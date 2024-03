FLAT2112 อวดโฉมคอลเลกชัน “FLAT2112 and My Melody” ดีไซน์ลิมิเต็ด อิดิชั่นสุดคิวท์

Flat2112 แบรนด์แฟชั่นชั้นนำของไทย พร้อมอวดโฉมคอลเลคชั่นใหม่ “Flat2112 and My Melody” ร่วมสร้างสีสันและความสนุกให้กับการแต่งตัวสำหรับช่วงซัมเมอร์ โดยได้นำคาแรคเตอร์ขวัญใจคนทั่วโลก My Melody กระต่ายสีขาวฮู้ดสีชมพูแห่งป่าเมอร์รี่แลนด์ คาแรคเตอร์สุดน่ารักระดับ Top 3 ของค่าย Sanrio ที่ผู้คนทั่วโลกต่างหลงรัก มาอวดความคิวท์ในคอลเล็กชันพิเศษ ลิมิเต็ด อิดิชันความพิเศษและโดดเด่นของคอลเลกชันนี้คือ การออกแบบที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวระหว่าง Flat2112 และ My Melody โดยได้นำคาแรคเตอร์ My Melody ซึ่งเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ของค่าย Sanrio ประเทศญี่ปุ่น ที่ปรากฏตัวครั้งแรกในปี ค.ศ. 1975 และได้รับความนิยมจากแฟนๆ ทั่วโลกมาถึงทุกวันนี้ ด้วยคาแรคเตอร์กระต่ายขาวสาวสวย สวมใส่ฮู้ดสีชมพู เติมเต็มความน่ารักด้วยโบว์เล็กๆ ที่ประดับอยู่ที่หูข้างขวา มีนิสัยใจดี และผองเพื่อนที่พร้อมจะช่วยเหลือเพื่อนๆ ของเธอเสมอ จึงเป็นสัญลักษณ์ของความไร้เดียงสาอันบริสุทธิ์ สะท้อนมิตรภาพและความน่ารัก ถูกนำมาผสมผสานกับลายตาราง (Gingham) ซึ่งเป็นลายซิกเนอเจอร์ของ Flat2112 รวมไปถึงการตกแต่งระบายลูกไม้ปักอย่างประณีตด้วยโลโก้ Flat2112 การเล่นสีโทนพาสเทล สีชมพู สีฟ้า และที่พิเศษสุดในครั้งนี้ Flat2112 ได้ออกแบบ Customized ตกแต่งกระดุมด้านหน้าลาย My Melody นำมารังสรรค์ลงบนชุดเพื่อคอลเลกชันนี้โดยเฉพาะ ทุกรายละเอียดล้วนสะท้อนความเป็นเฟมินีน และความเป็นตัวตนในแบบฉบับของแบรนด์ Flat2112 ได้เป็นอย่างดีโดยคอลเลกชันนี้มีชุดเด่นหลากหลายสไตล์ โดยทั้ง 6 ลุค ได้แก่ Honey Melody Dress ชุดเดรสสั้นผ้าทวีต หัวไหล่มีดีเทลโบว์ช่วยทำให้ลุคดูน่ารักสดใส สวมใส่ได้ทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้ายันค่ำ Sweet Scotty Dress ชุดเดรสสั้นลายสก็อตแขนกุดสีชมพูสุดน่ารักคอปกปักด้วยโลโก้ FLAT2112 ทรงสวย สวมใส่ง่ายและใส่สบาย Little Melody Mini Dress หวานซ่อนเปรี้ยวด้วยชุดเดรสสั้นกับดีไซน์คอปกสุดน่ารัก เพิ่มแอคแซสซอรี่สวยๆ ด้วยเข็มกลัด My Melody และอีกหนึ่งชุดเดรสสั้น Ladies Royale Dress ลายทาง คอเต่าสีชมพู และเพิ่มความหวานด้วยระบายลูกไม้ และสำหรับสาวๆ ที่ชอบเดรสยาว My Bestie Maxi dress เป็นอีกหนึ่งชุดที่ออกแบบมาได้อย่างลงตัว ปิดท้ายด้วย Mariland Blouse Shirt เสื้อเชิ้ตสีขาว เพิ่มความน่ารักด้วยด้วยคาแร็กเตอร์กระต่ายขาวสาวสวย สวมใส่ฮู้ดสีชมพูที่ปกคอ สามารถมิกซ์แอนด์แมทช์กับกางเกงให้อารมณ์ความเป็นแฟชั่นนิสต้าได้เป็นอย่างดีสำหรับ FLAT2112 เป็นแบรนด์เสื้อผ้าสตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นำเสนอความเป็นตัวตนผ่านหญิงสาวที่มีสไตล์การแต่งตัวแบบเฟมินีน ด้วยลูกเล่นโดดเด่น ผสมผสานดีเทลน่ารักไว้ในงานออกแบบ โดยฝีมือการตัดเย็บจากทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ ที่จะสามารถเติมเต็มคาแรคเตอร์และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับสาวๆ ร่วมสัมผัสความพิเศษของคอลเลกชั่นนี้ ได้แล้ววันนี้ที่เคาน์เตอร์ Flat2112 ทั้ง 7 สาขา ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขา เซ็นทรัลเวิลด์/ ลาดพร้าว / พระราม 9 / พระราม 2 / เวสวิล / เมกา บางนา และเดอะมอลล์ บางแค หรือผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ Shopee / Lazada / Tiktok / Line my shop และ Facebook : Flat2112