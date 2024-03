CEA OTOP Marché x Shopee ช้อปสนุก ชิมสนั่น สัมผัสความอร่อยแบบ Thai Taste จากสินค้าผู้ประกอบการโอทอปทั่วประเทศ

ร่วมสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ของโอทอปไทยให้ตอบโจทย์ตลาดผู้บริโภคที่หลากหลาย พร้อมเพิ่มโอกาสทางธุรกิจสู่ตลาดสากลในช่องทางอีคอมเมิร์ซ กับกิจกรรมซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA และ Shopee อีคอมเมิร์ซเบอร์ 1 ครองใจนักช้อป ชาวไทย พบกับสินค้าโอทอปในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) ระดับ 3 ดาวขึ้นไป จาก 9 จังหวัดทั่วประเทศ ที่การันตีรสชาติความอร่อยอันเป็นเอกลักษณ์ ทั้งยังผสานความสร้างสรรค์ของแต่ละพื้นที่ไว้ได้อย่างลงตัว มาช้อปสนุก ชิมสนั่น สัมผัสความอร่อยแบบ Thai Taste กันได้แล้วตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 20 พฤษภาคม 2567 ที่ Shopeeส่งออกสินค้า Food & Beverage โอทอปไทยสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ได้จัดทำโครงการ Global OTOP 2024: The Unveiled Wisdom เผยนิยามใหม่สินค้าโอทอปไทย ชูความโดดเด่นผู้ประกอบการ OTOP พร้อมยกระดับธุรกิจสู่โอกาสการเชื่อมโยงตลาดสากลด้วยความคิดสร้างสรรค์อย่างครบวงจร ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า OTOP ดึงเสน่ห์อัตลักษณ์ท้องถิ่น จุดเด่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างการรับรู้และการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น โดยโครงการ Global OTOP 2024 แบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) กิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการโอทอป (OTOP Creative Ignitions) 2) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าโอทอป (OTOP Alchemizing The Vision) และ 3) กิจกรรมส่งเสริมรายได้ผู้ประกอบการโอทอป (OTOP Marché)สำหรับ CEA OTOP Marché x Shopee ปีที่ 2 เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ CEA ได้ผลักดันร่วมกับ Shopee เพื่อสนับสนุนและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ทั้งในประเทศและระดับสากล ให้แก่ผู้ประกอบการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยกิจกรรมส่งเสริมการขายกว่า 15 ผลิตภัณฑ์ ใน 9 จังหวัดทั่วประเทศ แบ่งสินค้าเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่●​Healthy Crunchy Snacks น้ำลายสอของทานเล่นเพื่อสุขภาพ●​New Exotic Drinks ดื่มด่ำรสชาติใหม่แห่งความฟิน●​Thai Appetite Enhancers เพิ่มความอร่อยให้มื้ออาหารไฮไลต์สินค้าโอทอปสัมผัสความอร่อยแบบ Thai Taste มีหลากหลาย เช่น กุเลาทองแม่แป้นตากใบ จากจังหวัดนราธิวาส กับรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของปลากุเลาเค็มตากใบ กับกลิ่นหอมอ่อน ๆ และรสเค็มนวลอมหวาน, ปลาสลิดพอดีคำ จากกรุงเทพฯ ที่คัดสรรวัตถุปลาสลิดชั้นดี พร้อมปรุงออกมาจนได้รสชาติแต่ละคำที่พอดีต่อความอร่อย สุขภาพ และรสนิยม, TOONE' Supreme Tuna Floss จากจังหวัดปัตตานี แบรนด์ข้าวตังหน้าทูน่าหยองที่ผลิตจากทูน่าสดจากธรรมชาติ คัดสรรคุณภาพจากชาวประมงโดยตรง และ เวร่าโกลด์ จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เครื่องดื่มว่านหางจระเข้ผสมน้ำผลไม้เเท้ ๆ ที่คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วนำมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ฯลฯสำหรับผู้ที่สนใจซื้อสินค้าโอทอป CEA OTOP Marché x Shopee ภายใต้โครงการ Global OTOP 2024: The Unveiled Wisdom เผยนิยามใหม่สินค้าโอทอปไทย สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ https://shopee.co.th/m/ceaotop พร้อมโค้ด ชื่อ CEAOTOPMARCHE ส่วนลด 50% (คำสั่งซื้อขั้นต่ำ 100 บาท ลดสูงสุดไม่เกิน 50 บาท) ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 20 พฤษภาคม 2567 เฉพาะร้านค้าและสินค้าในโครงการฯ เท่านั้น