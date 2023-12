ใกล้วันคริสต์มาสเข้าไปทุกทีหนุ่มตี๋อินเตอร์อย่าง “พี ชานนท์ วงศ์งามขำ“ แฟนหนุ่มของ ”แพท ณปภา ตันตระกูล“ ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพหวานจูจุ๊บแฟนสาวสุดที่รักรวมถึง ”น้องเรซซิ่ง“ ที่รักมากดั่งลูกชายแท้ๆ พร้อมแคปชันว่า “I got all I need when I got you and him” ( ผมได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วเมื่อมีคุณกับลูก)เรียกได้ว่าทั้งหวานทั้งอบอุ่น ทำแฟนคลับส่งหัวใจให้ครอบครัวนี้รัวๆ