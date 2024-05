"โอยิกะ” ผู้นำด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีแบตเตอรี่จากสิงคโปร์ ชูนวัตกรรมพลังงานสะอาด มุ่งขยายธุรกิจตู้สลับแบตเตอรี่สำหรับตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

บริษัทที่มุ่งเน้นโซลูชั่นเทคโนโลยีล้ำสมัย และการพัฒนาแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้เปิดธุรกิจในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยโอยิกะมีต้นกำเนิดจากสิงคโปร์เมื่อปี 2561 มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วทั่วทั้งภูมิภาคในฐานะผู้นำแถวหน้าด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีและแบตเตอรี่ มาพร้อมกับแนวคิดสนับสนุนโลกด้วยการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านระบบขับเคลื่อนยานพาหนะไฟฟ้าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอยิกะ (ประเทศไทย) จำกัด เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการส่งเสริมพลังงานสะอาดและความยั่งยืนทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศต่าง ๆ อาทิ กัมพูชา อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยโอยิกะตั้งเป้าที่จะปฏิวัติเทคโนโลยีการสลับแบตเตอรี่และเทคโนโลยีชาร์จไฟฟ้าแบบตรงในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งการปฏิวัติของโอยิกะเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้กับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในความพยายามระดับโลกผ่านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development : SDGs)ในงานเปิดตัวดังกล่าว โอยิกะได้จัดช่วงสัมมนาอันกล่าวถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการผันเปลี่ยนมาใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าและระบบสลับแบตเตอรี่ รวมถึงการอภิปรายที่โดดเด่นประกอบด้วยข้อมูลเชิงลึกทางด้านวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมจักรยานยนต์ไฟฟ้าโดยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนและประเทศสิงโปร์ นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายถึงอนาคตของโลกแห่งการสลับแบตเตอรี่และระบบชาร์จไฟฟ้าแบบตรงโดยผู้บริหารระดับสูงของโอยิกะจากประเทศสิงโปร์ ตอกย้ำถึงความสามารถทางเทคโนโลยีของบริษัทเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โอยิกะได้จับมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชั่นพลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการผลิตแบตเตอรี่สำหรับตลาดจักรยานยนต์ไฟฟ้า และส่งเสริมการนำพลังงานสะอาดมาใช้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมสังคมที่ปราศจากคาร์บอนในการก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม โอยิกะได้เปิดตัวแบตเตอรี่ 60 โวลต์และ 72 โวลต์ที่ชาร์จเร็วแบบสลับและชาร์จตรงผ่านสถานี Oyika Power Up Station หรือ OPUS ริเริ่มขึ้นด้วยเป้าหมายเพื่อเป็นแม่แบบสู่การขยายสถานีสลับแบตเตอรี่มากกว่า 300 แห่ง และสถานีชาร์จตรงทั่วประเทศไทย โดยได้เริ่มดำเนินการไปแล้วด้วยการติดตั้ง 70 แห่งในกรุงเทพมหานครและภูเก็ต ซึ่งสามารถรองรับกลุ่มเดลิเวอรี่และลูกค้าทั่วไปได้ทั้งระบบสลับแบตเตอรี่และระบบชาร์จไฟฟ้าเพื่อความสะดวกสูงสุดแนวทางที่เป็นนวัตกรรมของโอยิกะขยายไปสู่แนวคิด Platform as a Service โดยนำเสนอผู้บริโภคด้วยระบบนิเวศที่ครอบคลุมสำหรับการใช้งานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้ สถานีสลับแบตเตอรี่อย่าง OPUS ได้รับการขนานนามว่าเป็นทางเลือกที่ช่วยประหยัดเวลา ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ภายในไม่กี่นาทีผ่านกระบวนการง่าย ๆ ที่ทำงานบนมือถือได้อย่างครอบคลุมครบวงจรนอกจากนี้ โอยิกะยังให้บริการด้านแบตเตอรี่ (Battery-as-a-Service: BaaS) และระบบชาร์จไฟฟ้าเพื่อรองรับจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากหลากหลายแบรนด์ ได้แก่ TAILG, OKLA, Yadea และ NIU ปัจจุบันมีโมเดลให้เช่า 3 รุ่น ได้แก่ Warrior, Es-1 และ MX Plus เพื่อตอบสนองความต้องการและความชอบของผู้บริโภคที่หลากหลายในเดือนกุมภาพันธ์ โอยิกะได้จัดแสดงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดที่งาน Electric Vehicle Expo ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จุดเด่นอย่างหนึ่งคือรุ่น MX Plus ที่มีรูปทรงใหญ่ ดีไซน์สวย คล่องตัว ซึ่งถือเป็นการสร้างปรากฎการณ์ด้านภาพลักษณ์ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในอีกมิติที่แตกต่างไม่เหมือนใครบริษัท โอยิกะ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวสู่ตลาดประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมโซลูชั่นอันเป็นนวัตกรรมแห่งอนาคตของการขนส่งที่ยั่งยืน โดยขับเคลื่อนไปสู่อนาคตที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น