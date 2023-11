สุดยิ่งใหญ่ Rose studio แถลงข่าวชวนแฟนคลับ ร่วมสร้างโมเมนต์ ดูตอนแรกฟินจุใจ ในซีรีส์ “Bake Me Please พิชิตใจ นายสายหวาน”

บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก ป้ายไฟของนักแสดง ที่แฟน ๆ มาร่วมให้กำลังใจเล็กใหญ่สลับกันไป ถึงเวลาเริ่มต้นความสนุก ได้รับเกียรติจากคุณนงลักษณ์ งามโรจน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส มัลติมีเดีย แอนด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ร่วมเปิดงาน พร้อมด้วย คุณกาญจนพันธุ์ มีสุวรรณ ผู้กำกับ, คุณโกมินทร์ อ่าวอุดมพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการพันธมิตรด้านคอนเทนต์ บริษัททรู ดิจิทัล กรุ๊ป TrueID, คุณวศิน กลิ่นชั้น ตัวแทนประจำประเทศไทย GagaOOLala และ 5 นักแสดง โอห์ม-ฐิติวัฒน์, ไกด์-กันตพล, ภูมิ-ภูริพันธ์, เปรม-ณพนัช และ อะตอม-ณฐาภพ ขึ้นเวทีพูดคุยถึงที่มาของ Y Project ความสนุก ขั้นตอนเบื้องหลังการถ่ายทำ ที่ทุกคนถ่ายทอดออกมาด้วยความตั้งใจ ต่อด้วยช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอย กับการรับชม EP.1 ซีรีส์ Bake Me Please พิชิตใจ นายสายหวาน นักแสดงและแฟน ๆ ตื่นเต้นส่งเสียงกรี๊ดวอร์มเสียงรอตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ขึ้นฉาย เรียกว่า 45 นาทีที่รับชมซีรีส์ในโรงภาพยนตร์ ทุกคนได้ยิ้ม ได้ฟินกันไปแบบอิ่มอกอิ่มใจและเมื่อทันทีที่ม่านถูกปิดลง ไฟในฮอล์ดับ แฟน ๆก็ต้องกรี๊ดกันอีกรอบ เซอร์ไพรส์ด้วยเสียงสุดละมุนของโอห์ม ที่มาในเพลง “ได้แค่รักเธอ” เพลงซึ้ง ๆ ความหมายดี ๆ ประกอบซีรีส์ ให้ทุกคนได้ฟังกันสดๆ บนเวทีเป็นครั้งแรก ทำเอาแฟนๆดื่มด่ำไปกับเพลงและเอ็มวีสวย ๆ พร้อมกับช่วงสุดท้าย ที่จะให้นักแสดงทั้ง 5 คนมาบอกเล่า ความรู้สึกหลังจากที่ได้ดู EP.1 จบ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประทับใจ และถือโอกาสนี้ขอบคุณแฟน ๆ ทุกคนที่ให้การสนับสนุนกันอย่างอบอุ่น พร้อมอ้อนให้รับชมและติดตาม ซีรีส์ Bake Me Please พิชิตใจ นายสายหวาน ต่อไปจนจบครบทั้ง 6 EP.ปิดท้ายด้วยการถ่ายรูปใกล้ชิดบนเวที และทั้ง 5 หนุ่มได้ HI BYE ส่งแฟน ๆ ทั้ง 130 คนเดินทางกลับบ้าน หอบโมเมนต์สุดประทับใจ พร้อมนอนหลับฝันดีในคืนนี้อีกด้วยสามารถติดตามชมซีรีส์ “Bake Me Please พิชิตใจนายสายหวาน” ออกอากาศทุกคืนวันอาทิตย์ เวลา 22.15-23.15 น. เริ่ม EP1 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 22.15-23.15 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27 สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่แรกที่ TrueID ผ่าน 3 ช่องทางแอปพลิเคชัน, เว็บ และกล่อง TrueID, ส่วน Inter-national Fandom รับชมผ่าน GagaOOLala พร้อมทุกความเคลื่อนไหวของ 5 หนุ่ม Bake Me Please ได้ทาง FACEBOOK / X / Tiktok / Instargram : Bake Me Please The Series