“อุ้ม ลักขณา” จัดซีนเดี่ยวเน้นๆ ไฟหน้าคู่ใหม่ทำบอดี้ฮอตกว่าแดด

เป็นม่ายสาวที่พราวเสน่ห์สุดๆสำหรับ “อุ้ม ลักขณา วัธนวงส์ศิริ“ คุณแม่ลูกหนึ่งที่แซ่บสุดในเวลานี้ เพราะหลังจากแยกทางจากสามี เจ้าตัวก็ขอดูแลความสวยของตนเองแบบจัดหนักจัดเต็ม เพื่อเปิดรอรับรักครั้งใหม่ เห็นได้จากการอัปไฟหน้าคู่ใหม่ที่ดูพอเหมาะพอดีกับขนาดตัว ทำให้ดูเซ็กซี่ และยังฟิตแอนด์เฟิร์มงานนี้จึงขออวดซีนบิกินีแบบฉายเดี่ยวให้ดูเน้นๆ หลังจากอวดภาพคู่กับน้องสาวที่แซ่บไม่แพ้กันอย่าง ”นิวเคลียร์ หรรษา จึงวิวัฒนวงศ์“ ไปแล้วแต่งานนี้มาสะดุดที่แคปชันที่ไม่รู้สื่อถึงใคร เพราะหวานไม่เบา “You light my heart on fire every time you look my way.” ( คุณจุดไฟในใจฉันทุกครั้งที่คุณมองมาทางฉัน ) ดูท่าว่าจากที่น้องสาวคอนเฟิร์มว่ามีหนุ่มคนใหม่มาสนใจ ดูทรงแล้วคุณแม่อุ้มคงจะกำลังอินเลิฟสุดๆอยู่แน่นอน