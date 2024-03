อัลฟ่า 245 ในเครือ เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย ปล่อย What The Fast! หนังโฆษณาชุดใหม่ของเฟิร์สช้อยส์ ชูความง่าย เร็ว ไม่ซับซ้อน มุ่งสร้างอิมแพคและการจดจำ

Alpha 245 (อัลฟ่า 245) เอเจนซี่โฆษณาในเครือ เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย (The Leo Burnett Group Thailand) จับมือเฟิร์สช้อยส์ (First Choice) เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาสุดครีเอทีฟชุดใหม่ที่มีชื่อว่า “What The Fast!” เพื่อชูจุดขายของแบรนด์ในการเป็นบัตรที่อนุมัติเร็วและสมัครง่ายในโลกยุคใหม่ที่อะไร ๆ ก็เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว ไม่เว้นแม้แต่เรื่องเงิน การแข่งขันของตลาดบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดเป็นไปอย่างดุเดือดมาก ทุกแบรนด์ต่างชูจุดแข็งและจุดขายของออกมาสู้กันอย่างเข้มข้นนายประเสริฐ วิจิตพาวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสร้างสรรค์ เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวถึงงานนี้ว่า “ในยุคที่ผู้บริโภคเบื่อง่ายและพร้อมจะเลื่อนหนีเพื่อดูคอนเทนต์ตอ่ไปในมือถือ การสื่อสารของแบรนด์ต้องสามารถดึงความสนใจของพวกเค้าให้ได้ ในแบบที่เรียกว่า “สั้นแต่คม” ในการถ่ายทอดไอเดียและสื่อสารจุดขายของแบรนด์ หนังโฆษณาชุดใหม่ของเฟิร์สช้อยส์จึงถูกถ่ายทอดออกมาแบบ สั้น ง่าย ไม่อ้อมค้อม ซึ่งสอดคล้องกับจุดขายของตัวแบรนด์เฟิร์สช้อยส์ ที่อนุมัติเร็ว ง่าย ในวิธีการเล่าเรื่องที่ใหม่ และให้อารมณ์ขันกับคนดู และวิธีการเล่าเรื่องแบบสั้นๆ แต่ต่อเนื่องกันนี้ เหมือนเราได้โอกาสตอกตะปูสามครั้งเพื่อฝังความจดจำให้ผู้บริโภค กับจุดขายของเฟิร์สช้อยส์ได้”กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ ถือเป็นแบรนด์ที่มีจุดขายที่แข็งแรงในเรื่องของความเร็วในการอนุมัติ และความง่ายในช่องทางการสมัครที่โดดเด่นกว่าคู่แข่งในตลาด โดยในครั้งนี้ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ ร่วมกับ Alpha 245 เอเจนซี่โฆษณาในเครือ เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย ปล่อยหนังโฆษณาชุดใหม่ “What The Fast!” ที่มากับแนวคิด ที่แสดงถึงความง่าย เร็ว ไม่ซับซ้อน สอดรับกับเทรนด์โฆษณาใหม่ที่กลับมาเล่นกับ format ที่สั้น และสอดคล้องกับจุดขายของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นที่มาของไอเดียการหยิบยกสถานการณ์ในชีวิต 3 สถานการณ์ ที่ในชีวิตจริงมักพูดคุยยาก ยืดเยื้อ และซับซ้อน เช่น การง้อคนรัก, การขอพ่อไปเที่ยวกับแฟน และการเปิดใจคุยกับเจ้านาย แต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับจุดขายของเฟิร์สช้อยส์ สถานการณ์เหล่านี้กลับจบอย่างรวดเร็ว ง่าย ไม่ซับซ้อน เป็นการบิดเนื้อเรื่องตอนจบ (twist) ให้อิมแพคในสถานการณ์สั้นติดตามชม ‘What The Fast’ ได้ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=RiKxqs9h1cc