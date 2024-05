สละโสดอีกคน!! “อนัน อันวา” คุกเข่าทำเซอร์ไพรส์ขอ “ซาบีน่า” แต่งงาน

หลังคบหาดูใจมานานกว่า 4 ปี ล่าสุดอดีตนักร้องหนุ่ม "อนัน อันวา” ทำเซอร์ไพรส์ช่วงจังหวะที่ “ซาบีน่า” กำลังออกกำลังกายอยู่คุกเข่าขอฝ่ายหญิงแต่งงานแล้วโดย “ซาบีน่า” ได้โพสต์คลิปพร้อมเขียนแคปชั่นสั้นๆ ว่า "I still can’t wrap my head around this"งานนี้ก็มีเพื่อนๆ แห่เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม