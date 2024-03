นักพากย์สาวทรานส์เดือด! อ้างบริษัทเกมหลอกให้พากย์เป็นตัวละคร "สัตว์ประหลาดข้ามเพศ" หวังหาเงินจากกลุ่ม "แอนตี้ทรานส์"

Behavior Interactive วิดีโอเกมสยองขวัญเอาชีวิตรอดยอดนิยมอย่าง Dead by Daylight เพิ่งเปิดตัวอัปเดตใหม่ล่าสุดแต่กลับเกิดกระแสต่อต้า โดยเฉพาะจากกลุ่มคนข้ามเพศ ที่มองว่าตัวละครนักฆ่าคนใหม่ "The Unknown" นำเสนอออกมาแบบเหยียดคนข้ามเพศ และตอกย้ำภาพลักษณ์เดิม ๆ ที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับกลุ่มคนข้ามเพศมานานงานนี้ โซอี อเล็กซานดรา นักพากย์สาวข้ามเพศที่ให้เสียงเป็นตัวละคร The Unknown ได้ออกโรงมากล่าวตำหนิผู้สร้างเกมด้วยว่า "หลอกลวง" ให้เธอพากย์เสียงตัวละครตัวนี้ในแบบที่ทำลายกลุ่มคนข้ามเพศ ซึ่งเธอก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยโดยในเกมระบุว่า The Unknown เป็นตัวละครจำแลงไร้เพศที่สามารถ "ปรับรูปลักษณ์ของมันได้ตามต้องการ" เป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ถูกบรรยายในเกมว่าเป็น "มนุษย์ที่บิดเบี้ยว" และมีเสียงที่เป็นส่วนผสมระหว่างเสียงของชายและหญิง นอกจากนี้ยังมีเครื่องแต่งกายที่เหมือนเอาชุดของผู้ชายและผู้หญิงมาผสมกันซึ่งทั้งเสียง และภาพลักษณ์กลายเป็นสิ่งที่สร้างความอึดอัดให้กับกลุ่คนข้ามเพศหลายคน และชาวเน็ตบางคนถึงกับวิจารณ์ว่าตัวละครตัวนี้พยายามทำให้คนข้ามเพศดู "น่ารังเกียจ"สำหรับ โซอี อเล็กซานดรา ที่ให้เสียงเป็นตัวละคร ที่บอกว่ารับงานโดยไม่รู้มาก่อนว่าตัวละคร The Unknown จะออกมาเป็นแบบนี้ และถ้ารู้ก็จะไม่มีวันรับงานอย่างแน่นอน เธอยังอ้างว่าตนเองยังถูกคุกคามจากลุ่มผู้ที่เกลียดชังเพศทางเลือก หลังรับงานนี้ไป และต้องการค่าเสียหายจาก Behavior Interactive ที่เป็นผู้สร้างเกม“ฉันพากย์เสียงเป็นตัวละคร The Unknown ตอนทำงานพากย์เสียงมันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม ตอนนั้นฉันได้ยินมาว่าฉันกำลังพากย์เสียงตัวละครที่ไม่มีรูปร่าง พวกเขายังไม่ได้ออกแบบตัวละคร ก่อนที่จะส่งมาให้ฉันพากย์"“ทีมออกแบบ นำประวัติทางการแพทย์ของฉัน และความสามารถของฉันในการใช้เสียงที่หลากหลาย มาสร้างเป็นตัวละครทรานส์ เพื่อหาผลประโยชน์จากลุ่มกคนที่เกลียดทรานส์อยู่แล้ว"“ฉันถูกหลอกให้พูดสิ่งที่ไม่เหมาะสม ถูกผู้คนหลายพันคนคุกคามจากการเป็นคนข้ามเพศ ซึ่งการชดเชยจากทีมงานที่จงใจหลอกฉัน คือทางเลือกเดียวที่สมเหตุสมผลที่สุด ฉันเสียใจมาก และโกรธมากที่มีคนเปรียบเทียบคนข้ามเพศกับตัวละครในเกม"โซอี อเล็กซานดรา ยังย้ำว่า “ฉันขอโทษเป็นการส่วนตัวต่อใครก็ตามที่ตกเป็นเหยื่อของอาการแอนตี้ทรานส์ โปรดจงรู้ว่า ฉันไม่โอเคกับเกมนี้ สิ่งนี้ได้ทำลายชื่อเสียงของฉัน ทำให้ฉันเสี่ยงต่อการถูกโจมตีในที่สาธารณะหากใครจำใบหน้าหรือเสียงของฉันได้ ไม่มีที่ปรึกษาด้านความหลากหลายในโครงการนี้ บริษัทรู้ดีว่าการสร้าง 'ผู้ชายในชุดเดรส' แบบเหมารวมเป็นตัวละครและการพากย์เสียงของนักพากย์ TRANS จะนำมาซึ่งเงินจำนวนมาก และทำให้คนหลายคนกลับมาเล่นเกมนี้อีกครั้ง”“ฉันไม่ได้โง่ ฉันรู้ว่าการตลาดทำงานอย่างไร” โซอี อเล็กซานดรา บอก “นี่ดูเหมือนจะเป็นอุบายครั้งใหญ่ และชุมชนคนข้ามเพศรวมทั้งตัวฉันเองเป็นเหยื่อ”