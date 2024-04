ถึงแม้จะข้ามไปจัดบนเกาะเกร็ด ณ ร้านรังนก คาเฟ่&บาร์ ก็ยังได้รับความสนใจจากแฟนคลับปู พงษ์สิทธิ์ มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งนอกจากรับฟังบทเพลงหลากหลายของ ปู-พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ ยังได้ดื่มด่ำไวน์ชั้นดีๆจากต้นองุ่นออร์แกนิก อายุ 70 - 150 ปี สายพันธุ์ Tinta de Toro สายพันธุ์ดังเดิมของสเปนสำหรับ Discolo เป็นไวน์สเปน ออร์แกนิกไวน์ 100% จากต้นองุ่น สายพันธุ์ Tinta de Toro สายพันธุ์ดังเดิมของสเปน อายุ 70 - 150 ปี ใช้เวลาบ่มนานถึง 22 เดือนในถังโอคฝรั่งเศส, ฮังกาเรียน และอเมริกันโอค ถือว่าเป็นไวน์ Full Body หนักแน่น เหมาะกับคนไทยขณะที่อาหารรองรับ ก็เป็นอาหารไทยแม้ มีบางเมนูเป็นอาหารมอญท้องถิ่นบรรยากาศของงานต้อนรับผู้ร่วมงานด้วยไวน์ Discolo โดยมีบุคคลในวงการบันเทิงมาร่วมงาน อาทิ มาดามกบ-ปภัสรา เตชะไพบูลย์ ควงคู่ลูกสาวคนสวยน้องเหนือ-ดิสรยา เตชะไพบูลย์ มาร่วมงาน รวมถึงตุ๊กกี้-สุดารัตน์ บุตรพรม ที่ควงคู่มากับสามี บูบู้ ฯลฯ ก่อนที่เสียงเพลงจะเริ่มบรรเลงด้วยวงเปิด "โหน่ง หัสดี × Never Gets Old" เน้นเล่นเพลง สากลยุค 60-90 สลับกับเชิญศิลปิน เล็ก ริมแดง และ ใหม่ สิบล้อ ซึ่งเรียกน้ำย่อยในบทเพลงคันทรี่ ร็อค ยุค 60sมาถึงไฮไลท์ของงาน Exclusive Concert พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ Live in Koh-Kret"ศิลปินเสือตัวที่ 11 ปู-พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เริ่มต้นด้วยเพลง "คิดถึง" เคล้าบรรยากาศริมน้ำ ต่อด้วยเพลง "ฟ้าสูงหญ้าต่ำ" ก่อนที่สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยบทเพลงอมตะเพลงครูชาลี อินทรวิจิตร "อาลัยรัก" และเพลงอมตะครูไพบูลย์ บุตรขัน "มนต์รักลูกทุ่ง" จากนั้นเข้าช่วงสนุกกับเพลงครู "วณิพก" ของคาราบาว ต่อด้วยเพลง "หนุ่มน้อย"ปู พงษ์สิทธิ์ พักเบรคด้วยเพลงชุดกำลังใจ เริ่มจาก "ตลอดเวลา", "แค่นั้น", "รักเดียว", "ไถ่เธอคืนมา", "มือปืน" ก่อนที่จะมาสนุกในเพลง "นักแสวงหา" เรียกอารมณ์แฟนเพลงจนต้องเกาะเอวเป็นขบวนรถไฟแล่นวูดไปทั่วรอบร้านรังนก ก่อนปิดท้ายด้วยเพลง "ขอโทษ" และเพลง "ยอดชาย" สร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลงที่มาร่วมงาน