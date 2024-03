"หนิง ปณิตา" ส่งกำลังใจถึง "โยเกิร์ต" บอกอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ หลังเซ็นใบหย่า "พีเค" ลั่นถึงเวลาที่คุณจะมีความสุขอีกครั้ง

กลายเป็นประเด็นร้อนจนพุ่งติดเทรนด์ทวิต สำหรับกรณีที่เพจดังแฉพิธีกรชาย ขอภรรยามีโลก 2 ใบ ทำให้หลายคนโยงไปถึงคู่ของ "ดีเจพีเค ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร" และภรรยาสาว "โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์" ซึ่งต่อมาทั้งคู่ได้ไปออกรายการคุยแซ่บโชว์ โดยมี "หนิง ปณิตา" และสาว "บูม สุภาพร" ทำหน้าที่พิธีกรโดยอดีตภรรยา "โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์" ก็ได้เผยว่า ตอนนี้เซ็นใบหย่ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จบกันด้วยดี เปลี่ยนสถานะเป็นพี่น้องกัน พร้อมประกาศชัดว่ายังทำงานด้วยกันได้เหมือนเดิมล่าสุด "หนิง ปณิตา" ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ด้วยการโพสต์ภาพ "โยเกิร์ต" พร้อมข้อความว่า "Don’t be afraid to start over. It’s a new chance to rebuild what you want…..It’s time for you to be happy again You’re so SMART @yoghurt_nattasha#เป็นอีกวันที่ทำงานยากมาก #คุยแซ่บshow" แปลเป็นไทยว่า “อย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ มันเป็นโอกาสที่จะสร้างสิ่งที่คุณต้องการ ถึงเวลาที่คุณจะมีความสุขอีกครั้ง คุณฉลาดมาก”หลังจากนั้น "โยเกิร์ต" ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่า “Thank you so much sister” ขณะที่แฟนๆ ก็แห่ให้กำลังใจนางแบบสาวกันเพียบ