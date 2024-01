แฟนๆ ฟินเว่อร์!! "นนกุล" อวดภาพคู่ "แอฟ ทักษอร" แถมบอกคิดถึงกันออกสื่อ

ยิ่งเปิดตัวยิ่งปังจริงๆ สำหรับคู่รักต่างวัย "แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ" กับแฟนหนุ่มรุ่นน้อง "นนกุล ชานน สันตินธรกุล" ที่ล่าสุดทำเอาแฟนๆ แอบกรี๊ดสนั่น เมื่อ "นนกุล" ออกมาโพสต์ภาพคู่ "แอฟ ทักษอร" ลงอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมแคปชั่น "ในโลกคู่ขนานแห่งนึงที่ปีเกิดเชนและหยินใกล้กันและกัน @aff_taksaorn In a certain parallel world where Shane and Yin's birth year were nearby each other. #หารักด้วยใจเธอ #findyourselfTHep5 20.30 GMM25, 22.30 VIU"และหลังจากที่ "นนกุล" ลงภาพไปไม่นาน งานนี้ "แอฟ ทักษอร" ก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ว่า "คิดถึงตอนถ่ายเนอะ" ซึ่งทาง "นนกุล" ก็รีบเข้ามาตอบกลับทันทีว่า "คิดถึงเหมือนกันครับ" เรียกว่าเป็นการบอกรักผ่านสื่อได้หวานกันมากๆ เลยทีเดียว