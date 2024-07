เชียร์คอแตก! “ต๊อด ปิติ - เต๋า สมชาย” นำทีมสิงห์ออลสตาร์การกุศล ฟาดแข้ง ม.แม่โจ้ ฟินต่อคอนเสิร์ตตัวพ่อเสียงทรงพลัง “เอ๊ะ - แอร์” โยกกันมันส์เวอร์!

สมกับการรอคอยของคอฟุตบอลโดยแท้ เมื่อเหล่านักเตะซุปตาร์ทีมสิงห์ออลสตาร์ นำทีมโดย ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี พร้อมด้วย เต๋า สมชาย, บัวขาว บัญชาเมฆ, จอห์น บราโว่, แอร์ The Mousses, แทค ภรัณยู, เต๋า เศรษฐพงษ์, พัตเตอร์ เตชธร, สมจิตร จงจอหอ, แสนชัย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม, เก่ง ชัชวาล, แก้ว พงศ์ประยูร, โจ้ สืบศักดิ์, โอ๋ สุดสาคร, ต๋อง ชวนชื่น มาร่วมฟาดแข้งกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เปิดสนามแรกก็นำรายได้ทำการกุศล สนับสนุนดูแลสิ่งแวดล้อม ป่าเพื่อชุมชน ตามแนวคิดของโครงการ “โลกแข็งแรง คนแข็งแรง” พร้อมคอนเสิร์ตจัดเต็มจากศิลปินชื่อดังอย่าง เอ๊ะ จิรากร ,แอร์ The Mousses และเหล่าศิลปินสิงห์ออลสตาร์ร่วมแจมอย่างสนุกสนานซึ่งทีมสิงห์ออลสตาร์สร้างความฮึกเฮิมให้กองเชียร์ไม่น้อย เพราะต๊อด ปิติ, เต๋า สมชาย, เต๋า เศรษฐพงษ์ และ พัตเตอร์ เตชธร แย่งลูกยิงเข้าประตูไปแบบเท่สุดๆ ทำให้แมตช์แรกทีมสิงห์ออลสตาร์ ชนะ ม.แม่โจ้ ไปด้วยสกอร์ 5-4 หลังฟุตบอลแข่งจบ แต่กองเชียร์ยังไม่จบ ต่างรวมตัวกันมาม่วนชื่นกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อย่าง เอ๊ะ จิรากร และ แอร์ The Mousses ที่มาสร้างสีสันและร้องเพลงประสานเสียงกึกก้องไปทั่วสนาม เรียกว่าสนุกครบรสจริงๆ และนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมคลินิกฟุตบอลที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้ามาฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลจากโค้ชมืออาชีพ มีการประมูลเสื้อพร้อมลายเซ็นต์จากศิลปินดารา เพื่อนำเงินสมทบทุนโครงการฯ อีกด้วยโดยครั้งนี้ คุณปิติ ภิรมย์ภักดี ผู้ก่อตั้งทีมสิงห์ออลสตาร์ กล่าวว่า "ปีนี้ทีมฟุตบอลสิงห์ออลสตาร์ ได้ร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัย จัดฟุตบอลการกุศลภายใต้แนวคิด "โลกแข็งแรง คนแข็งแรง" ขึ้นมา เพื่อดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้แข็งแรงไปด้วยกัน โดยสนามนี้เป็นสนามเปิดที่ร่วมกับม.แม่โจ้ เพื่อนำรายได้ไปฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า อย่างไรก็ตามหวังว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างความตระหนักให้ทุกคนหันมาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและช่วยกันดูแลมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ"ด้านเอ๊ะ จิรากร และ แอร์ The Mousses ที่มาแสดงคอนเสิร์ต เสริมอีกว่า "รู้สึกประทับใจที่ได้มาร่วมโครงการกับสิงห์ออลสตาร์ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว ทั้งเป็นนักฟุตบอลลงสนามแข่งขันและนักร้องจัดแสดงคอนเสิร์ต รู้สึกสนุกมาก และดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเล่นฟุตบอลเพื่อการกุศลในแมตช์นี้"สำหรับฟุตบอลสิงห์ออลสตาร์ สนามถัดไปสนามที่ 2 จะจัดขึ้นที่ จ.ขอนแก่น ในวันที่ 16 ส.ค. 2567 ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชน สร้างห้องพยาบาลในโรงเรียน และสนับสนุนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น