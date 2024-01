“เสธ.ดอลลาร์” ยังหวานไม่แผ่วจัดเต็มแฟชันให้ “คุณหญิงแมงมุม” พาช้อปปิ้งแถมสวีตกันกลางหิมะ

ความเจ็บป่วยไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความรักเลยจริงๆสำหรับ “นายพลดอลลาร์ รัตตกุล“ ที่ยังคงคลั่งรักในตัวภรรยา ”ม.ร.ว.ศรีคำรุ้ง ยุคล“ หรือ ”คุณหญิงแมงมุม“ อยู่เสมอ ล่าสุดก็ขอจัดเต็มทริปต่างประเทศ พาคุณหญิงที่นอนบนรถเข็นไปเที่ยวชมความงามแบะสัมผัสหิมะ ที่ประเทศญี่ปุ่น งานนี้จัดเต็มแฟชันให้คุณหญิงแมงมุม ได้แต่งตัวสวยทั้งเสื้อขนเฟอร์ รองเท้าบู๊ท และแว่นตาสุดชิค พี้อมกับข้อความสุดประทับใจว่า “Come rain, heat or snow. I will always be beside you” ( ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก หรือหิมะตก ผมจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไป ) งานนี้ นายพลดอลลาร์ ทำให้คนเชื่อเลยว่า ”รักแท้มีอยู่จริง“