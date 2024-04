โฮ่งมาก! “พัคมินยอง” ออนนี่แห่งชาติ ตกแฟนไทยรอบที่ล้าน สวย จึ้ง ปังเกิน!!

ทำถึงเกินคุณน้า!! สำหรับงานแรกในการจับมือกันของ 2 ผู้จัดพาร์ตเนอร์มากฝีมือ สุดสัปดาห์ เอนเตอร์เทนเมนท์ ภายใต้ Amarin Media & Event ในเครืออมรินทร์กรุ๊ป และ Bee Good Entertainment ที่นำทีมโดยและกับการพานักแสดงสาวมากความสามารถจากประเทศเกาหลีใต้พี่สาวคนสวย ออนนี่แห่งชาติ ลัดฟ้ามาพบปะแฟนๆ ชาวไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในที่จัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ณ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วานขึ้นชื่อว่าครั้งแรก แน่นอนว่างานครั้งนี้อัดแน่นไปด้วยความ “พิเศษ” ที่ “พัคมินยอง” เตรียมเอาไว้เพื่อแฟนๆ ชาวไทย ความพิเศษแรกคือ Special Gifts ที่อัดแน่นไปด้วยของขวัญที่เธอตั้งใจทำมาอย่างดี รวมถึง Fan Benefit ที่เข้าถึงผู้ชมทุกที่นั่ง จนแฟนๆ ยกให้เป็นอีกหนึ่งงานคุณภาพแค่เริ่มต้นก็ทำถึงทั้งทึ่ง จึ้ง ปัง! แต่ความพิเศษที่ทำให้แฟนๆ หอบความประทับใจกลับบ้านคือ ณ เวลาต่อจากนี้ กับการเริ่มต้นของงาน 2024 PARK MIN YOUNG ASIA FANMEETING [MY BRAND NEW DAY] in Thailand อย่างเป็นทางการ ที่ตลอดระยะเวลา 2 ชั่วโมงเต็มอัดแน่นไปด้วยมวลแห่งความสุข สนุก และเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ที่ “พี่สาวมินยอง” หรือ “มินยองออนนี่” จัดมาเซอร์วิสแฟนๆ อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการแสดง โชว์ทั้งพาร์ตการร้องและการเต้น ที่เธอทุ่มเวลาฝึกซ้อมมาเพื่อวันนี้ กับเพลง 연극 Ost. จากซีรีส์ Marry My Husband, You & Me และ Flowers ซึ่งแต่ละเพลงถือเป็นพาร์ตใหม่ๆ ที่เธอได้แสดงให้แฟนๆ ได้เห็นเป็นครั้งแรกทางด้านกิจกรรมสันทนาการ “ดีเจนุ้ย” ผู้รับมอบหน้าที่ดำเนินรายการ ก็พาแฟนๆ ขำตัวโยกกับการละลายพฤติกรรมให้ “พี่สาวมินยอง” และแฟนคลับชาวไทยได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น เริ่มต้นที่ช่วง MIN YOUNG DAY ที่เปิดด้วยการให้ “มินยองออนนี่” ได้เรียนภาษาไทยแบบเร่งรัดกับ 3 ประโยคเด็ด! “จึ้งมาก ปังมาก โฮ่งมากคุณน้า” ก่อนจะไปต่อกันที่การแชร์เรื่องราวในชีวิตประจำวันของเธอให้แฟนๆ ได้ฟัง จาก 3 รูปภาพที่เธอคัดมาแล้วว่าต้องแชร์! และยังปิดท้ายพาร์ตนี้กับการโชว์ร้องเพลงสุดฮิตอย่างเพลง พี่ชอบหนูที่สุดเลย (I Like You The Most) มาร้องให้แฟนๆ ฟังกันสดๆ อีกด้วยไปต่อกับช่วง DAY by DAY Drama ที่ “พี่สาวมินยอง” มาเล่าเกี่ยวกับเบื้องหลังผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดของเธอที่เรียกว่าโดนใจแฟนๆ ชาวไทยสุดๆ อย่าง Marry My Husband ซึ่งตลอดระยะเวลาในการฟังเธอเล่า