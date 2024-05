“เติร์ด-ปอร์เช่-แจ๊คกี้” แท็กทีมโชว์สเต็ปสุดเท่  ในงานเปิด CITIZEN Pop-up Store @เซ็นทรัลเวิลด์

หล่อเท่สะเทือนเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อ 3 ศิลปินหนุ่ม เติร์ด-ลภัส งามเชวง, ปอร์เช่-ศิวกร อดุลสุทธิกุล และ แจ๊คกี้-จักริน กังวานเกียรติชัย แท็กทีมกันมาอัปเดตเทรนด์นาฬิกา ในงาน “The return of CITIZENฉลองเปิด Pop up Store แห่งใหม่ ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 15-31 พฤษภาคม 2567 โดยงานนี้ 3 หนุ่มเสียงดียังได้เสิร์ฟความสุขให้กับแฟนคลับที่มาให้กำลังใจด้วยการจัดมินิคอนเสิร์ตให้แฟนๆ ได้หายคิดถึงกับเพลง SUNSHINE – ซิงเกิลใหม่ล่าสุดของ แจ๊คกี้ ตามมาด้วย เพลงจังหวะสนุกอย่างเพลง Oh! Oh! และปิดท้ายเพลงจังหวะมันๆ โชว์สเต็ปแดนซ์กับเพลง Champagne Poppinโดย 3 หนุ่ม “เติร์ด-ปอร์เช่-แจ๊คกี้” มาในลุคเท่โดดเด่นด้วยนาฬิกา CITIZEN รุ่นล่าสุด อย่าง Promaster FUGU Thailand Limited Edition หน้าปัดสีน้ำเงินที่ได้แรงบันดาลใจจากความสวยงามของท้องทะเลไทย, Tsuyosa ไอคอนิกคอลเลกชัน หน้าปัดสี sunray rainbow สีน้ำเงินตัดสีรุ้ง และ CITIZEN Series 8-830 นาฬิกาดีไซน์สปอร์ตสุดหรูงานนี้ 3 หนุ่มบอกว่า “รู้สึกดีใจมากๆ ที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับซิติเซน ซึ่งเป็นแบรนด์นาฬิกาจากญี่ปุ่นมีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี ดีไซน์ของซิติเซนทั้ง 3 เรือนมีความเท่และมีคาแรกเตอร์ต่างกัน รวมถึงยังเป็นการได้กลับมาออกงานร่วมกันอีกครั้งหลังจากจบคอนเสิร์ตไป ต่อจากนี้ก็อยากให้แฟนๆ ติดตามผลงานคอยเป็นกำลังใจให้พวกเราเติบโตขึ้นในเส้นทางของแต่ละคนด้วยครับ”พบกับนาฬิกา CITIZEN ได้ที่ แผนกนาฬิกาห้างสรรพสินค้าชั้นนำ, ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หรือ ออนไลน์ Shopee : https://shopee.co.th/citizen_thailand, https://www.lazada.co.th/shop/citizen และอัปเดตแฟชั่นนาฬิกาจาก Citizen ได้ที่Facebook: Citizen Watch TH (https://www.facebook.com/CitizenWatchesTH)IG/TikTok : Citizenwatch_th หรือLine Official : https://lin.ee/OcPJ9Zn