Tatler Thailand จับมือ ไอคอนสยาม จัดงาน Tatler Off Menu เทศกาลอาหาร Gourmet Dining สุดยิ่งใหญ่แห่งปี ยกขบวนเชฟชื่อดังระดับ Award Winning และมิกโซโลจิสต์ชั้นนำของประเทศไทย

เหล่านักชิมเตรียมตัวดื่มด่ำกับเทศกาลอาหารสุดยิ่งใหญ่แห่งปี พลาดไม่ได้กับที่กลับมาอีกครั้งพร้อมกับความพิเศษกว่าที่เคย พบกับสุดยอดเทศกาลอาหารที่ทุกคนรอคอย ตั้งแต่วันที่ 29-31 มีนาคม 2567 ณ ICONSIAM Park ชั้น 2 ไอคอนสยามTatler Off Menu ไม่ใช่เพียงแค่เทศกาลอาหารธรรมดาทั่วไป แต่คือเทศกาลอาหารที่จะพาคุณไปผจญภัยไปในโลกแห่งรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยเมนูสุดพิเศษตามแบบฉบับ “นอกเมนู” ที่คุณไม่สามารถหาจากที่ไหนอีก โดยเหล่าเชฟชื่อดังของเมืองไทยกว่า 20 คน จะมาร่วมกันรังสรรค์เมนูที่ไม่เหมือนใครภายในงาน Tatler Off Menu ผู้เข้าร่วมงานจะได้ลิ้มลองอาหารจานพิเศษ จำนวน 20 เมนู ที่ปรุงโดยเชฟมากฝีมือที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับชาติ (ประเทศ) ระดับเอเชีย และระดับโลก รวมถึงยังได้เพลิดเพลินไปกับค็อกเทลสุดสร้างสรรค์จากมิกโซโลจิสต์ชั้นนำของประเทศไทย ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัตถุดิบพื้นถิ่นไทย มารังสรรค์เป็นเอ็กซ์คลูซีฟเมนูเครื่องดื่ม จำนวน 2 แก้ว ให้คุณได้จิบเคล้าเสียงเพลงจากดีเจ Honey Gee ซึ่งเป็นคนไทยคนเดียวที่ติด World’s Top 90 Female DJ ของโลก ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำทั้งนี้ สุดยอดเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้มีมากมาย ได้แก่●สเตชั่นที่ 1: เชฟ พนัส หนูคง จากร้าน Wynd และเชฟ Henry Lee จากร้าน Juksunchae●สเตชั่นที่ 2: เชฟ เฉียบวุฒิ คุปสิริกุล จากร้าน Table X และเชฟ Sanket Hoskote จากร้าน Jharokha by Indus●สเตชั่นที่ 3: เชฟ Han Long Hua พร้อมด้วยเชฟ Lee Man-Sing จากร้าน Mott 32, The Standard, Bangkok Mahanakhon และเชฟ Francisco Paco Ruano พร้อมด้วยเชฟ Alonso Luna Zarate จากร้าน Ojo, The Standard, Bangkok Mahanakhon●สเตชั่นที่ 4: เชฟ สุจิรา พงษ์มอญ จากร้าน KHAAN BKK และเชฟ Marco Turatti พร้อมด้วยเชฟ Ricardo Nunes จากร้าน hom, InterContinental Phuket Resort●สเตชั่นที่ 5: เชฟแพม พิชญา อุทารธรรม จากร้าน POTONG และเชฟ ณัฐพนธ์ โอทนาวาทกิจ จากร้าน HEH●สเตชั่นที่ 6: เชฟ ศิโรรัตน์ เถาว์โท จากร้าน MOK และเชฟ Chan Kwok Hung จากร้าน HEI YIN●สเตชั่นที่ 7: เชฟ Ferran Tadeo จากร้าน Embassy Room - Catalan Cuisine, Park Hyatt Bangkok และเชฟ ยอดหญิง ภูมิเจริญ จากร้าน Hybrid●สเตชั่นที่ 8: เชฟ ปฐพี มูลก้อนแก้ว จากร้าน L’éléphant และเชฟ ยุทธจักร แสงศาสตรา จากร้าน Gluttony by The Sin●สเตชั่นที่ 9: เชฟ ธนินธร จันทรวรรณ จากร้าน Chim by Siam Wisdom และเชฟ Gerard Villaret Horcajo จากร้าน Elements, inspired by Ciel Bleu, The Okura Prestige Bangkok●สเตชั่นที่ 10: เชฟต้น ธิติฏฐ์ ทัศนาขจร พร้อมด้วยเชฟ Dimitrios Moudios จากร้าน Lahnyai Nusara และเชฟ Wilfrid Hocquet จากร้าน Blue by Alain Ducasse●สเตชั่นที่ 11: เชฟ Phil Hickman จากร้าน Le Normandie by Alain Roux●สเตชั่นที่ 12: เชฟ Francesco Lenzi จากร้าน Lenzi Tuscan Kitchen●สเตชั่นที่ 13: เชฟ ศุภสิทธิ์ ก๊กผล จากร้าน Restaurant Coda Bangkokนอกจากนี้ในงานยังมีดีเจชื่อดังที่จะมาสร้างบรรยากาศความสนุกสนานและความเพลิดเพลินให้ผู้ร่วมงานตลอดทั้งงาน โดย Tatler Off Menu ถือได้ว่าเป็นงานที่มากกว่าแค่เทศกาลอาหาร แต่เป็นการเฉลิมฉลองให้กับวัฒนธรรม ดนตรี และศิลปะที่ถูกถ่ายทอดผ่านการปรุงอาหารอย่างแท้จริงพลาดไม่ได้ สำหรับบัตร Early Bird ที่จะเปิดจำหน่ายระหว่างวันนี้ - 29 มีนาคม 2567 ในราคา 3,100 บาทต่อท่าน และบัตร At-Door ในราคา 3,600 บาทต่อท่าน โดยผู้ร่วมงานสามารถเลือกเข้าร่วมงานได้จาก 2 วัน ได้แก่ วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม หรือ วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 17.30 - 22.00 น. เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพบกับ Tatler Off Menu ที่จะพานักชิมทุกท่านไปเปิดประสบการณ์ใหม่กับ 20 จานสุดพิเศษจากเหล่าเชฟชื่อดัง และเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มอีก 2 แก้ว"เรามีความตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอเทศกาลอาหารที่รวมตัวเชฟมากฝีมือจากเมืองไทยไว้ที่งาน Tatler Off Menu โดยก่อนหน้านี้เทศกาลอาหาร Tatler Off Menu เคย Showcase ที่ประเทศอื่น ๆ ในเอเชียมาเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ฮ่องกง มาเก๊า และฟิลิปปินส์ การจัดงาน Tatler Off Menu ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเราในการนำเสนอความเป็นที่สุดของเอเชีย (The Best of Asia) ของ Tatler Asia ผ่านมุมมองอาหารและวัฒนธรรม” กล่าวโดย สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ Senior Editor, Dining and Watches Tatler Asia ประเทศไทยสามารถซื้อบัตรได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่ https://tinyurl.com/yytzfvx2