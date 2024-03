เดอะ ปาร์ค ร่วมสนับสนุนวันสตรีสากล จัดงาน “SHE RISES”  ส่งต่อแรงบันดาลใจ และฉลองความสำเร็จของผู้หญิง โดย คริส หอวัง และคนดังหลากหลายวงการ

เดอะ ปาร์ค (The PARQ) ร่วมสนับสนุนวันสตรีสากล 2024 จัดงาน “SHE RISES” เพื่อส่งมอบแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทุกคน ฉลองความสำเร็จของผู้หญิงในทุก ๆ ด้านและตอกย้ำแนวคิดสังคมแห่งความเท่าเทียม ในฐานะโครงการมิกซ์ยูสที่มุ่งพัฒนาออฟฟิศและรีเทลอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด “Life Well Balanced” พื้นที่แห่งไลฟ์สไตล์สมดุล และการแสดงตัวตนที่มีคุณค่าได้อย่างอิสระนายกมลนัย ชัยเฉนียน กรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารโครงการ เดอะ ปาร์ค กล่าวว่า “เดอะ ปาร์ค เดินหน้ามอบชีวิตอันสมดุลในทุก ๆ ด้าน ภายใต้แนวคิด “Life Well Balanced” ผ่านกิจกรรมที่ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างสมดุลมาอย่างต่อเนื่อง เหมือนเช่นโอกาสเฉลิมฉลองวันสตรีสากลในครั้งนี้ ที่เราได้รับเกียรติจากบุคคลมีชื่อเสียง และผู้เชี่ยวชาญมามอบสาระความรู้ และทัศนคติดี ๆ รวมทั้งประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ทุกคนได้มองเห็นคุณค่าในตัวเองยิ่งขึ้น และกล้าที่จะแสดงศักยภาพที่ปราศจากบรรทัดฐานทางเพศ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษ และพันธมิตรธุรกิจทุกท่าน ที่ล้วนมีแนวคิดส่งเสริมความเท่าเทียม และร่วมกันลดช่องว่างระหว่างเพศในสังคม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเดอะ ปาร์ค นี้”ยกระดับความแข็งแกร่งของจิตใจด้วยกิจกรรมเสวนา (Talk) ในหัวข้อ Women Empower: Unveiling the Strong Women's Minds ที่ได้รับเกียรติจากผู้บริหารหญิงยุคใหม่อย่าง คุณคริส หอวัง นักแสดงหญิงมากความสามารถ และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Vienn Groups Co., Ltd., คุณวนิดา ประภารัตน์ ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารของบริษัท Vienn Groups Co., Ltd. และ คุณนัทธชา สุนทรวิเนตร์ หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ Holistic Medical Centre ที่จะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การสร้างทัศนคติการเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่ง การรับมือกับปัญหาและความอ่อนไหว พร้อมเคล็ดลับจากจิตแพทย์อย่าง นพ. อภิชาติ จริยาวิลาศ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการทางการแพทย์ Me Center คลินิกสุขภาพจิต ที่จะช่วยปลดล็อคความกังวลที่ซ่อนอยู่ สร้างความมั่นใจ และเชื่อมั่นในตัวเองคุณคริส หอวัง นักแสดงหญิงมากความสามารถ และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Vienn Groups Co., Ltd. เผยเคล็ดลับสร้างความมั่นใจว่า “คริสเชื่อว่าผู้หญิงเราทุกคนมีความสามารถ ซึ่งเราจะรับรู้ถึงความสามารถในตัวเราได้เมื่อเรารักตัวเองมากพอ คริสจึงอยากให้ทุกคนภูมิใจ ยินดีกับ Small Success ของตัวเอง สิ่งเหล่านี้เพิ่มความรู้สึกเชิงบวก เสริม mindset แบบผู้หญิงแกร่งอย่างที่เราควรจะเป็น”ในปัจจุบันความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้นก็จริง