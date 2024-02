ไม่ต้องปารองเท้า!! "นนกุล" ควง "แอฟ ทักษอร" ฉลองวาเลนไทน์หวานฉ่ำปีแรก

ถึงแม้จะยังไม่ใช้คำว่าแฟนตรงๆ แต่ทุกวันนี้ก็ตัวติดกันไม่ไหว สำหรับนางเอกสาว "แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ" และหวานใจหนุ่มรุ่นน้อง "นนกุล ชานน สันตินธรกุล" ที่ล่าสุดเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา ทั้งคู่ก็ถือโอกาสดีควงกันไปดินเนอร์หรูสุดอบอุ่น โดยมี "น้องปีใหม่" มาร่วมเป็นสักขีพยานหวานในครั้งนี้ด้วยโดย "นนกุล" ได้โพสต์ภาพคู่วาเลนไทน์ปีแรกกับ "แอฟ ทักษอร" พร้อมแคปชั่นว่า "Happy Valentine Krub ใครครับ ปารองเท้า ไม่มี๊"ขณะที่ทางด้าน "แอฟ ทักษอร" ก็ลงภาพคู่ "นนกุล" ในไอจีสตอรี่ พร้อมข้อความ "Love you Thank you Happy V Day To All Of U Ka"งานนี้เล่นเอาแฟนๆ แอบฟินเว่อร์จนเข้ามากดไลค์กันจนยอดพุ่งกระจุยกระจาย