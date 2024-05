“สาว สาว สาว“ ฟีลกู๊ดเวรี่กู๊ด มู๊ดดี อิ่มบุญอิ่มใจไปพร้อมๆ กัน

จบไปอย่างอบอุ่นกับคอนเสิร์ตฟีลเวรี่กู๊ด มู๊ดดี ที่ทำถึง! ทั้ง 2 รอบ กับ คอนเสิร์ต ประตูใจ สาวสาวสาว วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 และรอบการกุศลกับมูลนิธิรามาธิบดีในวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ที่ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ และรศ.พิเศษ พญ. วิไล ธนสารอักษรออกมาแจ้งว่ารอบนี้ได้เงินบริจาครวมกว่า 24ล้านบาท ต้องขออนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี้ด้วยกว่า 6 ปี ที่ไม่ได้ดูคอนเสิร์ตสาวสาวสาว แต่ยังซ้อมร้องซ้อมเต้นกับดาว TikTok ที่หมั่นขยัน เอามา Cover ให้พอหายคิดถึง มาปีนี้ ปีดี ปี 67 แฟนเพลงตัวจริงของสาวสาวสาวมารวมตัว แต่งเต็ม ทั้งเครื่องตัว เครื่องหัวกันแน่น เพื่อให้กำลังใจสาวสาวสาวที่ซุ่มซ้อมกันมากว่า 3 เดือนคอนเสิร์ตเปิดด้วย Overture แปลกใหม่ ตามมาติด ๆ ด้วยรักปักใจ เวอชั่นร็อก ราวกับจะบอกว่า วันนี้สาวสาวสาว มาแปลก มาแหวก มาสุดแน่ ๆ เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ กันลั่นฮอลล์คอนเสิร์ตเล่าเรื่องผ่านไทม์ไลน์ยุควัยเรียน สมัยโลกดนตรีกับเพลงฮิตติดลม ไม่ว่าจะเป็น ‘ในวัยเรียน’ ‘ยามไกล’ ‘คืนใจ’ ‘ดอกไม้ของน้ำใจ’ฯ และขยันสร้างเซอร์ไพรส์ไม่หยุด เริ่มจากเซอร์ไพรส์แรกกับแขกรับเชิญที่ต้องบอกว่าขนกันมาเพียบ ไล่มาตั้งแต่ เอ๋ + โบ + ติ๊ก จาก XYZ ที่ไม่ได้เจอกับแฟน ๆ มานาน เลยต้องเช็คความคิดถึงกันก่อนด้วยเพลง ‘สบายดีหรือเปล่า’ และ ‘กว่าจะรัก’ นับว่าเป็นการขึ้นเวทีคอนเสิร์ตด้วยกันเป็นครั้งแรก บุรินทร์ ที่สาวสาวสาวมาแจมในเพลง ‘เกือบ’ ที่เป็นเวอร์ชั่นสุดพิเศษไข่ตุ๋น และแน็กก็ออกมาเซอร์ไพรส์ย้อนวัยใส สมัยแฟนฉัน อิ้งค์ วรันธร ที่ออกมาโชว์เสียงใส ๆ ในแนว City pop ร่วมกับคุณครู และที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ใน Song list ก็คือ ‘Bohemian Rhapsody’ ที่ร้องร่วมกับวงประสานเสียงระดับโลกอย่าง ‘สวนพลู’เซอร์ไพรส์อย่างหลังกับเพลงปีลึก ที่พี่ ๆ แต่งกันเอง อย่าง ‘แมงมุม’ ‘แมวน้อยกับผีเสื้อ’ ‘Something that used to be mine’ ทำให้นึกถึงวัยเด็ก รวมถึงช่วง Solo เพลง ‘ติ๊กต๊อก’ ‘Flower’ ‘Bad Romance’ ที่รับรองว่าไม่เคยเห็นที่ไหน (และอาจไม่ได้เห็นอีกแล้ว)ปิดท้ายแบบอิ่มใจ กับ ‘รักคือฝันไป’ ที่ร่วมกันร้องกับแขกรับเชิญ ชวนคนทั้งฮอลล์ลุกขึ้นเต้นลืมเวลาไปเลยว่าผ่านมากว่า 3 ชั่วโมงเต็ม ต้องขอบคุณทีมผู้จัดหนีกรุง มูลนิธิรามาธิบดี และผู้สนับสนุนทุกท่านที่จัดคอนเสิร์ตดี ๆ แบบนี้