แต่ยังมีผู้หญิงบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น เนื่องจากกังวลว่าสิ่งที่คิดจะไม่ดีพอ สิ่งเหล่านี้อาจเกิดจากความไม่เท่าเทียมตั้งแต่การเลี้ยงดู ครอบครัวหรือสภาพแวดล้อมที่ทำงาน เป็นปัจจัยให้ผู้หญิงรู้สึกยังไม่ถูกยอมรับและกล้าพอที่จะพูดในสิ่งที่คิด สำหรับยิ้มนี่คือเรื่องสำคัญมากการกล้าเสนอความคิดเห็น คิดต่าง เป็นสิ่งที่บอกว่าเราเคารพตัวเองมากพอ การเห็นคุณค่าตัวเองคือการไม่ลดทอนคุณค่าจากการตัดสินของคนอื่น ถึงแม้ไอเดียนั้นอาจไม่ได้ถูกเลือก แต่ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราดีแล้วคุณวนิดา ประภารัตน์ ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารของบริษัท Vienn Groups Co., Ltd. กล่าวคุณนัทธชา สุนทรวิเนตร์ หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ Holistic Medical Centre กล่าวว่า “การเป็น Working Women ว่ายากแล้ว แต่เป็นแม่เป็นลูก 2 ยิ่งยากกว่าเดิม ซึ่งปัจจัยสำคัญในการรับมือกับ 2 บทบาทอันยิ่งใหญ่นี้ได้ดี เริ่มต้นที่ความสมดุลของใจ เมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มรู้สึกถึงอารมณ์อ่อนไหว นั่นคือสัญญาณให้เราหาเวลาพักใจ ซึ่งมันไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่เป็นการรู้จักรับฟังใจของตัวเอง นอกจากนี้เสียงในใจเราอาจบ่งบอกถึงแรงจูงใจในชีวิตได้ เช่น พลังความรักที่มีต่อลูก ๆ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของตัวเอง เตรียมความพร้อมไว้ให้คนที่รักได้เติบโต และที่สำคัญเราไม่ควรด้อยค่า หรือจำกัดความสามารถตัวเอง เพราะผู้หญิงอย่างเรา ๆ สามารถรับบทบาทที่หลากหลายทั้งในชีวิตทำงานและส่วนตัวได้ โดยไม่ต้องบูชายันต์ตัวเอง”ปิดท้ายด้วยวิธีปลดล็อคความกังวลในจิตใจ พัฒนาเป็นผู้หญิงแกร่งจาก ดร. อภิชาติ จารียวิลาส ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการทางการแพทย์ Me Center เผยว่า “การจะเป็นหญิงแกร่งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ และมีความสุขกับชีวิตได้ ทำได้โดยที่ไม่ต้องกัดฟัน อดทนกับทุกสิ่ง เราจะอยู่รอดได้ต้องรักตัวเองเป็น ปลอบตัวเองเป็น ให้อภัยตัวเอง เติมพลังให้ตัวเองได้เสมอด้วยการเอาพลังลบออก เตรียมจิตใจให้พร้อมสู้กับทุกวัน ไม่ใช่แค่วันนั้นของเดือน”ภายในงานยังพบกับกิจกรรมอัพเลเวลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้ได้ร่วมสนุกกัน อาทิ บริการพูดคุยปรึกษากับนักจิตวิทยาและการทดสอบคุณภาพการนอน จาก Me Center, ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายด้วยเครื่อง InBody ฟรีกับ Holistic Medical Centre, บริการตรวจวัดสายตา และโปรโมชันแว่นกันแดดและแว่นสายตาสุดคุ้ม จากร้าน Infinite Eyewear ตลอดจนกิจกรรมสนุก ๆ จาก VIENN แพลตฟอร์มที่สนับสนุนแฟชั่นหมุนเวียนเปลี่ยนโลก เพียงลงทะเบียนและเข้าร่วมได้ฟรี!มาร่วมเฉลิมฉลองทุกความแข็งแกร่งของผู้หญิง และส่งต่อแรงบันดาลใจซึ่งกันและกัน ได้ที่งาน “SHE RISES” ในเดือนมีนาคมนี้ ที่ The PARQ (MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออก 2)ติดตามข่าวสารล่าสุดและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน “SHE RISES”ได้ที่ Facebook: The PARQ Instagram: @THEPARQBKK Website: www.theparq.com#ThePARQ #LifeWellBalanced #IWD2024 #SHERISES