แฟนๆ ต่างก็มีรีแอ็กชั่น ทั้งหวีดจนเสียงหลง ทั้งหัวเราะไปกับเรื่องราวเบื้องหลัง และยิ้มไปกับการได้เห็นถึงความพยายามเป็นตัวละครของเธอผ่านรูปภาพที่แชร์ออกมา และสำหรับพาร์ตนี้ “พี่สาวมินยอง” ยังได้สร้างความทรงจำกับแฟนๆ ด้วยการสุ่มแฟนคลับผู้มีแต้มบุญสูงสุดๆ ขึ้นมาถ่ายภาพเลียนแบบฉากต่างๆ ในซีรีส์ร่วมกันอีกด้วยความพิเศษที่ “มินยองออนนี่” ตั้งใจมอบให้แฟนๆ ยังไม่จบเพียงเท่านี้ เพราะเธอยังมีช่วง Ask About M.Y ที่เธอตอบคำถาม Q&A จากแฟนๆ ก่อนจะชวนทุกคนสนุกไปกับเกม Balance Game ที่แฟนๆ ต้องตอบคำถาม XO เพื่อทายใจเธอ จนได้ผู้โชคดีขึ้นมาร่วมถ่ายรูปกับเธอ ซึ่งตอนนี้เองที่พี่สาวมินยองได้ประจักษ์กับตนเองแล้วว่าแฟนคลับของเธอในประเทศไทย มีทุกเพศทุกวัย ทั้งแฟนบอย แฟนเกิร์ล และแฟนๆ วัยรุ่นฟันน้ำนมอีกด้วย ก็เล่นน่ารักแถมยิ้มได้ละลายใจขนาดนี้ ใครจะไปต้านความน่ารักของเธอได้ไหวยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอคงเป็นคำที่แฟนๆ ชาวไทยอยากมอบให้กับสาว “พัคมินยอง” ในงานนี้ เพราะได้เห็นถึงพาร์ตความตลก น่ารัก และยังสวยสะกดสายตาแบบที่มองด้วยตาเนื้อได้เพลินสุดๆ แถมเธอยังเก่งสุดๆ ที่ทั้งสามารถร้อง เต้น ที่ทำได้ดีไม่แพ้การแสดง ซึ่งแฟนๆ ชาวไทยก็ได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อเธอทั้งการทำ Video Fanmade และชูป้ายข้อความสุดแสนอบอุ่นให้กับเธอด้านสาว “พัคมินยอง” ก็เตรียมคำขอบคุณแฟนๆ ชาวไทยมาเช่นกัน เป็นข้อความที่เธอตั้งใจเขียนและนำมาอ่านให้แฟนๆ ฟังด้วยตนเอง“ฉันชอบประเทศไทยมาก เพราะอบอุ่น สวยงาม และมีแต่ความสงบค่ะ ครั้งนี้ไม่ใช่การเดินทางมาเที่ยวแต่ฉันได้มีแฟนมีตติ้งที่เมืองไทยค่ะ ซีรีส์เรื่อง Marry My Husband มีความหมายกับฉันมากจริงๆ ค่ะ หนึ่งในนั้นคือซีรีส์จบลงอย่างสวยงาม และการที่ได้มาพบกับแฟนๆ ของฉันด้วยตัวเองนั้น ฉันก็อยากจะบอกว่า ฉันรู้สึกขอบคุณและได้รับกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มากๆ ค่ะ วันนี้ ณ สถานที่แห่งนี้ ฉันรู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันเลยค่ะ บางทีนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ฉันรอคอยมานานแล้วก็ได้เหล่าคงอัล (Kongal) และแฟนๆ ของฉันที่คอยอยู่เคียงข้างเสมอ! ในอนาคตฉันจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังกับการแสดงในฐานะนักแสดงของฉันค่ะ เพราะคติประจำใจของฉันคือ การมอบความจริงใจอยู่เสมอ ฉันหวังว่าความจริงใจของฉันจะถูกถ่ายทอดออกมาอย่างดีในวันนี้ และฉันขอฝากคำทักทายถึงทุกคนผ่านจดหมายฉบับนี้ ขอบคุณและรักพวกคุณทุกคนค่ะ”เป็นจดหมายถึงแฟนคลับที่อ่านแล้วต้องยิ้มตาม เรียกว่าปิดท้ายงาน 2024 PARK MIN YOUNG ASIA FANMEETING [MY BRAND NEW DAY] in Thailand ได้อบอุ่นและประทับใจอย่างถึงที่สุด!