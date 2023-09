NARS (นาร์ส) ควง 2 หนุ่ม “อัพ-โฟร์ท” จุดประกายพลังความงามและความมั่นใจ ผ่านงาน “Your Next Power Move By NARS Powermatte Lipstick Shade Extenstion"

นาร์ส คอสเมติก ประเทศไทย หรือ NARS (นาร์ส) จัดงาน “Your Next Power Move By NARS Powermatte Lipstick Shade Extenstion" ที่จะพาทุกท่านก้าวข้ามขีดจำกัดของความงามไปอีกขั้นของที่สุดของเรียวปากที่ดูโดดเด่นน่าดึงดูดกับ POWERMATTE LIPSTICK SHADE EXTENSTION ลิปสติกเนื้อแมตต์ที่ดีสุดของ นาร์ส กับ 6 เฉดสีใหม่ ที่พร้อมจะจุดประกายพลังความงามและความมั่นใจด้วยการทาเพียงครั้งเดียวที่ไม่ว่าลุคไหนก็เอาอยู่ ด้วยเม็ดสีที่เด่นชัด ติดทนนาน 10 ชั่วโมง เนื้อสัมผัสนุ่มลื่นเกลี่ยง่ายให้ผลลัพธ์แมตต์กลมกลืนเรียบเนียนไปกับริมฝีปาก ด้วยเทคโนโลยี Power Pigment Complex เทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากนาร์ส ที่ช่วยผสมผสานและสกัดจนได้เม็ดสีอันบริสุทธิ์ ที่ช่วยทำ Powermatte Lipstick มีสีสันที่เด่นชัด และ Color – Locking Ingredients ที่ช่วยเบลนด์เม็ดสีเข้ากับส่วนผสมบำรุงเรียวปาก ได้อย่างกลมกลืนอย่างเป็นธรรมชาติแต่ยังคงประสิทธิภาพเม็ดสีที่เด่นชัดในแบบฉบับของนาร์ส ซึ่งภายในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก หนุ่มอัพ-ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง และ หนุ่มโฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล พร้อมด้วยสาวแกร่งผู้บริหาร คุณแพง–รยา วรรณภิญโญ Co-Founder of GENTLEWOMAN มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับ “Your Next Power Move” ในแบบฉบับ Empower People ของตัวเอง โดยมี ดาว-ณัฐภัสสร สิมะเสถียร รับหน้าที่เป็นพิธีกรตลอดงานคุณพนิดา ไพโรจน์กิจจา ผู้จัดการแบรนด์อาวุโส แบรนด์นาร์ส ไทยแลนด์ กล่าวว่า “แบรนด์นาร์ส เราได้ยึดมั่นและดำเนินรอยตามวิสัยทัศของ คุณฟรองซัว นาร์ส ที่มุ่งมั่นสร้างความมั่นใจ และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการแต่งหน้าให้กับผู้ที่หลงใหลได้ด้านความงามมาอย่างยาวนาน ในครั้งนี้นาร์สยังคงจุดประกาย พลังความงามและความมั่นใจในภายใต้คอนเซ็ปต์ Your Next Power Move ที่นอกจากจะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองแล้วครั้งนี้นาร์สของเป็นอีกหนึ่งส่วนในการ Empower ให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์รวมไปถึงคนรอบข้างผ่าน Powermatte Lipstick 6 เฉดสีใหม่ ด้วยคุณสมบัติติดทนยาวนาน สีสันสดชัด เข้าได้กับทุกลุคทุกไลฟ์สไตล์ และ นาร์ส ขอให้สัญญาว่าจะยังคงยึดมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดให้กับทุกคนดั่งเช่นที่ผ่านมาค่ะ”อัพ-ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง กล่าวว่า “รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้มาเจอทุกคนในครั้งนี้ และขอแอบกระซิบแทนแบรนด์ก่อนเลยว่าวันนี้นาร์สได้มี POWERMATTE LIPSTICK SHADE EXTENSTION ลิปสติกเนื้อแมตต์ที่ดีสุดของ นาร์ส กับ 6 เฉดสีใหม่ แถมมาในคอนเซ็ปต์เปิดตัวสุดเก๋ Your Next Power Move และเพิ่มพลังความมั่นใจไปอีกขั้นกับการ Empower อีกด้วย ซึ่งถ้าถามว่า Empower People สำหรับผม คือการพัฒนาและก้าวกระโดดไปอีกสเต็ปในหลากหลายอาชีพในวงการบันเทิง ที่จะซับพอร์ตผลงานให้แฟนๆเหมือนที่แฟนๆซับพอร์ตผมครับ”คุณแพง–รยา วรรณภิญโญ ผู้บริหารจาก GENTLEWOMAN กล่าวว่า “ต้องขอบคุณ NARS นะคะที่เชิญแพงมาร่วมงานในวันนี้ เป็นอีกประสบการณ์ที่ทำให้แพงมองเห็นว่า “Your Next Power Move” เป็นมากกว่าลิปสติกค่ะ แต่เป็นการตีความหมายของแต่ละคน ที่จุดประกายพลังและความมั่นใจที่แตกต่างกัน สำหรับ Empower ของแพงคือการใส่ใจทุกรายละเอียดในทุกๆอย่าง ทั้งสินค้า ลูกค้า และพนักงานของแพง ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้แพงและแบรนด์ GENTLEWOMAN ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ค่ะ”โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล กล่าวว่า “ขอบคุณ NARS มากครับเชิญผมมาร่วมพูดคุยในวันนี้ “Your Next Power Move” สำหรับผมคือ การทำตามความฝันให้สำเร็จ นอกจากผลงานการแสดงที่ผมตั้งใจแล้ว ยังมีอีกเรื่องคือการเรียนที่ผมไม่เคยทิ้งมันเลย ซึ่งมีความจำเป็นมากครับที่ต้อง Empower ตัวเองและคนรอบข้างให้สามารถเดินทางคู่กันไปได้ เพราะนอกจากตัวเองที่ต้องใช้พลังในการทำงานต่างๆแล้ว ผมก็ต้องใส่ใจและคอยดูแลเพื่อนร่วมงานและแฟนๆ ที่คอยเป็นกำลังใจให้กันและกันอีกด้วยครับ”ร่วมสัมผัสและเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ NARS Powermatte Lipstick 6 เฉดสีใหม่ ได้แล้ววันนี้ ที่เคาน์เตอร์ NARS ทุกสาขา ออนไลน์ www.nars.co.th และ NARS Official Store บน Laz Mall#NARSThailand #YourNextPowerMove @NARSISSIST