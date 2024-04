ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสมรภูมิมหากาพย์การต่อสู้ “Marvel Season of Super Heroes” ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เปิดตัว ‘การแสดงโดรนธีมมาร์เวลทุกค่ำคืน’ ใหม่แกะกล่อง ที่โซน Tomorrowland

นี่คือประกาศเรียกรวมตัวเหล่าแฟน ๆ มาร์เวลทั่วโลกมาผนึกกำลัง เพื่อร่วมต่อกรในมหากาพย์การต่อสู้ครั้งใหม่ ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท! ตั้งแต่ วันที่ 26 เมษายน ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เหล่าฮีโร่ในทูมอร์โรว์แลนด์ (Tomorrowland) จะมาร่วมสู้ศึกแห่งน่านฟ้าจรดพื้นดินในทุกพื้นที่ สัมผัสประสบการณ์ไปพร้อมกับซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวลที่พวกเขาชื่นชอบ รวมถึงการแสดงใหม่แกะกล่องในช่วงกลางวัน อย่าง "Find Your Super Power: Battle for Stark Expo" และ การแสดงโดรนยามค่ำคืน "Find Your Super Power: Battle in the Sky" พร้อมประกาศศักดาแฟนพันธุ์แท้ ด้วยการเก็บสะสมสินค้าธีมมาร์เวลใหม่ล่าสุด และดื่มด่ำไปกับอาหารและเครื่องดื่มสุดคูลแบบไม่หลุดธีม พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การผจญภัยอย่างซูเปอร์ฮีโร่ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นด้วยห้องพักที่ตกแต่งในธีมมาร์เวล ที่ทำให้ประทับใจจนยากจะลืมเลือนค้นหาพลังพิเศษในตัวคุณ พร้อมร่วมต่อสู้ในมหากาพย์การต่อสู้นี้อาร์นิม โซล่า (Arnim Zola) กลับมาแล้วพร้อมกองทัพไฮดร้า ที่บุกเข้ารุกราน Stark Expo ท่ามกลางสัญญาณไฟแดงฉานที่ขึ้นเตือนระวังภัย จงตอบรับเข้าร่วมกับเหล่าอเวนเจอร์ส พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในมหาศึกครั้งใหม่! กองกำลังไฮดร้าที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนมาก ด้วยพลังเซรุ่มที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ของกัปตันอเมริกา จากการลักลอบเข้ามาในโรงงานแห่งนี้เพื่อขโมย Arc Reactor ถึงเวลารวมพลแฟนมาร์เวล ณ Tomorrowland เพื่อช่วย ไอร่อนแมน, สไปเดอร์แมน, สตาร์ลอร์ด และเหล่าซูเปอร์ฮีโร่จากมาร์เวลอีกมากมายสู้ศึกในการแสดงช่วงกลางวันชุดใหม่ล่าสุด “Find Your Super Power: Battle for Stark Expo!”ระวังตัวไว้ให้ดีเมื่อความมืดเข้าย่างกราย เพราะการรุกรานของไฮดร้าและ อาร์นิม โซล่า จะทวีความรุนแรงขึ้น จอมวายร้ายโซล่า ได้ปล่อยทัพฝูงบ็อตที่ผ่านการพัฒนาให้มีความเก่งกาจทางอากาศอย่างที่ไม่มีผู้ใดคาดเดาได้ออกมาอาละวาด เข้าร่วมการแสดงโดรนยามค่ำคืนรูปแบบใหม่ “Find Your Super Power: Battle in the Sky” สาวกมาร์เวลจะได้ร่วมมือกับ ไอร่อนแมน ธอร์ และซูเปอร์ฮีโร่จากมาร์เวลมากมายที่ตบเท้าเข้าสู่ Tomorrowland เพื่อร่วมป้องกันการโจมตี ทางอากาศของอาร์นิม โซล่า ในรูปแบบที่น่าทึ่ง เพื่อเอาชนะฝูงโดรนของไฮดราที่ยึดครองอยู่เต็มฟากฟ้าไปด้วยกันขัดเกลาทักษะการต่อสู้และเรียนรู้จากฮีโร่ที่ดีที่สุด ซูเปอร์ฮีโร่จากมาร์เวล ไม่ว่าจะเป็น ไอร่อนแมน, สไปเดอร์แมน หรือ แอนท์-แมน และ เดอะ วอสพ์ ต่างกำลังออกลาดตระเวนไปทั่ว Tomorrowland อย่าพลาดโอกาสที่จะได้พบปะพูดคุย พร้อมเรียนรู้เคล็ดลับจากพวกเขาแบบตัวจริงเสียงจริง! คุณอาจจจะได้พบกับเจ้าหน้าที่หน่วยชีลด์ (S.H.I.E.L.D.) ที่ถูกใจชุดซูเปอร์ฮีโร่ที่คุณใส่อยู่ เลยเข้ามาส่งคำเชิญสุดพิเศษหรือภารกิจลับสำหรับโอกาสในการพบปะกับเหล่าซูเปอร์ฮีโร่จากมาร์เวลอย่างใกล้ชิดก็เป็นได้!