โลกตะลึง ‘น็อต กฤติน - ไชยยา’ ดึง 3 มาสเตอร์ดุ! อ้วน รีเทิร์น ,ป้อม วินิจ ,กำปั้น บาซู ร่วมเวที THE KNOT SHOW 2024 ร้องเล่นเต้นโชว์

ไม่ธรรมดา ฮือฮาไม่หยุด กับเวทีประกวดใหม่ ที่มาแรงตั้งแต่ต้นปี กับเวทีประกวด เดอะน็อตโชว์ THE KNOT SHOW 2024 ค้นหาหนุ่มหล่อเด่นคนใหม่ ซึ่งจัดจบงานไปแล้ว กับงานแถลงข่าวใหญ่อลังการ ที่มิรินน์คลับ RCA ฟาดแรงๆ นำทัพแรงดุเดือดโดยประธานจัดงาน และผู้ถือลิขสิทธิ์และผู้จัดการกองประกวดฯ พร้อมกับ 3 มาสเตอร์ Master ดารารุ่นใหญ่ตัวแม่ตัวจริง, ช่างแต่งหน้าร้อยล้านและตำนานนักร้องหุ่นล่ำพร้อมทัพนักแสดง เซเลบMister Smart Thailand Advance 2023 (GEN MEN) พร้อมทัพนักแสดงจากค่าย ENT-SYNC เอ็น.ซิ้งค์ ไทยแลนด์บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่เหล่าเพื่อนพ้อง สปอนเซอร์ มาร่วมแสดงความยินดี และที่บิ๊กเซอร์ไพร์ส อึ้งกันทั้งงาน เมื่อเจ้าแม่การละคร น็อต แม็กซิม ให้ แม่อ้วน รีเทิร์น โชว์แอคติ้งการแสดงที่จะต้องร่วมเล่นในโปรเจค The Back Stage ที่ต้องปะทะเดือด ฟาดฝีปากกันไม่ยั้ง และถึงซีนอารมณ์ที่แม่อ้วนจะต้องฟาดไปที่หน้าของแม่น็อต และช็อตนี้ทำเอาแม่น็อตล้มใส่เก้าอี้ หมดสติจนต้องหามตัวออกไป ด้านแม่อ้วนถึงกับอึ้ง และช็อคไปชั่วขณะ ก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลาย แม่น็อต และน้องๆ ก็เดินเข้ามาพร้อมเค้กก้อนโต และร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ ให้กับแม่อ้วน รีเทิร์น เล่นเอาทุกคนโล่งใจและร่วมอวยพรวันเกิดให้กับ อ้วน รีเทิร์น อย่างอบอุ่นTHE KNOT SHOW 2024 ร้อง เล่น เต้นโชว์ และชัดเจนใน CHARACTER - INNER – POWER คาเรกเตอร์ อินเนอร์ พาวเวอร์ ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่ามากกว่า 500,000 บาท พร้อมบินไปโชว์ใหญ่ที่ญี่ปุ่น และร่วมเป็นหนึ่งใน 6 นักแสดงโปรเจคปังๆ ENT-SYNC เอ็น.ซิ้งค์ ไทยแลนด์ กับซีรีส์ของ เดอะน็อตโชว์ THE KNOT SHOW 2024:The Back Stage ความลับหลังเวที ฟาดแหลก แฉไม่ยั้ง วงการประกวดนายแบบ นำแสดงโดย น็อต แม็กซิม ,อ้วน รีเทิร์น ,ป้อม วินิจ ,กำปั้น บาซู และ ไชย ยา กรุง ออกอากาศพฤศจิกายน ทางช่อง GMM25 ดูย้อนหลังได้ที่ app แอปพลิเคชั่นoneDน็อต แม็กซิม รีบบอกดังๆ “มาครั้งนี้ บอกดังๆ สั้นๆ อย่าพลาดแม้แต่วินาทีเดียว” ไชย ยา กรุง ผู้จัดการกองประกวด “ผมอาจจะใหม่กับเวทีประกวด แต่กล้าบอกว่า พร้อมทุ่มสุดตัว เพื่อให้งานออกมาปังๆ เปรี้ยงครับ”ทางด้าน 3 มาสเตอร์ นำโดย อ้วน รีเทิร์น รีบบอกไวๆ “จัดเต็มแบบไม่ยั้งแน่นอน รอดูกันเลย รับรองเด็ดดุเดือด” ป้อม วินิจ เสริมทัพมาอีกเสียงว่า “มากกว่าแรง ยิ่งกว่าแซ่บ ต้องตามต่อๆ ต้องบอกต่อรัวๆ” ปิดท้ายกำปั้น บาซู ย้ำอีกครั้งว่า “เวทีนี้ไม่ธรรมดา รับประกันความแรงชัด ดูกันแบบจุกๆ จุใจชัวร์ๆ”เดอะน็อตโชว์ THE KNOT SHOW 2024 ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจาก โรงพยาบาล มาสเตอร์พีซ Masterpiece Hospital , เฌอ รีสอร์ท , ยาดมสมุนไพร เฌอเอม , ภัสราคลินิก เวชกรรม บาย อามมี่ แม็กซิม , RAN Cosmetics Le beauty 88 , ป้ายไทยทำ ,วีอาร์โมเดล WE R Model by ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี , HANGOVER นครสวรรค์ , นามนิน ,ฟอร์วี คลีนิก , Neat Hairnue Hair Innovation , มาดามไข่หวาน , มิรินน์ โชว์, สเปซพลัส Space Plus และพาร์ทเนอร์ที่น่ารัก ENT-SYNC เอ็น.ซิ้งค์ ไทยแลนด์ โดยผู้บริหาร มาดามเมย์ สุภาภรณ์ ใจน้อย