ครบทุกเพลงฮิตที่คิดถึง สร้างเซอร์ไพรส์ไม่ลิมิตตั้งแต่ต้นจนจบ!! ไทยประกันชีวิต PRESENTS GRAMMY RS CONCERTS HIT100 VOL.2

เป็นสุดสัปดาห์ที่คุ้มสุด ฟินสุด พร้อมความทรงจำในแต่ละเพลงให้ได้หวนคิดถึงมากกว่า 6 ชั่วโมงที่ 2 ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ GRAMMY และ RS ร่วมกันจัดงาน ไทยประกันชีวิต PRESENTS GRAMMY RS CONCERTS HIT100 VOL.2 โดยครั้งนี้รวบรวมศิลปินคุณภาพของทั้ง 2 ค่าย หลากหลายแนวเพลงฮิต โดยแบ่งเป็น กลุ่ม ROCK 90 : เหน่ง Ynot7, โป่ง หินเหล็ก ไฟ, ปู Blackhead, เสือ ธนพล, แมว จิรศักดิ์, เจี้๊ยบ พิสุทธิ์, อิงค์ อชิตะ, อ่ำ อัมรินทร์, เป้ ไฮร็อค กลุ่ม MOTHER BATTLE : โบ สุนิตา, ปาน ธนพร, ปนัดดา เรืองวุฒิ กลุ่ม 90’s GENTLEMEN : กบ ทรงสิทธิ์, บอย พีซเมกเกอร์, จั๊ก ชวิน, ฟอร์ด สบชัย กลุ่ม FIRE FEATURING : อ๊อฟ ปองศักดิ์, หวาย ปัญญ์ธิษา กลุ่ม ROCK SO BAD SAD SO HIT : โจ๊ก โซคูล, ฟลุ๊ค ไอน้ำ, พลพล, วิด ไฮเปอร์, พั้นช์ วรกาญจน์, ฝ้าย Am fine ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นศิลปินที่มีผลงานหวนให้คิดถึงความทรงจำกับเพลงฮิตในอดีตที่ผ่านมานับไม่ถ้วน!!การแสดงเริ่มด้วยนักร้องประสานเสียง ขึ้นโชว์เพลงของเหล่าศิลปินในครั้งนี้ทั้ง 24 ศิลปิน สร้างบรรยากาศของความคิดถึงเพลงฮิตทั้งค่าย GRAMMY และ RS ก่อนจะเปิดตัวศิลปินทุกคนพร้อมกันด้วยเพลง นักเดินทาง ของวงกัมปะนี จากนั้นเข้าสู่ช่วง ROCK 90 กับ อิงค์, อ่ำ, เสือ, เหน่ง, เจี้๊ยบ, แมว, เป้, ปู, โป่ง ที่เรียงคิวกันขึ้นมาสาดเพลงฮิตของตัวเอง ชวนให้ได้โยกหัว ขยับขาตามจังหวะร็อกมันๆ และต่อเนื่องด้วย ROCK SO BAD SAD SO HIT เปิดตัวพาร์ทนี้ด้วย พลพล และตามมาด้วย วิด, ฝ้าย, พั้นช์, โจ๊ก, ฟลุ๊ค ที่ นอกจากร้องเพลงฮิตของตัวเองแล้ว ได้ร่วมฟีทเจอริ่งด้วยกันอีกด้วย ซึ่งแต่ละเพลงเพียงเมโลดี้ขึ้นก็ร้องตามกันได้สนั่น และมาถึงช่วงสาดพลังความแซ่บ FIRE FEATURING ที่ อ๊อฟ และ หวาย ขึ้นมาสลับเพลงกันร้อง สลับกันเต้น ชวนแฟนเพลงลุกขึ้นร้องตามเต้นตามกันจนลืมเหนื่อยมาถึงพาร์ทสุดอบอุ่น 90 GENTLEMEN ที่เปิดตัว 4 หนุ่ม กบ, ฟอร์ด, จั๊ก, บอย พร้อมกันบนเวทีด้วยเพลง ทุกนาทีให้เธอ ของวง U.H.T และจัดเต็มเพลงฮิตของแต่ละคนมาให้ร้องตามกันไม่หยุด มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอย MOTHER BATTLE ปนัดดา, โบ, ปาน ซึ่งกลายเป็นความฝันที่เป็นจริง เพลงที่เหล่าตัวแทนอารมณ์ของผู้หญิงได้ขึ้นมาฟาดฟัน สาดพลัง ตัวแม่กันอย่างเต็มที่ ทั้งพลังเสียง และเนื้อเพลงของแต่ละคน กลายเป็นความเซอร์ไพรส์ที่สนุกปนสะใจอย่างที่มีโอกาสฟังได้ที่งานนี้เท่านั้น!!เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเซอร์ไพรส์รัวๆ เริ่มขึ้นด้วยเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ของงาน ที่ศิลปินทุกคนได้เลือกเพลงที่สลับค่ายกันร้อง ซึ่งไม่สามารถร้องแบบนี้บนเวทีอื่นได้ พร้อมปรากฏตัวมุมต่างๆ ทั่วทั้งฮอลล์ให้บรรดาแฟนเพลงได้ใกล้ชิดชนิดที่หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเซลฟี่ยังไงก็ติดศิลปินแน่นอน ต่อด้วยช่วงเพลงฮิตที่ เสือ แต่งเนื้อไว้ อาทิ ดาวดวงน้อย, เก็บไว้นาน..นาน, คำว่าเพื่อน, ถ่านไฟเก่า, คนไม่มีแฟน จากเสียงร้องของ เสือ, จั๊ก, พลพล, วิด, บอย, พั้นช์, ฝ้าย ที่ช่วยกันทำโชว์พิเศษนี้ขึ้นมาได้อย่างไม่มีที่ติก่อนจะปรับเข้าสู่ Jazz Bar แมว, ฟอร์ด, กบ, โบ, ปาน, ปนัดดา, โป่ง ที่ปรับเพลงป๊อบมาร้องแนวแจ๊สทั้งหมด และถึงช่วงเวลาที่เซอร์ไพรส์จนตาค้างไปพร้อมๆ กัน เมื่อ เจี๊ยบ, เป้, อิงค์, อ่ำ, เหน่ง, ปู สลัดมาดร็อกเกอร์ระดับประเทศ ทั้งร้อง ทั้งเต้น เพลง เกรงใจ อย่างสุดพลิ้วไม่แพ้แดนเซอร์ แฟนเพลงยังไม่ทันหายเหนื่อย ต้องกรี๊ดกันสุดเสียง เมื่อ เจี๊ยบ ประกาศจะแจกกีตาร์ที่เล่นอยู่พร้อมลายเซ็นเพื่อนศิลปินครบทั้ง 24 คน จากนั้นเดินทางต่อเนื่องความสนุก หวาย, อ๊อฟ, โจ๊ก, ฟลุ๊ค จัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผม ในแนวเพลงลูกทุ่ง ชวนให้ลุกขึ้นมาเต้นด้วยกันทั้งฮอลล์เวลาแห่งความสุขเดินทางมาถึงเพลงสุดท้าย ที่ศิลปินทุกคนมาร่วมร้องเพลง ลงเอย ของ อัสนี - วสันต์ เป็นการปิดฉากคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ครั้งนี้ ด้วยความทรงจำมากกว่าร้อยเพลงฮิตสุดประทับใจ!!ใครที่พลาดงาน ไทยประกันชีวิต PRESENTS GRAMMY RS CONCERTS HIT100 VOL.2 ไม่ต้องเสียดาย เพราะโปรเจกต์ GRAMMY RS ยังไม่จบเท่านี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหว พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมที่ FB / IG / TWITTER / TIKTOK : grammyrsconcerts