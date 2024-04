ตัวพ่อมาเอง “แด๊ดดี้พอล วสวัตติ์” ND ซูปร้า โชว์ซิกแพคฉ่ำ ชวนหนุ่มสาวประกวด “Miss & Mister Supranational Thailand 2024”

เปิดตัวอย่างสวยงามพร้อมคอนเซ็ปต์ช่วงนี้อยู่ในขั้นตอนของการรับสมัครหนุ่ม-สาวที่จะมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันก่อนจะไปดูโฉมหน้าผู้เข้าประกวด ก็ต้องบอกว่าแด๊ดดี้เนชันแนล ไดเรกเตอร์ สร้างเซอร์ไพรส์เล่นเอาตะลึงทั้งวงการ! เมื่อเจ้าตัวเปิดอกโชว์ซิกแพ็กถ่ายรูปกับลูกๆ ชายหญิง แค่โพสต์ลงโซเชียลเสียงตอบรับดีเกินคาด ทั้งยอดคอมเมนต์ยอดกดไลก์กดแชร์กันกระหน่ำ นี่ขนาดแด๊ดดี้ยังกล้ามแน่นขนาดนี้ บรรดาลูกชายจะซิกแพ็กแน่นแค่ไหนสำหรับผู้เข้าแข่งขันแค่เปิดตัวก็ว้าวไปตาม ๆ กัน เริ่มต้นด้วยสาวสวยมาพร้อมความสามารถด้านการร้องโอเปร่าและการแสดงบนเวที เชื่อว่าเธอต้องปล่อยของใน Challenge ให้ได้ชมกันเป็นแน่สาวงามที่มีเอกลักษณ์ใบหน้าสวยแบบไทยๆ ก็มาร่วมชิงมงในครั้งนี้ด้วย ฝ่ายชายหรือ “TikToker ชื่อดังที่รู้จักกันดี ลงทุนลดความอ้วน 17 กิโลเพื่อร่วมเวทีนี้โดยเฉพาะพิธีกรสองภาษามากฝีมือ ก็หลงเสน่ห์ในเวทีซูปร้าถึงกับขอประกาศ Road to Supranational 2024 ด้วยอีกคน“Miss & Mister Supranational Thailand 2024 Presented by Glass Skin” เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ถึง 10 เมษายน 2567 สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook Page : Supranational ThailandSUPRA CALENDAR15 มีนาคม –10 เมษายน 67 Online Registration12 เมษายน 67 First Round Announcement17 เมษายน 67 Orientation Day19 เมษายน 67 Audition Round23 เมษายน 67 Sash Ceremony / Preview Day / Mini Challenge25 เมษายน 67 Training Runway Class26 เมษายน 67 Swimsuit Challenge29 เมษายน 67 Training Runway Class30 เมษายน 67 Model Challenge3 พฤษภาคม 67 Thai Soft Power Challenge6 พฤษภาคม 67 Arrival Registration7 พฤษภาคม 67 Deep Interview8-9 พฤษภาคม 67 Rehearsal Day / Training Speech Class10 พฤษภาคม 67 Final Competition Night