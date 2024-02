ได้เวลาสำหรับชาวเจร็อก! เตรียมโยกหัวกันให้สุดกับ คอนเสิร์ต Ankh of Clyde 2024 Live in THE STREET HALL พร้อมขายบัตร 3 ก.พ. นี้

เปิดต้นปีมาก็มีข่าวดีสำหรับคอ เจป๊อป เจร็อก กันอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดผู้จัดหัวใจเจร็อก ก็ประกาศข่าวเซอร์ไพรส์ชาวเจร็อกไทยกับคอนเสิร์ตครั้งแรกของ 4 ศิลปินมากความสามารถกับการรวมตัวในโปรเจ็กต์พิเศษที่ชื่อโดยคอนเสิร์ตครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ณ THE STREET HALLโปรเจ็กต์พิเศษนี้เป็นการรวมตัวกันของ 4 ศิลปิน นักร้อง นักดนตรีที่มากความสามารถอย่าง Clyde (ร้องนำ) หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม Gray แห่งวง CRUX นักร้องนำผู้ที่แฟนคลับ สายเจร็อกต่างคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี ที่ล่าสุดได้ข้ามไปขึ้นเวทีแสดงดนตรี จนเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่แฟนเพลงต่างประเทศ สมาชิกคนต่อมา Win (กีต้าร์) อดีตสมาชิกวง POTATO ที่เป็นไอดอลของใครหลายๆ คน มือกีต้าร์มากความสามารถผู้มีสไตล์การเล่นที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ และมีผลงานที่เป็นที่รู้จักมากมายไม่ว่าจะเป็น ที่เดิม ,เล่นลิ้น และผลงานเพลงประกอบละครอีกมากมาย ร่วมด้วย Var (เบส) อดีตสมาชิก Scarlette กลุ่มศิลปินที่โด่งดังจากการทำคัฟเวอร์เพลงอะนิเมะเป็นภาษาไทย และ PlaA (กลอง) สมาชิกวง CRUX ที่มาพร้อมดีกรีขึ้นเวทีแสดงดนตรีในงาน Thai Festival ประเทศญี่ปุ่น การรวมตัวกันขึ้นเวทีร่วมกันครั้งแรกภายใต้โปรเจ็ก Ankh of Clyde ในครั้งนี้ พวกเขาเตรียมนำเพลงฮิตที่เราคุ้นหูกันเป็นอย่างดีของ L'Arc-en-Ciel หนึ่งในสุดยอดศิลปินแห่งวงการเจร็อกมาแสดงให้ชมกันอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ใช่แค่เพลง สองเพลง แต่คุณจะได้รับชมและรับฟังแบบฟูลโชว์ เพื่อให้สาวกทุกคนได้เต็มอิ่มกลับบ้านไปอย่างแน่นอนห้ามพลาด! มาร่วมสร้างความทรงจำและเปิดประสบการณ์คอนเสิร์ตที่สานฝันชาวเจร็อกให้ฟูลฟิลความร็อกในใจคุณแบบเต็มเปี่ยมกับ Ankh of Clyde 2024 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ณ THE STREET HALL บัตรราคา 2,000 บาท (Live Session Only) และ 3,000 บาท (Live Session + Fan Meeting) โดยจะเริ่มจำหน่ายบัตรในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 น. ทาง Eventpop () ถ้าคุณมีเจร็อกอยู่ในสายเลือด เราบอกเลยว่าห้ามพลาดคอนเสิร์ตนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง www.jrockencryption.com และ J-ROCK Encryption Official Facebook