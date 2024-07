ไบเออร์เปิดแคมแปญ กีกี้ ACADEMY จุดกระแสผู้หญิงไทย ดูแลสุขภาพอนามัย ‘กีกี้’ (จุดซ่อนเร้น) อย่างถูกวิธี

“สุขภาพจุดซ่อนเร้น” หนึ่งในปัญหาที่สาวๆ หลายๆ คนต้องเผชิญ ส่งผลให้เกิดความกังวล ขาดความมั่นใจและไม่สบายตัว แต่อายไม่กล้าปรึกษาใคร หลายคนปล่อยทิ้งไว้หรือหาข้อมูลเองจากอินเทอร์เน็ต ทำให้ไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี ไบเออร์ไทย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ผ่านแคมเปญ “กีกี้ ACADEMY”เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องคลอดหรือจุดซ่อนเร้น สร้างความเข้าใจที่มากขึ้นด้วยการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับสุขภาวะทางเพศ เมื่อมีความรู้และความเข้าใจก็จะสามารถรู้เท่าทันโรคต่างๆ และสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์การรักษาได้อย่างเหมาะสม พร้อมกับกระตุ้นให้ผู้หญิงกล้าพูด กล้าถาม กล้าปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อประสิทธิภาพการรักษาสูงสุดบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด เปิดตัว แคมเปญ กีกี้ ACADEMY เพื่อจุดกระแสให้เรื่องจุดซ่อนเร้นเป็นเรื่องที่สามารถพูดคุยกันได้อย่างเปิดเผยและเป็นเรื่องปกติของสังคม ช่วยส่งเสริมให้ผู้หญิงหันมาดูแลสุขภาพจุดซ่อนเร้นอย่างจริงจัง ผ่าน 2 กิจกรรมหลักทางออนไลน์และออฟไลน์ ได้แก่ “กีกี้ ACADEMY” โดย นักแสดงและนางแบบชื่อดัง คุณติช่า กันติชา ชุมมะ ให้ความรู้ผ่าน youtube channel : Ticha Kanticha จำนวน 10episodes ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป โดยจะมีแขกรับเชิญพิเศษที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช รวมถึงดารานักแสดง และอินฟลูเอนเซอร์ ที่จะเข้ามาพูดคุยแชร์มุมมองเกี่ยวกับสุขภาพจุดซ่อนเร้น และวิธีการดูแลอย่างถูกต้องนอกจากนี้ ยังจัดนิทรรศการ “กีกี้ Voice – The Art Experience” ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2567 ที่ 1559 Space Gallery โดยได้รับเกียรติจากศิลปินรุ่นใหม่ 10ท่าน ร่วมสร้างสรรค์นิทรรศการรูปแบบผลงานศิลปะที่นำเสนอ ทั้งรูป-รส-กลิ่น-เสียง ให้ผู้เข้าชมได้สัมผัส ‘กีกี้ (หรือจุดซ่อนเร้น)’ ได้อย่างเข้าใจมากขึ้น และรัก ‘กีกี้’ มากกว่าเดิม ช่วยจุดกระแสสร้างการรับรู้ให้กับคนในสังคม พร้อมเปิดโลกใหม่ของผู้หญิงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องปัญหาสุขภาพจุดซ่อนเร้น ทลายความอึดอัดของสาวไทยให้กล้าพูดเรื่องสุขภาพจุดซ่อนเร้นเป็นเรื่องปกติคุณทิพวัลย์ วรุณเทพรักษา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า จากการทำผลสำรวจWomen’s Intimate health จากบริษัท Nielsen ในปี 2021 กับผู้หญิงไทยกว่า 400 คน พบว่า ปัญหาสุขภาพที่จุดซ่อนเร้นที่พบบ่อยในผู้หญิงไทยถึง 40% ได้แก่ อาการติดเชื้อราในช่องคลอด หรือ Candida โดยเกือบครึ่งของผู้ที่มีอาการต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้ทราบถึงโรคที่แท้จริงและไม่ได้เข้ารับการรักษาอย่างถูกต้อง (อาการคือ คัน แสบและระคายเคืองบริเวณช่องคลอด ตกขาวมีลักษณะข้นเหมือนชีสสด) เกือบ 30% เป็นช่องคลอดอักเสบจากแบคทีเรีย ปัจจุบันผู้หญิงมีอาการเกี่ยวกับตกขาวผิดปกติ และมีกลิ่นคาวปลากันมาก ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือผู้หญิงจำนวนมากไม่ได้ตระหนักถึงโรคดังกล่าว