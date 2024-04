เปิดตัวนิทรรศการ Immersive Disney Animation สุดยิ่งใหญ่ในประเทศไทย

นิทรรศการสุดอลังการ “Immersive Disney Animation” ได้เปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการแล้ว ณ ชั้น 1 เอ็มทาวเวอร์ ณ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีของดิสนีย์ นิทรรศการ "Immersive Disney Animation" ขอเชิญผู้มีเกียรติทุกช่วงวัย ได้เข้ามาร่วมสัมผัสประสบการณ์อันน่าทึ่ง ดื่มด่ำไปกับมรดกอันทรงคุณค่าของแอนิเมชั่นดิสนีย์ โดยนิทรรศการครั้งนี้จะพาคุณไปพบกับมนต์เสน่ห์อันตราตรึงและความมหัศจรรย์อย่างไร้ขอบเขต ที่หล่อหลอมเข้ากับรูปแบบการเล่าเรื่องที่มีมานานหลายชั่วอายุคน จุดประกายจินตนาการอันไร้ขีดจำกัดได้ที่นี่การจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท เบส เอนเตอร์เทนเม้นท์ เอเชีย และ วอลท์ ดิสนีย์ อนิเมชั่น สตูดิโอ โดยงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานมากมาย อาทิ คุณก้อย รัชวิน วงศ์วิริยะ พร้อมบุตรชาย และแขกคนสำคัญ อาทิ Ms. Dorothy McKim โปรดิวเซอร์จาก วอลท์ ดิสนีย์ อนิเมชั่น สตูดิโอ(Walt Disney Animation Studios producer), Mr. Vicente Fusco ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ บริษัท สตาร์บอกซ์ (Global Business Development at Starvox) , Ms. Chantal Prudhomme ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบส เอนเตอร์เทนเม้นท์ เอเชีย(Chief Executive Officer of Base Entertainment Asia), คุณปัณณ์ธารี สกุลทอง Project Executive Director Sunday Creations และ Mr. Armando Tolomelli ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม ดิสทริค (Chief Executive Officer of EM DISTRICT)Immersive Disney Animation ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนอย่างน่าภาคภูมิใจจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , EMSPHERE ในฐานะสถานที่จัดงานหลัก, บัตร M Card ในฐานะบัตรสมาชิกอย่างเป็นทางการ, TIKTOK ในฐานะพาร์ทเนอร์สื่ออย่างเป็นทางการ, VIU ในฐานะดิจิทัลพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการ, ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ ในฐานะผู้จำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการ, และ Trip.com ในฐานะบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์อย่างเป็นทางการโดยนิทรรศการ Immersive Disney Animation เปิดตัวในรูปแบบใหม่เป็นครั้งแรก! ชวนผู้เข้าชมร่วมเดินทางสู่ประสบการณ์สุดพิเศษ ผ่านโลกแห่งภาพยนตร์แอนิเมชั่นอันเป็นตำนานของดิสนีย์มาตลอด 100 ปีนิทรรศการใช้เวลาเข้าชมทั้งหมด 90 นาที แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยโซนแรกจะเป็นการต้อนรับผู้เข้าชมด้วยโปสเตอร์ภาพยนตร์กว่า 62 เรื่อง ที่ครอบคลุมช่วงเวลา 100 ปีของแอนิเมชั่นสุดคลาสสิคจากดิสนีย์ นอกจากนี้ ยังมีโมเดลตัวละครดิสนีย์หายาก และของสะสมล้ำค่าจากห้องวิจัย Walt Disney Animation ที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์อันน่าจดจำของ วอลท์ดิสนีย์ (Walt Disney) ผู้สร้างอาณาจักรแห่งจินตนาการ ไฮไลท์สำคัญคือ รูปโมเดล Mickey Mouse