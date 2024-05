“I.M” MONSTA X ปักหมุดประกาศวันเวิล์ดทัวร์คอนเสิร์ต “OFF THE BEAT” ในเอเชีย

หลังปล่อย EP อัลบั้มที่ 3 ของเขาศิลปินเคป็อปสุดฮอตเริ่มเปิดทัวร์ที่โซล ประเทศเกาหลี ก่อนที่จะออกเดินทางไปพบปะแฟนๆ อีกกว่า 18 เมืองทั่วโลก ซึ่งจะกลับมาสิ้นสุดทัวร์นี้ในเอเชียแร็ปเปอร์ และนักร้องนำที่มีพลังของเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ของเขาในฐานะศิลปินเดี่ยว โดยก่อนหน้านี้เขาได้ประกาศตารางเวิล์ดทัวร์คอนเสิร์ตไปแล้ว และตอนนี้ได้ประกาศเพิ่มอีก 4 เมืองในเอเชีย ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนกันยายนนี้ สำหรับเวิล์ดทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของเขาจะเริ่มต้นในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ก่อนที่จะได้ไปพบกับแฟนๆ ที่ไต้หวัน โตเกียว กรุงเทพฯ และมาเก๊า 4 เมืองที่เพิ่งเพิ่มล่าสุดในฐานะสมาชิกเพียงคนเดียวของ MONSTA X ที่กำลังจะเริ่มการผจญภัยเดี่ยวระดับโลกขึ้น ซึ่งเขาพร้อมที่จะไปดึงดูดผู้ชมด้วยความสามารถพิเศษ พลังอันล้นเหลือที่ระเบิดได้ และจะนำเสนอศิลปะที่ท้าทายแนวเพลงทุกแนวอีกด้วยผู้จัดและพร้อมแล้วที่จะเสิร์ฟความมันส์กับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของกับงานจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2567 ณ ยูโอบี ไลฟ์ (UOB Live) บัตรราคาเริ่มต้น 2,800 บาท โดยจะเปิดขายบัตรในรอบ Artist Presale [ใช้ Presale code สำหรับการซื้อบัตร] ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ต่อด้วยขายบัตรในรอบ UOB Presale ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม เวลา 12.00 น. ถึง วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. และหลังจากนั้นจะเปิดขายบัตรในรอบปกติในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง www.thaiticketmajor.com และเพื่อกระตุ้นเอเนอจี้ของแฟนๆ ก่อนได้พบกัน I.M ได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอล่าสุดจากผลงานอีพีอัลบั้มที่ 3 ของเขา “Off The Beat” เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการปล่อยเพลงครั้งที่สองของปี 2567 ด้วย โดยอัลบั้มนี้เขาได้ปล่อยผลงานเพลงใหม่มาถึง 6 เพลง 'LURE' 'Bust it,' 'X0,' 'Skyline,' 'MMI,' และ 'nbdy' โดยแต่ละเพลงจะรวบรวมเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ของเขา เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของเขา และสะท้อนถึงเรื่องราวของ ’การไม่ปฏิบัติตามเส้นทางปกติ' และการฝึกฝน 'อย่างแหวกแนว' ศิลปินผู้มักทำลายสถิติเจาะลึกเข้าไปในดินแดนที่ไม่เคยมีใครรู้จักด้วยเพลงใหม่เหล่านี้ โดยผสมผสานความสามารถของเขาในฐานะโปรดิวเซอร์ นักร้อง-นักแต่งเพลง และแร็ปเปอร์ บวกรวมเข้ากับจิตวิญญาณที่แท้จริงของบุคลิกอันโดดเด่นของเขานอกเหนือจากการแสดงบนเวทีแล้ว I.M ยังมีสไตล์ที่โดดเด่นด้วยการมิกซ์รวมโลกแห่งดนตรี และแฟชั่นเข้าด้วยกัน จากการร่วมมือกับ Versace และ Swarovski ไปจนถึง Polo Ralph Lauren และ BOSS I.M ที่เป็นผู้นำเทรนด์ ผู้บุกเบิก และไอคอนแฟชั่นอีกด้วย สำหรับทัวร์ครั้งนี้เขาจะนำเสนอโชว์ในรูปแบบใหม่ด้วยสไตล์อันโดดเด่นของ I.M ทั้งทางดนตรี และการแสดงบนเวทีเหล่ามอนเบเบ้ (ชื่อแฟนคลับ) เตรียมตัวให้พร้อมที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ I.M กับเวิล์ดทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของเขา ซึ่งจะมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตใน 18 เมืองทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางทัวร์ และการขายบัตรสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ I.M บน Instagram และ Twitterตารางทัวร์ 2024 Off The Beat World Tour:(วันที่ และเมืองด้านล่างทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)KOREAMay 25-26 SeoulEUROPEJuly 26 London, UKJuly 28 Paris, FRAug. 1 Cologne, GEAug. 3 Berlin, GEUNITED STATESAug. 8 Boston, MAAug. 10 New York, NYAug. 15 Toronto, ONAug. 17 Chicago, ILAug. 23 Houston, TXAug. 25 Dallas, TXAug. 27 Vancouver, BCAug. 29 San Francisco, CAAug. 31 Los Angeles, CAASIASept. 19 TaipeiSept. 22 TokyoSept. 24 BangkokSept. 29 Macau