ไม่มีความรู้เกี่ยวกับโรคเหล่านี้ และยังรู้ถึงวิธีการรักษาที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น ไบเออร์ไทย จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยมีสุขภาพดีผ่านแคมเปญ กีกี้ ACADEMYคุณภนิตา ประสานพานิช ผู้จัดการการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า คาเนสเทน® กลุ่มธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า “เป้าหมายของ แคมเปญ กีกี้ ACADEMY คือการทำให้บทสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพจุดซ่อนเร้นเป็นเรื่องปกติที่พูดคุยกันได้ในสังคมไทย ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องทำใน 3 เรื่องไปพร้อมกัน คือ 1. Knowledge ด้วยการให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้อง ให้ผู้หญิงรู้จักอวัยวะของตนเองตั้งแต่ภายนอก รวมถึงความเป็นปกติและไม่ปกติเกี่ยวกับจุดซ่อนเร้น 2. Courage ส่งเสริมให้ผู้หญิงมีความกล้าที่จะพูดคุยกัน และไม่เขินอายที่จะปรึกษาคนรอบตัวหรือผู้เชี่ยวชาญ และ 3. Access คือการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มาช่วยดูแลรักษาสุขภาพจุดซ่อนเร้นให้เป็นปกติ ซึ่งทางไบเออร์หวังว่าแคมเปญ กีกี้ Academy จะช่วยเป็นกระบอกเสียงและสนับสนุนให้ผู้หญิงที่มีปัญหาเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้อง”สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ ภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียได้ที่ http://bit.ly/3xrI5Mv และสามารถศึกษาผลิตภัณฑ์สำหรับรักษาภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียได้ที่https://bit.ly/3IH2mQs เพื่อการดูแลสุขภาพจุดซ่อนเร้นอย่างถูกวิธีเมื่อมีอาการคุณติช่า กันติชา ชุมมะ นักแสดงและนางแบบเจ้าของช่อง youtube channel : Ticha Kantichaกล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ แคมเปญ กีกี้ ในส่วนของกิจกรรม “กีกี้ Academy” เพื่อกระตุ้นให้ผู้หญิงหันมาสังเกตตัวเอง โดยเฉพาะจุดซ่อนเร้น การที่ผู้หญิงจะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ของตัวเองเป็นเรื่องปกติมาก แต่เราก็ไม่กล้าซักถามใครแม้คนในครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน เพราะวัฒนธรรมของสังคมไทยที่มองเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าอาย และต้องปกปิดคุณติช่า กันติชา กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในยุคนี้ที่ทุกคนมองความเสมอภาคและความเท่าเทียมเป็นเรื่องสำคัญ และผู้หญิงยุคใหม่ก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น จึงอยากให้เปลี่ยนมุมมองในเรื่องกีกี้ (จุดซ่อนเร้น) ของผู้หญิง ให้กล้าที่จะพูดคุย กล้าที่จะถาม อย่าลืมว่า กล้าที่จะพูดเรื่องของกีกี้ (จุดซ่อนเร้น) เมื่อมีปัญหา เท่ากับเรารักตัวเองจริงๆ (self love)”คุณศุภรัตน์ เทพรัตน์ Executive Creative Director, Ogilvy Thailand กล่าวถึงแนวคิดการต่อยอดไอเดียของ แคมเปญ กีกี้ Academy เกิดจาก การศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้หญิงไทย และบริบทของสังคมที่มีส่วนทำให้เรื่องจุดซ่อนเร้นยังคงเป็นประเด็นที่อ่อนไหว และผู้หญิงยังคงไม่กล้าพูดถึงมันอย่างตรงไปตรงมา ทั้งกับคนในครอบครัวหรือคนแปลกหน้า ยิ่งไปกว่านั้นการศึกษาไทยยังสอนเรื่องเพศแบบไม่รอบด้าน ปัจจัยเหล่านี้ปิดกั้นไม่ให้มีพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้หญิงได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน