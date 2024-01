PELUPO 2024 ประกาศไลน์อัพเต็ม ขนทัพศิลปินทั่วโลกสู่พัทยา 👉 พบกัน 1-2 มีนาคมนี้

จัดเต็มแบบจุใจกับมิวสิกเฟสติวัลที่ทุกคนรอคอย มิวสิกเฟสติวัล PELUPO 2024 ได้ประกาศไลน์อัพเต็มครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อย เตรียมขนทัพศิลปินทั่วโลกสู่ เดอะฟิลด์ แอท สยามคันทรีคลับ พัทยา วันที่ 1-2 มีนาคม 2024สำหรับ PELUPO 2024 ครั้งนี้เป็น 2 Day Festival โดยเพิ่มคืนวันศุกร์ (1 มีนาคม 2024) ภายใต้คอนเซ็ปต์ Friday maj7 (ฟรายเดย์ เมเจอร์ เซเว่น) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากคอร์ดดนตรี maj7 (เมเจอร์ เซเว่น) ที่เปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลังของดนตรี Jazz, Blues, Funk, R&B, Soulวันเสาร์ (2 มีนาคม 2024) นำโดยเฮดไลเนอร์ Jack Johnson ศิลปินโฟล์กชั้นแนวหน้า ที่จะมาแสดงโชว์ครั้งแรกในไทยเต็มรูปแบบ 90 นาที ด้วยเสียงกีตาร์โปร่งที่ชวนให้นึกถึงบรรยากาศภูเขาและชายทะเล เหมาะกับ PELUPO ครั้งนี้อย่างที่สุด🌟 ไลน์อัพใหม่ PELUPO 2024 ที่เพิ่งประกาศ ได้แก่* Cody・Lee(李), รุกกี้ชั้นแนวหน้าของวงการเพลงญี่ปุ่น* grentperez, คลื่นลูกใหม่เจ้าของเพลงไวรัล “Cherry Wine”* John OFA Rhee, โปรดิวเซอร์มากพรสวรรค์จากเกาหลี* Winston Surfshirt, วงโซลอาร์แอนด์บีชั้นเยี่ยมจากออสเตรเลีย* SHERRY, ดูโอน่าจับตามองขวัญใจวัยรุ่นไทยไลน์อัพทั้งหมดของ PELUPO 2024🎶 Friday maj7 (1 มีนาคม 2024)- Parcels- Dirty Loops- Cosmo's Midnight- YUNG BAE- John OFA Rhee (New!)- Winston Surfshirt (New!)- H 3 F- H1F4🎉 Saturday (2 มีนาคม 2024)- Jack Johnson- Explosions in the Sky- The Walters- grentperez (New!)- Cody・Lee(李) (New!)- Marc Rebillet- LANDOKMAI- SHERRY (New!)มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ PELUPO 2024 มิวสิกเฟสติวัลประจำปีของชาวเพลูเปี้ยน พร้อมสัมผัสประสบการณ์การชมคอนเสิร์ตระดับโลก เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมและความสนุกแบบจัดเต็ม และเฉลิมฉลองความงดงามของศิลปะ ดนตรี รวมถึงมิตรภาพใหม่ๆ ท่ามกลางบรรยากาศทุ่งหญ้าสีเขียว ณ เดอะฟิลด์ แอท สยามคันทรีคลับ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2024 เริ่มเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ 🎉🎶ติดตามรายละเอียดราคาบัตรที่ https://bit.ly/pelupo2024 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pelupo.com