หนังไทยพุ่งสู่ระดับโลก “คช Mahout” ปลา บลา บลา มั่นใจดันดังต่อ หวังต่างชาติเข้าใจช้างไทย

ตั้งแต่ทำเป็นผู้อำนวยการสร้าง คัดเลือกนักแสดง เล่นเองด้วย ร้องเพลงชื่อเหมือนกลับชาติมารัก เพลงประกอบหนัง คช Mahout ทำค่ายหนัง plah blah blah production ปลา บลา บลา โปรดักชั่น เองด้วย หวังจะทำหนังไทยอย่างจริงจัง ส่งออกต่างประเทศอย่างต่อเนื่องสวยแซบความสามารถแยะจริงๆ ปลา บลา บลา พูดถึงหนังไทยด้วยน้ำเสียงดังๆ "หนังไทยเรานะคะ เป็นยิ่งกว่าซอฟต์พาวเวอร์ soft power ที่ผ่านมาปลามั่นใจว่าชาวต่างชาติรู้จักประเทศไทยดีขึ้นมากขึ้น ส่วนหนึ่งก็เพราะดูหนังไทยเรานี่แหละ"เพราะหนังไทย เคยได้รางวัลระดับโลกมาแล้วจากคานส์ หนังของพี่เจ้ย (อภิชาตพงศ์ วีระเศรษฐกุล) หรือหนังต้มยำกุ้ง องค์บาก ก็กวาดรายได้ทั่วโลกมาเยอะมากๆ ดันดังแรงส่งให้ จาพนม โทนี่จา เป็นซุปตาร์นักบู๊ระดับโลก และยังมีหนังไทยไปดังระดับอีกหลายเรื่องมากๆปลาทำหนังเรื่อง คช Mahout ไม่ได้ทำเล่นๆ ไม่ได้ทำเอาเก๋เอาเท่ห์ ทุ่มหมดทั้งเงิน กำลังกายกำลังใจ หวังจะให้คนดูโดยเฉพาะชาวต่างชาติได้เรียนรู้เข้าใจช้างไทยให้มากขึ้นปลาทำหนังเรื่อง คช Mahout เพราะรักหนังไทยมากๆ อยากให้หนังไทยไปดังต่อเนื่อง มีกระแสต่อเนื่อง ทุกขั้นตอนทุกๆ การถ่ายทำ ปลาลงไปดูหมด เพราะเราไม่อยากให้พลาด อยากให้หนังออกมาดีโดนใจคนดูทุกวินาทีจริงๆแฟนหนังชาวไทยต้องรอๆ กันหน่อยนะคะ เพราะช่วงนี้ปลากำลังส่งออกหนัง คช Mahout ไปตามฟิล์มเฟสติวัลระดับโลกต่างๆ รอๆ กันหน่อยยังไงก็ต้องกลับมาฉายที่ไทย ให้ได้ดูกันแน่นอนค่ะ"