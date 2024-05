“เจนี่” แก้ไขแคปชั่น หลังโพสต์คลิปเที่ยวนครวัด แต่ถูกทัวร์เขมรลงฉ่ำ

งานงอกเลยทีเดียว สำหรับหลังเจอทัวร์เขมรถล่มกลางอินสตาแกรม เหตุลงคลิปขณะเที่ยวนครวัด ประเทศกัมพูชา โดยสาวเจนี่ใส่เพลงประกอบของพร้อมลงแคปชั่นตามชื่อเพลง และข้อความภาษากัมพูชาที่แปลว่าแต่เพราะความหมายเพลงที่ระบุว่าทำให้ทัวร์เขมรไม่พอใจหนัก จี้ให้ลบแคปชั่น เพราะนครวัดเป็นของกัมพูชา หลังดรามาเจนี่ก็ได้แก้ไขแคปชั่นที่เป็นประเด็น โดยลบชื่อเพลงออกไป เหลือเพียงคำภาษากัมพูชาที่แปลว่านครวัดเท่านั้นอย่างไรก็ตาม เพลง Up Where We Belong ซึ่งเจนี่ใช้ประกอบคลิป มีความหมายให้กำลังใจ เนื้อหาสื่อถึงพระเจ้าทรงยกเราขึ้นไปในที่ที่เราอยู่ โดยประเด็นที่เกิด น่าจะมาจากการตีความแคปชั่นในความหมายที่แตกต่างกัน