ทำให้ผู้หญิงไทยขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดซ่อนเร้นของตนเอง จึงเกิดเป็นไอเดีย กีกี้ Voice – The Art Experience ซึ่งหยิบเอาผลงานศิลปะมาช่วยบอกเล่าเรื่องราวและให้ความรู้เรื่อง ‘กีกี้’ เพื่อช่วยลดความเขินอายในการเข้ามาเรียนรู้ ให้ทุกคนได้รับฟังสิ่งที่ ‘กีกี้’ อยากบอก และได้รับความรู้ ความเข้าใจ และความกล้าในการพูดคุยเรื่องนี้ให้เป็นปกติในสังคม เพราะเราเชื่อว่าผู้หญิงจะสามารถดูแลกีกี้ให้มีสุขภาวะที่ดีได้ เมื่อเรากล้าพูดคุยกันสำหรับนิทรรศการ “กีกี้ Voice – The Art Experience” จัดระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2567 ที่ 1559 Space Gallery โดยได้รับเกียรติจากศิลปินรุ่นใหม่ 10 ท่าน มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบ รูป-รส -กลิ่น-เสียง อย่างน่าสนใจ โดยนิทรรศการ แบ่งออกเป็น 7 โซน ดังรายละเอียดต่อไปนี้1. โซนที่ 1 “Voice of กีกี้” โดยศิลปิน Rtit Studio & Punpitan ผลงานศิลปะดีไซน์เป็น‘กีกี้’ ขนาดยักษ์ที่ดูคล้ายปาก ออกมาเล่าประเด็นที่ผู้หญิงส่วนใหญ่มักมองข้าม รอต้อนรับทุกๆ คนที่จะเข้าสู่นิทรรศการหลัก2. โซนที่ 2 “Nature of me” โดยศิลปิน nnene.iie ผลงานศิลปะสื่อให้เห็นถึงการทำความเข้าใจในธรรมชาติและลักษณะของอวัยวะเพศของสาวๆ ในรูปแบบต่างๆ3. โซนที่ 3 “Feel me” โดยศิลปิน Supat Laopatalakasem ผลงาน Wall sculpture ที่อยากชวนทุกคนมาสำรวจและทำความรู้จักอวัยวะของสาวๆ กันมากขึ้น4. โซนที่ 4 “Be aware when I change” โดยศิลปิน Pavee ผลงานศิลปะที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาการตกขาว ที่ไม่ได้มีแค่สีขาว ให้สาวๆ ได้เข้าใจลักษณะของตกขาวที่บอกโรคต่างๆ และศิลปิน Flowers in the mist ที่สื่อให้เห็นถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศทั้งภายในและภายนอก5. โซนที่ 5 “Notice me when I’m not feeling well” โดยศิลปิน Fernapas ผลงานศิลปะที่สื่อถึงวิธีสังเกตสัญญาณอาการหากอวัยวะเพศผิดปกติ และศิลปิน Rebellion Lab & Perfume Bar ผลงานศิลปะที่จะไขข้อสงสัยของผู้หญิงเรื่องกลิ่นของจุดซ่อนเร้น ชวน ‘มาดอมมาดม’ น้ำปรุงที่จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่อง ‘กลิ่น’ ของ ‘กีกี้’ ได้ดีกว่าเดิม6. โซนที่ 6 “Treat me better” โดยศิลปิน POON PUN ผลงานศิลปะที่ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการดูแล จุดซ่อนเร้นของสาวๆ เช่น การทำความสะอาด การสวมใส่กางเกงในที่สบาย ลดการอับชื้น และการรักษาเมื่อเกิดปัญหา เป็นต้น7. โซนที่ 7 “Time to say thank you” โดยศิลปิน PRAKOTKARN ผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นจากหลอดผลิตภัณฑ์ที่รักษาภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย เพื่อส่งพลังให้สาวๆ กล้าที่จะพูดคุยเรื่องปัญหาสุขภาพจุดซ่อนเร้น และดูแลรักษา ‘กีกี้’อย่างถูกวิธีนิทรรศการนี้สร้างสรรค์ Sound Design/ Ambient Music โดยศิลปิน siwanut.boon ศิวนัส บุญศรีพรชัยคุณทิพวัลย์ กล่าวว่า เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แคมเปญ กีกี้ ACADEMY จะช่วยส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าใจถึงภาวะสุขภาพจุดซ่อนเร้นของตนเอง และสามารถดูแลได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของไบเออร์ ในการสนับสนุนให้ผู้บริโภคสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้ในทุกๆ วัน