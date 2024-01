แฟน ๆ ให้กำลังใจ ดาราฮ่องกงผันตัวทำงานก่อสร้าง

ในปี 2002 Deep Ng หรือ อู๋เฮ่าคัง คว้าชัยชนะจากการประกวดระดับประเทศ กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางในวงการบันเทิงที่ประสบความสำเร็จในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งงานเพลง และงานแสดงในภาพยนตร์ เช่น "New Police Story" ของ เฉินหลง และ "As The Light Goes Out" ที่ได้ร่วมงานกับ เซียะถิงฟงและในปี 2022 เขาได้แต่งงานกับนางแบบชื่อดัง แต่เมื่อเร็วๆ นี้ เขากลับสร้างเซอร์ไพรส์แฟนๆ ด้วยการออกจากบริษัทบันเทิง หลังผลงานเริ่มจะน้อยลง และเลือกเปลี่ยนอาชีพไปทำงานก่อสร้างแทนล่าสุด อู๋เฮ่าคัง ได้บอกเล่าประสบการณ์ และแบ่งปันเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การทำงาน, อาหารการกินราคาประหยัด และบันทึกการเดินของเขา จัดแสดงกิจวัตรอาหารกลางวันและบันทึกการเดินทางของเขา และได้รับความชื่นชมในการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเขา จนได้รับเสียงชื่นชมจากแฟน ๆ หลายคนยกย่องว่าเขาเป็น "คนจริง" กับการเสียสละเพื่อครอบครัว และยังมีคนที่บอกว่าจะรอคอยการกลับมาในวงการบันเทิงของเขาด้วย