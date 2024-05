“เชฟชุมพล” นำทีมยกขบวน Soft Power ร่วมงาน “สงกรานต์มินนิโซตา” ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีและใหญ่ที่สุดในอเมริกา

โดยมีการจัดงาน“Songkran Reception Amazing Thailand Amazing Thai Food” เพื่อคิกออฟและเรียกน้ำย่อยประชาสัมพันธ์งานสงกรานต์มินนิโซตาในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ แลนด์มาร์คเซนเตอร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักธุรกิจ ผู้นำชุมชน แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน เข้าร่วมงานกว่า 300 คนงาน Amazing Thailand Amazing Thai Food สงกรานต์มินนิโซตา จัดขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภารัฐมินนิโซตา (Minnesota State Capitol) เมืองเซนต์พอล นับได้ว่าเป็นงานสงกรานต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันสำหรับในปีนี้มีการจัดงานยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา เพื่อร่วมเฉลิมฉลองที่ UNESCO ได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ “สงกรานต์” ในประเทศไทย เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ลำดับที่ 4 (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) ภายใต้แนวคิด Thailand Soft Power 5 F อันได้แก่แสดงความเป็นอัตลักษณ์งดงามของผ้าไทย ผ่านการเดิน Fashion Show โดย นางสาวแอนโทเนีย โพซิ้ว รองมิสยูนิเวิร์ส ปี 2023, นางสาวพนิดา เขื่อนจินดานางสาวไทย ปี 2024 และนางสาวอาทิติยา เบ็ญจะปัก รองนางสาวไทยอันดับที่ 2 ปี 2024 มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน โดยในขบวนแห่สงกรานต์ และบรรดาเหล่านางงามได้ขึ้นเวทีมีการโชว์การแสดงทางวัฒนธรรม ปิดท้ายเวทีด้วยการนำรำวงไทยสุดครื้นเครง โดยมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ และ นางสาวไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานอย่างล้นหลาม นอกจากนี้ยังได้ร่วมสาธิตการตำส้มตำด้วยการนำเสนอสื่อวีดิทัศน์ภาพที่สวยงามของประเทศไทย Fight (ศิลปะการต่อสู้) การนำเสนอศิลปะการต่อสู้มวยไทย Festival (เทศกาล) การนำเสนอวัฒนธรรมไทย การตักบาตรทำบุญ การรดน้ำดำหัวในประเพณีสงกรานต์ การแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทย 4 ภาค ตลอดจนการโชว์สินค้าจากช่างฝีมือไทยซึ่งเป็นไฮไลต์สำหรับการจัดงานในปีนี้ ภายในงานตลอด 2 วัน มีการสาธิตการปรุงและชิมอาหารไทย โดย Thai Michelin Chef เชฟชุมพล แจ้งไพร ผู้ร่วมก่อตั้งร้านอาหาร R.HAAN เชฟมิชลิน 2 ดาว และทีมเชฟ ได้รังสรรค์เมนูอาหารไทยชื่อดังยอดนิยมถึง 7 เมนู ให้นักท่องเที่ยวผู้มาร่วมงานได้เรียนรู้และลิ้มลอง ประกอบไปด้วยเมนู ผัดไท ต้มข่าไก่ ข้าวผัดกะเพราะเนื้อไข่ดาว มัสมั่นเนื้อ ต้มยำกุ้งน้ำข้น ก้อยเนื้ออเมริกัน และไก่ย่างกอและโดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมากกล่าวว่า อาหารไทยเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ถือเป็น Soft Power ที่ผู้คนทั่วไปสามารถจับต้องได้ง่าย วันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักต้มยำกุ้ง ต้มข่าไก่ หรือมัสมั่น แต่อาหารไทยยังมีเมนูอีกหลายหลากมากมาย นอกจากการนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ ให้ชาวต่างชาติได้รู้จักอาหารไทย ได้ลิ้มลองเมนูอื่น ๆ เพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีการนำเสนอเรื่องราวของอาหารไทยในแง่มุมอื่น ๆ รวมถึงเครื่องปรุงชนิดต่าง ๆ ที่นำมารังสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษ เพื่อตอกย้ำให้อาหารไทยเป็น Soft Power ที่เข้าไปอยู่ในใจของชาวต่างชาติมากขึ้นไปกว่าเดิม