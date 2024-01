เก็บเงียบมาเป็นสิบปี "พอลล่า อับดุล" ฟ้องโปรดิวเซอร์ "American Idol" ข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ

ศิลปินดังแห่งยุค 80s พอลลา อับดุล ได้ยื่นฟ้อง ไนเจล ลิธโก อดีตโปรดิวเซอร์ "American Idol" และ "So You Think You Can Dance"โดยกล่าวหาว่าเขามีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศเธอ ทั้งในช่วงต้นของการทำรายการ "American Idol" และครั้งที่ 2 ในปี 2014 ขณะที่เธอกำลังดำเนินรายการ "So You Think You Can Dance" กับเขาในคดีดังกล่าว พอลล่า อับดุล อ้างว่า ไนเจล ลิธโก ล่วงละเมิดทางเพศเธอในลิฟต์ของโรงแรมระหว่างการคัดเลือกผู้เข้าร่วมรายการ และอีกครั้งที่บ้านของเขาในปี 2014 โดยเธอยอมรับว่าที่เงียบมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยไม่ได้ออกมาดำเนินการอะไรตั้งแต่ต้น ก็เพราะกลัวจะได้รับผลกระทบจากการทำงาน และและภาระผูกพันตามที่เธอเซ็นสัญญาทำงานกับบริษัทของเขาข่าวระบุว่า พอลล่า อับดุล ฟ้องร้องทั้งตัวของ ไนเจล ลิธโก, บริษัท 19 Entertainment และ FremantleMedia North America ในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ และการใช้ความรุนแรงทางเพศ