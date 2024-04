งามหน้าผู้จัดการไอดอลดัง "ซ่อนกล้อง" ห้องแต่งตัวดาราสาว

เมื่อวันที่ 17 เมษายน WM Entertainment ต้นสังกัดของซานดึล ยืนยันรายงานโดยออกแถลงการณ์ว่า"เราขอแสดงความขอโทษอย่างสุดซึ้งต่อนักแสดงและต้นสังกัดของเธอ ที่ต้องได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ เราเข้าใจถึงความร้ายแรงของปัญหา และเราจะดำเนินการของเรา ดีที่สุดสำหรับความมั่นคงของนักแสดง เราต้องขออภัยต่อทีมงานและนักแสดงละครเวทีด้วย”WM Entertainment ระบุว่าผู้จัดการที่ติดตั้งกล้องที่ซ่อนอยู่นั้นถูกไล่ออกไปแล้ว และทางต้นสังกัดจะให้ความร่วมมือกับตำรวจในการสอบสวนใดๆ ก็ตามทางต้นสังกัดระบุว่า "ทันทีหลังจากทราบข้อเท็จจริง ทางต้นสังกัดได้แยกผู้จัดการภาคสนามออกจากงานร่วมกับศิลปินและไล่เขาออก การสอบสวนคอนเสิร์ตฮอลล์ ที่พักของพนักงาน และอาคารสำนักงานที่พนักงานเข้าไปนั้นเสร็จสิ้นแล้ว และไม่มี ความเสียหายเพิ่มเติม เราจะให้ความร่วมมือกับการสอบสวนของตำรวจให้มากที่สุด”เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีรายงานเกี่ยวกับกล้องที่ซ่อนอยู่ในห้องแต่งตัวของ คิมฮวานฮี จนกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วเกาหลีใต้ โดยเธออยู่ระหว่างการแสดงละครเวทีเรื่อง Next to Normal ในกรุงโซล และได้แจ้งความว่าเธอพบว่ามีคนซ้อนกล้องในโซฟาภายในห้องแต่งตัวที่ 'Next to Normal' ของกลุ่มนักแสดงBlue Stage ต้นสังกัดของ คิมฮวานฮี ยังยืนยันว่าห้องแต่งตัวไม่ใช่ห้องรอที่เปิดให้คนทั่วไปเข้าออกได้ แต่เป็นห้องที่ใช้ให้นักแสดงละครเพลงเปลี่ยนเสื้อผ้า และอาบน้ำหลังการแสดงเท่านั้น