ที่มีขนาดความสูงถึง 3.6 เมตร ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนถึงจุดกำเนิดผู้เข้าชมยังจะมีโอกาสได้เห็นเบื้องหลังของศิลปะ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้ภาพร่างของนักวาดภาพเคลื่อนไหวประดุจดั่งมีชีวิตขึ้นจริงๆ ตั้งแต่การได้เห็นวิวัฒนาการของฉาก ตัวละคร และเพลงดิสนีย์สุดโปรด ไปจนถึงการสำรวจโต๊ะทำงานของนักวาดภาพเคลื่อนไหวที่จัดแสดงไทม์แลปส์การสร้างตัวละคร และการแนะนำนักวาดภาพเคลื่อนไหวผู้มากความสามารถและอยู่เบื้องหลังตำนานนี้ นิทรรศการนี้จะมอบประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดสำหรับทุกคน นอกจากนี้ ยังตอกย้ำไปถึงความหลากหลายของภูมิทัศน์อันงดงามในภาพยนตร์ของดิสนีย์ นิทรรศการแห่งนี้ นำเสนอสถานที่ต่างๆ จากภาพยนตร์ดิสนีย์ทั่วโลก เพื่อเชื้อเชิญผู้เข้าชมให้เจาะลึกไปยังสถานที่จริงที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเรื่องราวอันเป็นที่รัก - ตั้งแต่ฉากประเทศจีน ที่ปรากฏใน “มู่หลาน” ไปจนถึง ฝรั่งเศส ใน “โฉมงามกับเจ้าชายอสูร” และ Alaska ในเรื่อง “brother of bear” นอกจากนี้ บนโต๊ะวาดภาพ ผู้ที่ชื่นชอบไม่ว่าคุณจะมีทักษะระดับใด เรายังเปิดโอกาสให้ผู้ชื่นชอบในทุกระดับความสามารถ ได้เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่น ซึ่งช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และร่วมเฉลิมฉลองไปกับศิลปะการแอนิเมชั่นของดิสนีย์สุดท้ายนี้ โชว์แกลเลอรี่ (Show Gallery) เป็นพื้นที่ดิจิทัลแบบ 360 องศา ที่ออกแบบมาเพื่อดึงผู้เข้าชมให้เข้าสู่ห้วงมนต์เสน่ห์อันทรงพลังของรูปแบบการเล่าเรื่องดิสนีย์อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการจัดแสดงฉาก ตัวละคร และบทเพลงจากภาพยนตร์แอนิเมชั่นดิสนีย์ในอดีตและปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบโปรเจคชั่นแบบตอบสนองบนพื้นที่ เพื่อให้สัมพันธ์กับการก้าวย่างของผู้เข้าชมและยังมีสายรัดข้อมือแบบอินเตอร์แอคทีฟ ที่ส่องสว่างและนำทางผู้เข้าชมผ่านประสบการณ์อันน่าหลงใหล โชว์แกลเลอรี่จะพาผู้เข้าชมไปยังท้องทะเลใต้ฉากอันน่าทึ่งจากภาพยนตร์เงือกน้อยผจญภัย (The Little Mermaid) ด้วยฟองอากาศประกายระยิบระยับ อีกทั้งยังสร้างช่วงเวลาอันน่าจดจำด้วยการเผยโฉมภูมิทัศน์ของน้ำแข็งจากภาพยนตร์ Frozen II ผ่านฟองสบู่โปรยปรายดั่งหิมะผู้เข้าชมสามารถดื่มด่ำไปกับโลกแห่งการเล่าเรื่องของดิสนีย์ได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นยุค Disney Renaissanceไปจนถึงภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ในยุคปัจจุบัน (recent blockbusters)นิทรรศการครั้งนี้ ไม่เพียงมอบความรู้ใหม่แก่เหล่าแฟนพันธุ์แท้ของดิสนีย์เท่านั้น แต่ยังจุดประกายความชื่นชมในโลกแห่งแอนิเมชั่นอันทรงเสน่ห์ ให้แก่ผู้มาเยือนหน้าใหม่ทุกท่านเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีของดิสนีย์ นิทรรศการ "Immersive Disney Animation" ขอเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติทุกวัยร่วมสัมผัสประสบการณ์อันน่าทึ่ง ดื่มด่ำไปกับมรดกอันทรงคุณค่าของแอนิเมชั่นดิสนีย์ นิทรรศการครั้งนี้จะพาคุณไปพบกับมนต์เสน่ห์อันตราตรึงและความมหัศจรรย์ไร้ขอบเขต ที่หล่อหลอมรูปแบบการเล่าเรื่องมานานหลายชั่วอายุคน จุดประกายจินตนาการอันไร้ขีดจำกัด