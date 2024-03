อื้อหือ! “แต๊งค์ พงศกร” ประกาศขายบ้านพร้อมที่ดินใจกลางกรุง ราคากว่า 259 ล้านบาท!

เห็นราคาแล้วลมแทบจับ สำหรับที่ประกาศขายบ้านพร้อมที่ดินใจกลางกรุง อยู่ห่างจากห้างดังๆ ไม่กี่นาที โดยขายในราคากว่า 259 ล้านบาท ไม่แบ่งขาย ซึ่งแค่ราคาก็ทำแฟนๆ ตาลุกเลยทีเดียว“หมอดูจะย้ายตำหนักละจ้า ‼️ รายละเอียดยาวมาก ใครขี้เกียจอ่าน เลื่อนดูรูปเพลินๆ ก่อนได้จ้า-ปล่อยชายบ้านพร้อมที่ดิน เป็นบ้านสวนกลางงงงงงงงงเมือง กลางงงงแบบ ง.งู ล้านตัว มันใกล้ไปหมดทุกอย่าง เพราะอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ-สถานที่ตั้งอยู่ ซอย ประสาทสุข ถนน เย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา-ห่างจากปากซอย สาทร ซอย1 เพียง 1 กิโลเมตร ขับรถ 2 นาที หรือ เดินเพียง 10 นาที-ห่างจากโครงการ One Bangkok เพียง 1.7 กิโลเมตร ขับรถเพียง 3 นาที-เดินทางไป ห้างเอมสเฟียร์ 13 นาที-เดินทางไป ห้างสยามพารากอน 15 นาที-เดินทางไป ห้างไอคอนสยาม 20 นาที-ทางเข้าออกหลักคือถนนเย็นอากาศที่สามารถทะลุไปออกได้ทั้ง สาทร นราธิวาสราชนครินทร์ เชื้อเพลิง พระรามสี่ และ พระรามสาม-อยู่ใกล้โรงเรียนไทย และ นานาชาติที่มีชื่อเสียง ครบทุกระดับชั้น ตั้งแต่ อนุบาลถึงมัธยมปลาย รวมถึง รร.ชื่อดังอย่าง กท.คริสเตียน และ เซนโยฯ-อยู่ใกล้ รพ MedPark รพ BNH และ รพ เซนท์หลุย-ใกล้ทางขึ้นทางด่วนทุกสาย ห่างจากด่านเชื้อเพลิง และ ด่านพระรามสาม แค่ไม่ถึง 3 นาที-ที่ดินตั้งอยู่ใน ซอยประสาทสุข ซึ่งแยกออกจาก ถนน เย็นอากาศ เพียง 50 เมตร แต่ปราศจากความพลุกพล่าน ไม่มีเสียงรถยนต์รบกวน ไม่มีผับบาร์สถานบันเทิงในระยะที่ส่งเสียงดังรบกวน มีความสงบร่มรื่นเหมือนอยู่บ้านต่างจังหวัด-ตารางวาละ 680,000 บาท Vายยกแปลง 381 ตารางวา(ไม่แบ่ง-าย) รวม **259,080,000 บาท**-ค่าใช้จ่ายในการโอน หารครึ่งระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย-Agents are welcome. รับนายหน้าแบบเปิด-แต่อยากได้ผู้ซื้อโดยตรงมากกว่า 😄😄😄สนใจติดต่อที่เบอร์ 0642694450หรือทางไลน์ไอดี phwr1992**โครงการกิ๊กกะโปรเจค ละแวกนี้กำลังทยอยก่อสร้างเสร็จถ้าช้าหมด อดได้ราคานี้นะครับ***ราคาขึ้นแล้วขายทำไม? คำตอบคือ ลงทุนกับที่ดินไว้เยอะแล้ว ปัจจุบันต้องการเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปลงทุนในธุรกิจที่มี cash income ครับผมhttps://maps.app.goo.gl/um9rihM6ZhSEdQCRA?g_st=ic”