพลิดเพลิน ไปกับการนั่งฟังเพลงชิลๆ กับ Acoustic Music ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขส่งท้ายปีศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ ขอเชิญชวนลูกค้าทุกท่าน มาเติมเต็มความสุขส่งท้ายปลายปี 2567 กับ กิจกรรมฉลองครบรอบ 6 ปี และ The Season of Happiness 2025 กับแคมเปญ “HAPPINESS TO BETTER FUTURE” ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 - 5 มกราคม 2568สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรม และโปรโมชั่นจาก ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ ได้ทุกช่องทางFacebook: Gateway at BangsueIG: Gateway at BangsueTikTok : Gateway at Bangsue#gatewayatbangsue6th #6thAnniversarygatewayatbangsue #6ปีเกทเวย์แอทบางซื่อ#TheSeasonofHappiness2025