เกทเวย์ แอท บางซื่อ เปิดเพลินพาร์ค (Ploen Park) จัดกิจกรรมช้อปชิมชิลแบบสุดคูล “Chill Out at Ploen Park”

ภายใต้การบริหารของบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร เอาใจสายช้อป สายชิม สายชิล ห้ามพลาด! กับกิจกรรมสุดคูล กับโซนใหม่ เพลินพาร์ค (Ploen Park) ด้านหน้า ศูนย์การค้า เกทเวย์ แอท บางซื่อนำทีมเปิดโซนใหม่โดย คุณเอกกฤตา แก้วพูลศรี ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ มอบกระเช้าต้อนรับแสดงความยินดีและขอบคุณร้านค้าต่างๆ ที่ให้เกียรติมาเปิดบริการ ในวันที่ 17 พ.ค. 67 สำหรับสายกินห้ามพลาด กับร้านอาหารหลากหลายสไตล์ และร้านดังที่ใครๆ ก็ต้องรีวิว อาทิ ร้าน EMI IZAKAYA , ร้าน Mikka Café & Bakery, ร้าน PLA Café , ร้าน ก๋วยเตี๋ยวกะเทย by เจ้แมน สุดแซ่บ ฯลฯพร้อมโปรโมชั่น Summer to Splash สุดคุ้ม เมื่อช้อปครบ 500 บาทขึ้นไป สะสมใบเสร็จ รับของรางวัลหรือบัตรกำนัล (จำกัดจำนวน 10 รางวัล) สะสมยอดตลอดกิจกรรม 60 วัน และจะประกาศผล 7 มิ.ย. 67 นี้ จากหลากหลายร้านค้าทั้งด้านในและด้านนอกรวมถึงสายชิลเตรียมมาฟินสุดๆ กับวงดนตรีโฟล์คซองคุณภาพ ที่มาพร้อมกับเพลงฮอตฮิตติดเทรนด์ ที่จะมาบรรเลงความสุขให้ เหล่าสายกิน-สายช้อป ภายในงานได้ฟินกันแบบจุใจ ในบรรยากาศสุดชิล รวมถึงสนามเด็กเล่น Outdoor ที่เตรียมไว้ให้น้องๆ มาปล่อยพลังกัน แถมเดินทางสะดวกด้วย MRT ออกสถานีบางโพ หรือ เตาปูน พร้อมทางเชื่อมเข้าสู่ศูนย์การค้าฯ ได้สบายๆมาร่วมฉลองความฟินและชิลกับกิจกรรมเปิดโซนเพลินพาร์ค กับงาน Chill Out at Ploen Park ในวันที่ 17-23 พ.ค. 67 ด้านหน้าศูนย์การค้า เกตเวย์ แอท บางซื่อ#PloenParkGatewayBangsue #gatewayatbangsue#FulfillYourEverydayLife #chilloutatploenpark