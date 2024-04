2 ยักษ์ใหญ่ ช่อง 7HD จับมือ iAM สร้างปรากฏการณ์ใหม่ ชมสดคอนเสิร์ตสุดท้าย “BNK48“ รุ่นที่ 2 แบบ PPV ทาง ‘BUGABOO.TV’ ที่เดียว!

เสียงแฟน ๆ ขานรับสนั่นโซเชียลกับบิ๊กเซอร์ไพรส์จับมือปั้นโปรเจ็กต์เสิร์ฟฟินคอนเสิร์ตสุดสเปเชียลชวนแฟน ๆ ร่วมสร้างความประทับใจครั้งสุดท้ายของเหล่า BNK48 รุ่นที่ 2 ผ่านการรับชมสดในรูปแบบ Pay Per View (PPV) ทาง BNK48LIVE.BUGABOO.TV (เฉพาะผู้ชมในประเทศไทยเท่านั้น) ในราคา 350 บาท​ทันทีที่ช่อง 7HD และ บริษัท Independent Artist Management จำกัด หรือ iAM ผู้ดูแลศิลปินไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังของไทย BNK48 ร่วมกันประกาศข่าวดีนี้ ทั้งทางหน้าจอทีวีและโซเชียล ก็ได้เสียงตอบรับอย่างดีกับความบันเทิงสุดพิเศษชุดใหญ่ ที่ร่วมสร้างปรากฏการณ์ตอกย้ำความสุขระดับพรีเมียม BNK48 2nd Generation Graduation Concert (Last Season) ชวนแฟน ๆ มาร่วมสร้างความประทับใจครั้งสุดท้าย หลังจากสมาชิก BNK48 รุ่นที่ 2 ทั้ง 14 คน ได้ประกาศจบการศึกษา เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยครั้งนี้เหล่าเมมเบอร์จะพาแฟน ๆ ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศการแสดงดนตรีและความสามารถของเหล่ารุ่นที่ 2 ที่ทุกคนผูกพัน เต็มอิ่มไปด้วยความรู้สึกและความทรงจำที่ไม่มีวันลืมเลือน นับเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ทุกคนพลาดไม่ได้ มาร่วมสร้างความทรงจำสุดประทับใจไปพร้อมกัน วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายนนี้ ที่ Centerpoint Studio Lasalle เริ่มแสดงเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป​และโปรเจ็กต์นี้พิเศษเพื่อแฟน ๆ ทุกคนที่รักและผูกพันกับ BNK48 รุ่นที่ 2 ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถส่งพลังความรักไปยัง BNK48 รุ่นที่ 2 ได้ สัมผัสความทรงจำนี้ไปด้วยกัน โดยสามารถรับชมสด ในรูปแบบ Pay Per View (PPV) ทาง BNK48LIVE.BUGABOO.TV (เฉพาะผู้ชมในประเทศไทยเท่านั้น) ในราคา 350 บาท เพื่อไม่ให้พลาดโมเมนต์สุดประทับใจครั้งนี้ สามารถซื้อและชำระผ่าน QR Code บัตรเครดิต และผ่าน True Money Wallet ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : BNK48 และทาง Ch7HD