“เทย์เลอร์ สวิฟต์” ส่งสายตาพิฆาตถึง “โจ กอย“ หลังเล่นมุกบนเวทีลูกโลกทองคำ แต่เจ้าตัวไม่ขำด้วย

ในงานประกาศผลรางวัล Golden Globes หรือ ลูกโลกทองคำปีนี้ เทย์เลอร์ สวิฟต์ นักร้องสาวชื่อดังวัย 34 ปี ได้พาภาพยนตร์บันทึกการแสดงสดของเธอ The Eras Tour เข้ามาชิงรางวัลในสาขา Cinematic and Box Office Achievement ที่มอบให้กับภาพยนตร์ทำเงิน โดยที่ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ต้องพลาดรางวัลให้กับภาพยนตร์มาแรงอย่าง Barbieโดยการเดินพรมแดงและเข้าร่วมงานปีนี้ ส่งให้ เทย์เลอร์ สวิฟต์ นับเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ถูกจับตามองท่ามกลางดาราฮอลลีวูดระดับตัวท็อปอีกมากมายที่มาร่วมงาน แม้ว่าคนรักของเธออย่าง ทราวิส เคลซี จะไม่สามารถมาเคียงข้างช่วยลุ้นไปกับเธอได้เพราะติดแข่งขันศึก NFL ที่ต้องแข่งกับ Los Angeles Chargersแต่งานนี้ โจ กอย ได้ขอเล่นมุกแอบแซวเธอว่า ในงานครั้งนี้ไม่ได้มีแค่เธอที่ถูกจับจ้องคนเดียว โดยระบุว่าซึ่งระหว่างที่เขากล่าวชื่อ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ออกมากล้องได้จับภาพไปที่นักร้องสาวที่จ้องเขาด้วยสายตานิ่งพิฆาต พร้อมหยิบแชมเปญมาดื่ม เป็นสีหน้าที่แสดงถึงความไม่สบอารมณ์ และไม่ขำกับมุกนี้งานนี้ทำเอาชาว “สวิฟต์ตี้” สาวกของ เทย์เลอร์ สวิฟต์ พากันวิพากษ์วิจารณ์มุกตลกของพิธีกร โดยระบุว่า“สาเหตุการเสียชีวิตของ โจ กอย คือ สายตาที่ เทย์เลอร์ มองเขาพร้อมกับจิบแชมเปญ”, “มีไอ้หน้าโง่มาเป็นพิธีกร Golden Globes พร้อมกับปล่อยมุกเกี่ยวกับ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ที่ทำให้ผู้ชมนับล้านต้องไปกูเกิ้ลดูว่า ไอ้ โจ กอย นี่คือใครกัน???” , “โอ้ โจ อย่ามายุ่งกับคุณ สวิฟต์ ดื่ม”, “เห็นด้วยนะ เป็นการหัวเราะที่น่าอึดอัด แล้วใช้ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ในมุกที่เขาเลิกขำกันไปหลายเดือนแล้ว เป็นซีนที่ดูไม่แพงเลย” , “มุกนั่นมันไม่เข้าท่า แล้วก็ไม่ตลกเลย ทำไมต้องดึง NFL เข้ามาแค่เพียงเพราะอยากพูดถึง เทย์เลอร์”ในขณะที่ความคิดเห็นบางส่วนก็ปกป้องพิธีกรหนุ่ม โดยระบุว่า “เทย์เลอร์ เล่นมุกอะไรไม่ได้เลยเหรอ? เขาไม่ได้เหยียบย่ำเธอเสียหน่อย มันเป็นแค่การเสียดสีไปยัง NFL ที่เอาแต่ถ่ายเธอ มันตลกแล้วก็ไร้เดียงสาดีออก”หลังจากที่ผลการประกาศรางวัล สาขา Cinematic and Box Office Achievement ที่ เทย์เลอร์ สวิฟต์ มีชื่อเข้าชิง ไปตกอยู่ที่ภาพยนตร์ Barbie ทางนักร้องสาวก็แสดงสปิริต ลุกขึ้นแทบจะคนแรกปรบมือให้กับทีมงานทันทีหลังจากรายชื่อถูกประกาศแต่หลังจากที่ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ถูกนำไปเป็นมุกตลกบนเวที แฟนๆก็ได้สังเกตว่า นักร้องสาวได้ออกจากงานไปโดยที่ไม่ได้อยู่ร่วมงานจนจบ เมื่อสังเกตได้ว่าที่นั่งข้างๆ เคล สเปอร์รี ภรรยาของ ไมล์ เทลเลอร์ ว่างเปล่า ซึ่งแฟนๆมั่นใจว่าเธอออกจากงานไปเลยทันทีหลังจากที่สาขาที่เธอเข้าชิงประกาศจบ โดยไม่ได้อยู่ร่วมงานจนเสร็จสิ้นพิธีประกาศรางวัลแต่อย่างใด