เตรียมพร้อมสำหรับของที่ระลึกซูเปอร์ฮีโร่เตรียมช็อปของสะสมมาร์เวลคอลเลคชันใหม่สุดคูลไปอวดโฉม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อ กระเป๋าผ้า เครื่องประดับ ของเล่นแบบอินเตอร์แอคทีฟ ฯลฯ และด้วยไอเท็มเหล่านี้ คุณจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของมาร์เวลจากทั่วเอเชีย ด้วยการซื้อบัตรประจำตัวในฐานะเจ้าหน้าที่หน่วย S.H.I.E.L.D. ที่ผลิตขึ้นใหม่สำหรับคุณเท่านั้น ซึ่งระบุพลังของคุณไว้นอกจากนี้ อย่าลืมไปแวะชมร้าน Expo Shop และ Pavilion Gifts และถ่ายรูปคู่กับหุ่นไอร่อนแมน, กัปตันอเมริกา และแอนท์แมน ขนาดเท่าตัวจริงแบบ 1:1 และห้ามพลาดโอกาสที่จะเก็บ 5 ของสะสมและพวงกุญแจ Hot Toys Super Heroes COSBABY ใหม่สุดพิเศษชุดแรกจากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์!เต็มอิ่มไปกับขุมพลังเมนูอาหารซูเปอร์พาวเวอร์ อย่าปล่อยให้ตัวคุณพลังหมด มาเติมพลังด้วยชุดเมนูอาหารธีมมาร์เวลที่มีวางขายอยู่ทั่วทั้งรีสอร์ท ไม่ว่าจะเป็นเมนู เบอร์เกอร์คอมโบไอร่อนแมน ของห้องอาหาร Starliner Dinerและแน่นอนว่าคงไม่มีแฟนคนไหนอยากพลาดแก้วน้ำ Avengers' Sipper เสิร์ฟคู่กับ Super Soda มาพร้อมกับไอคอนตัวละครที่เปลี่ยนไปมาได้ระหว่าง ไอร่อนแมน, กัปตันอเมริกา และสไปเดอร์แมน พร้อมสอดส่องสายตามองหาเมนูอาหารรองท้องที่เดินไปทานไปได้ อย่าง ฮอทดอกควอนตัม, ขนมชูร์โร Hulked-out Super Power และ ป๊อปคอร์นแบบถังลายสไปเดอร์แมน โฉมใหม่ ที่มาพร้อมหน้าสไปเดอร์แมนสามแบบให้สะสมจะช่วย "รีชาร์จพลัง" ให้กับคุณได้อย่างรวดเร็วสำหรับแฟนๆ ท่านใดที่เพิ่มเวลาแห่งการผจญสไตล์ซูเปอร์ฮีโร่โดยการพักที่โรงแรม อย่าลืมไปลองเมนูธีมมาร์เวลที่อัพเกรดดีกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็น มินิเบอร์เกอร์และเนื้อย่างเสียบไม้เหล่าฮีโร่มาร์เวล หรือเมนู Ragnarok Medley อันทรงพลัง ที่ห้องอาหาร The Archivist ใน Disney's Hollywood Hotel !ฝึกฝนทักษะของคุณอย่างต่อเนื่องตอนนี้แฟนมาร์เวลได้รับโอกาสที่จะฝึกฝนและขัดเกลาพลังพิเศษของพวกเขากันแล้ว! ที่บริเวณ Stark Expo แฟนๆ สามารถมาศึกษาเทคโนโลยีสุดล้ำของไอร่อนแมน บริเวณ Iron Man Experience ลองขึ้นร่อนยาน Iron Wing บินเหนือเกาะฮ่องกง เดินสำรวจศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชีลด์ (S.H.I.E.L.D. Science & Technology Pavilion) แห่งนี้ เพื่อเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ Stark Industries กำลังพัฒนาขึ้นเพื่อรักษาโลกของเราให้ปลอดภัย หากคุณได้ขึ้นยานรบ Dagger เพื่อเข้าร่วมในศึก Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! และเปิดประสบการณ์อันท้าทายขีดความสามารถไปด้วยกัน!ต่อเวลาของคุณในการต่อสู้อันกล้าหาญการผจญภัยแห่งมาร์เวลดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่โรงแรมต่างๆ ในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท! ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมมิชชั่นงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวล ที่ Disney's Hollywood Hotel เพื่อรังสรรค์เครื่องประดับและโคมไฟธีมมาร์เวลในแบบของคุณ พรีออเดอร์เซอร์ไพรส์ในธีม Groot ที่มาพร้อมกับของที่ระลึกในห้อง!เข้าพักตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป ผู้เยี่ยมชมจะได้ก้าวออกจากโลกแห่งความจริงเข้าสู่โลกที่ได้แรงบันดาลใจจากมาร์เวลด้วยห้องพักที่ตกแต่งใหม่จัดเต็มตรงธีมที่ Disney’s Hollywood Hotel เมื่อก้าวเข้าห้องพัก คุณจะได้รับการต้อนรับจากรูปวาดสุดเก๋ของยานควินเจ็ท (Quinjet) จากซีรีส์ภาพยนตร์“The Avengers” ที่ ทะยานสูงเหนือ Stark Tower เฉิดฉายและดึงความสนใจของทุกคนไปยังจิตรกรรมฝาผนังสุดตระการตาในธีม Marvel Super Heroes นอกจากนี้เหล่าซูเปอร์ฮีโร่อย่าง ไอร่อนแมน, กัปตันมาร์เวล, กัปตันอเมริกา, สไปเดอร์แมน,ธอร์, ฮอว์คอาย,แอนท์-แมน,เดอะ วอสพ์, แบล็ค วิโดว์, และ ฮัลค์ ยังได้มารวมตัวกัน ปลุกระดมเรื่องราวมหากาพย์และตัวละครจากมาร์เวล วางแผนเที่ยวและจองห้องพักธีมมาร์เวลโดยไว โดยสามารถจองล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปล็อกวันของคุณและสาวกมาเวลร์ให้พร้อม แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของศึกแห่งน่านฟ้าจรดพื้นดิน ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท เท่านั้น!